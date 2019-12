Třinecký tým narazil, neporadil si s brněnským brankářem Vejmelkou

Na ztráty puku a na menší agresivitu doplatili hokejoví Oceláři Třinec v souboji s brněnskou Kometou. O tom je přesvědčený třinecký trenér Marek Zadina. A také nebyli schopni prostřelit brankáře Vejmelku, který čelil 39 ranám.

„Nevyšel nám vstup do zápasu a po chybě jsme dostali gól v naší přesilovce,“ zmínil Zadina situaci, kdy Zaťovič zachytil přihrávku Kundrátka.

„Jo, byl tam Kundrc,“ usmál se Martin Zaťovič, který stejně jako třinecký bek začínal v Přerově. „Zařval jsem na něho, známe se. Asi mu musím něco koupit.“

Zadina upozornil, že i druhému gólu hostů předcházela ztráta kotouče na útočné modré čáře. „Znovu nám ujeli. A při třetí brance jsme byli nedůrazní v našem brankovišti,“ dodal kouč. „Kluci makali, snažili se, ale před brankou soupeře nám chyběl větší důraz. Na jeden gól nemůžeme vyhrát.“

Pondělní duel byl prvním v Třinci pro útočníka Romana Szturce, který nastoupil coby třináctý útočník. Jak těžké to pro něj bylo? „Je to pro mě nový mančaft, nový systém. Ze začátku jsem se tam točil v několika útocích, ale později jsem už byl normálně v lajně,“ uvedl Szturc, který ve třetí třetině hrál ve formaci s Marcinkem a Draveckým.

Szturc měl i jednu šanci, když bekhendem přehodil branku. „Jednu... Možná tři. Při tom bekhendu Vejmelka už ležel, ale puk se mi namotal na hokejku a šel nad. Bylo to deset minut před koncem. Dát gól, mohli jsme s tím výsledkem ještě něco udělat,“ povzdechl si Roman Szturc. „Začali jsme ale špatně. Druhou třetinu jsme se do nich tlačili, ale dvakrát nám ujeli a dali dva góly. Třetí třetinu jsme si říkali, že to zkusíme otočit, jenže přišlo vyloučení a dostali jsme čtvrtý gól.“