Tipsport extraliga 2025/26

386 střel v play off. Že víc útočíme? Zas tak bych to nepřeháněl, říká kouč Žabka

Jiří Seidl
  13:12
V předkole play off hokejové extraligy přestříleli Oceláři ve třech utkáních Olomouc 119:57, ve čtvrtfinále v pěti zápasech Hradec Králové 177:141 a v dosavadních čtyřech semifinálových Karlovy Vary 90:76. Ve středu zasypali Dominika Frodla 33 střelami, leč poprvé v letošní vyřazovací části soutěže nedali gól a prohráli 0:3. V sérii přesto vedou 3:1, pátý duel hrají doma v sobotu od 16.30.
Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

Karlovarský brankář Dominik Frodl čelí šanci třineckých hokejistů.

„Minulý zápas nám nevyšel, ale nevěšíme hlavy. Sérii máme dobře rozehranou, doma se teď budeme snažit soustředit sami na sebe. Nesmíme být vylučováni, musíme se tlačit před branku a odrazit se od malých věcí,“ prohlásil třinecký obránce Jakub Galvas.

Mnozí odborníci upozorňují, že Třinečtí už nejsou tak defenzivním týmem, jakým bývali, že se častěji pouštějí do útočení.

Vary naštval faul na Tomka, kapitán se čílil: Sekera jako kráva, má půlku prstu pryč

„Zas tak bych to nepřeháněl,“ namítl třinecký trenér Boris Žabka. „Snažili jsme se ale něco změnit, abychom šli v těžkých situacích šancím naproti. Chceme být aktivní za každého stavu.“

Ani obránce Marian Adámek se nedomnívá, že by tým najednou jen útočil a střílel. „Hrajeme hodně podobně jako dříve. Jenom se snažíme víc bruslit a nečekat, co s námi soupeř udělá. A zatím nám to fungovalo,“ uvedl Adámek. „Každá série je ale úplně jiná. Záleží i na soupeři, co nám dovolí.“

Michal Kovařčík dodal, že pořád vycházejí z poctivé obrany. „A z toho vyplývá, že jsme více u puku, vyvážíme jej a v útočném pásmu ho podržíme,“ řekl útočník. „Ani nevím, v čem je ten zásadní rozdíl. Jsem však rád, že hrajeme trošku aktivněji a jenom nečekáme ve středním pásmu.“

Dá se říct, že nynější útočnější styl více baví i samotné hráče? „Jestli nás to baví, nebo ne, je úplně jedno. Důležité je být úspěšný. Pod Vencou (trenérem Václavem Varaďou, který byl pověstný důrazem na poctivé bránění) jsem vyhrál tři mistrovské tituly, takže i o jeho systému nakonec řeknu, že mě bavil,“ usmál se Michal Kovařčík.

„Ano, je to teď od nás trošku jiný hokej, ale pořád je důležité hrát to, co si řekneme. A zatím nám to funguje. Doufám, že to tak půjde i dál.“

Semifinále

Kompletní los

Semifinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
2:2
Sparta
Třinec
3:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

