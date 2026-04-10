386 střel v play off. Že víc útočíme? Zas tak bych to nepřeháněl, říká kouč Žabka

„Minulý zápas nám nevyšel, ale nevěšíme hlavy. Sérii máme dobře rozehranou, doma se teď budeme snažit soustředit sami na sebe. Nesmíme být vylučováni, musíme se tlačit před branku a odrazit se od malých věcí,“ prohlásil třinecký obránce Jakub Galvas.
Mnozí odborníci upozorňují, že Třinečtí už nejsou tak defenzivním týmem, jakým bývali, že se častěji pouštějí do útočení.
„Zas tak bych to nepřeháněl,“ namítl třinecký trenér Boris Žabka. „Snažili jsme se ale něco změnit, abychom šli v těžkých situacích šancím naproti. Chceme být aktivní za každého stavu.“
Ani obránce Marian Adámek se nedomnívá, že by tým najednou jen útočil a střílel. „Hrajeme hodně podobně jako dříve. Jenom se snažíme víc bruslit a nečekat, co s námi soupeř udělá. A zatím nám to fungovalo,“ uvedl Adámek. „Každá série je ale úplně jiná. Záleží i na soupeři, co nám dovolí.“
Michal Kovařčík dodal, že pořád vycházejí z poctivé obrany. „A z toho vyplývá, že jsme více u puku, vyvážíme jej a v útočném pásmu ho podržíme,“ řekl útočník. „Ani nevím, v čem je ten zásadní rozdíl. Jsem však rád, že hrajeme trošku aktivněji a jenom nečekáme ve středním pásmu.“
Dá se říct, že nynější útočnější styl více baví i samotné hráče? „Jestli nás to baví, nebo ne, je úplně jedno. Důležité je být úspěšný. Pod Vencou (trenérem Václavem Varaďou, který byl pověstný důrazem na poctivé bránění) jsem vyhrál tři mistrovské tituly, takže i o jeho systému nakonec řeknu, že mě bavil,“ usmál se Michal Kovařčík.
„Ano, je to teď od nás trošku jiný hokej, ale pořád je důležité hrát to, co si řekneme. A zatím nám to funguje. Doufám, že to tak půjde i dál.“