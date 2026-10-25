Brzký začátek v Třinci hokejisté vzali. Nestrašil se chystal pouštět s dětmi draka

„Vyhovovalo nám to,“ komentoval časný začátek třinecký útočník Andrej Nestrašil. „Stejně se v hale vždy potkáváme do takových devíti hodin, když chodíme na trénink. Tělo je na to zvyklé. Cítil jsem se dobře, dám oběd a ještě budu mít druhou půlku dne před sebou, takže super.“
Dodal, že v neděli byla změna času, takže měli ještě hodinu navíc. „Děti mě stejně vzbudily ve čtvrt na šest,“ usmál se Nestrašil.
„Ještě že v kabině nemáme okna, takže nevidíme, jak je venku,“ žertoval třinecký brankář Ondřej Kacetl. „Ale ne, je to v pohodě. Měli jsme rutinu, jako před každým zápasem, takže mi to ani nepřišlo. Jenom to bylo bez rozbruslení, v tom to bylo trochu jiné.“
Oceláři měli pro brzký start pádný důvod. Potřebovali přesunout zápas v Karlových Varech z pátku na čtvrtek 17. prosince, aby měli po dlouhé cestě domů víc času na regeneraci před domácími zápasy v neděli s Kometou a v pondělí s Plzní. A Karlovarští na to přistoupili, jelikož se vrátí domů už večer a ne jako obvykle druhý den nad ránem.
Třinečtí netradiční dobu utkání berou i jako experiment.
„Je to součást širší diskuze a našeho plánu, jak zvýšit atraktivitu extraligy, její sledovanost i celkovou hodnotu,“ řekl třinecký sportovní ředitel Jan Peterek. „Zápas s Karlovými Vary je součástí studie, kterou náš marketingový tým připravuje.“
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Karlovarský trenér Pavel Patera by tak hrál nejraději pořád. „Nebaví mě celý den čekat na zápas. Líbilo se mi, že jsme se probrali a šli na to. Výborné.“
Třinecký asistent Vladimír Dravecký podotkl, že tak to bylo mezi zástupci obou klubů domluvené. „Přijali jsme to a i diváci přišli v hojném počtu. Vyhráli jsme. Můžeme tak hrát dále.“
Ne všichni ale byli spokojeni.
„Ráno jsem se úplně necítil, ale úplně špatné to nebylo. Pravidelně bych to však nezaváděl,“ konstatoval karlovarský útočník David Šťastný, který vstával v sedm hodin. Do osmi měli Karlovarští snídaní a v 8.10 vyráželi z hotelu ve Vendryni, kde nocovali, do Werk Areny. „Navíc se měnil čas, takže spánku bylo docela dost. Ráno je ale člověk takový rozlámaný. Skočit rovnou do zápasu? To je nezvyk.“
Šťastný uznal, že alespoň budou brzo doma. „Ale zase si říkám, jaké budou v neděli odpoledne cesty, jestli nejsou v noci klidnější. Každopádně budeme dříve doma a jelikož hrajeme v úterý, tak se nám to teď hodilo,“ uvedl Šťastný.
Brzký domácí začátek je podle Nestrašila přínosný i pro děti. „Když hrajeme večer, jsou úplně vyblázněné z herny a podobně, takže teď budou v klidu a večer brzo usnou,“ řekl Andrej Nestrašil, který je pro dopolední začátek i kdyby hráli venku. „Jasně, doma to je lepší, ale když hrajeme u soupeře, tak jsem bez dětí a vyspím se.“
Jan Peterek dopolední start utkání zdůvodňoval i snahou rozložit zápasy extraligového kola do celého dne, aby se zájemci případně mohli podívat na další utkání.
Andrej Nestrašil to tentokrát neplánoval. „Půjdu do obchodu koupit draka a budeme ho s dětmi pouštět, když fouká,“ usmál se.