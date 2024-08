Everest přijde, až zase začnu hrát. Jeřábek nabírá kondici po vážném zranění

Od vašeho zranění uplynulo pět měsíců a třináct dnů. Dokážete odhadnout, kdy byste mohl naskočit na led?

Ještě je brzy spekulovat. Jdu týden po týdnu. Nechci dělat žádné kraviny a ukvapené závěry. S kluky (fyzioterapeuty) jsme nastavili nějaký plán a uvidíme, jak to půjde. Takové věci jsou strašně individuální. Hojení jde dobře, ale na takové otázky je zatím brzo.

Určitě byste už rád bruslil. Je vaše příprava o to složitější?

Přesně tak. Člověk si říká, že by na bruslích něco zvládl, ale dokud noha nezvládne třeba nějaké skoky a podobně, tak se nedá bavit o zápasech.

Individuálně se připravují rovněž Andrej Nestrašil a Martin Růžička. Držíte spolu?

Martin má svůj plán, ale s Andym se vidíme v posilovně každé ráno. Spolu trénovat nemůžeme, on má zraněný hořejšek, já spodek, tak se spíše doplňujeme. Snažíme se předávat si pozitivní energii.

Co pro vás bylo po zranění nejhorší?

Těžko říct, ale bylo super, že furt probíhala sezona. Kluci mi začátek hodně usnadnili, jak postupovali dál. K tomu jsem hned najel na nějaký režim a první dva měsíce, co se hrálo play off, jsme udělali kus práce. Nejtěžší možná bylo zahodit berle. Překonat nějakou bolest i hlavu a začít opět chodit. Ale jde to postupnými krůčky, nejde dělat žádné blbosti, kraviny. A důležité je poslouchat lidi, co to mají pod palcem.

Jaké bylo odložit berle?

Zase jsem mohl začít řídit auto a byl jsem schopen dělat více věcí sám.

Našel jste nějakou činnost, která vám pomohla zranění překlenout?

Byl to můj syn. Malý je živý. Když jsem zahodil berle, tak jsem byl hlavně rád, že můžu ve volnu vyjet na kole a strávili jsme pěkné chvíle na dovolené. Snažil jsem se být s rodinou. Vycestovali jsme i za ségrou (házenkářská reprezentantka Markéta Jeřábková hrající za dánský Ikast Handbold), což se nám minulý rok nepodařilo.

V červnu jste byl s mužstvem na tradičním kondičním soustředění v Nízkých Tatrách. Chtěl jste být s mužstvem?

Šlo o to, aby fyzioterapeuti a kondiční trenér po nějaké době viděli, jak na tom jsem a mohli jsme se bavit o další plánu. Kluky jsem rád viděl, ale bral jsem to komplexně. I trenéři vidí, jak na tom jsem, a bylo to formou teambuildingu. Jsem rád, že jsem to mohl absolvovat, i když v individuálním režimu.

Trenér Zdeněk Moták říkal, že jste byl i na Chopku.

Vyšel jsem tam. Sice sám a svým tempem, ale hecovali jsme se. Říkal jsem klukům, že je v tom nenechám. (usmíval se)

Jaké to bylo?

Noha je furt citlivá. Hlavně po větší zátěži. Už sice natéká méně, ale citlivá je. Pocit, když jsem vyšel nahoru, byl suprový. S kluky jsme si udělali pár fotek. Bylo to dobré.

S nadsázkou řečeno, bylo to pro vás jako zdolat Mount Everest?

Možná. Ale do Everestu mám ještě daleko. Everest přijde, až zase začnu hrát.

Říkal jste, že nechcete dělat hlouposti. Chopok jí nebyl?

Klukům jsem říkal, že pokud nepojede lanovka dolů, tak nepůjdu. Sestupovat by bylo horší, ty otřesy. Na různých procházkách jsem už chodil do kopce a bylo to lepší než dolů, proto jsem se na to cítil.

Jak jste vůbec zvládal první dny po zranění?

Nebylo to nejlepší, ale musel jsem hlavu přehodit na to, že udělám vše, abych se vrátil a byl schopný hrát na úrovni jako předtím. Měl jsem okolo spoustu lidí, kteří mi pomáhali. Teď se chci psychicky připravit na to, že už to nejde tak rychle, jak by člověk chtěl, a abych byl trpělivý.

Jakub Jeřábek (v bílém dresu) na achivním snímku, na tréninku hokejových Ocelářů Třinec se přetlačuje s útočníkem Markem Daněm.

Bylo těžké sledovat další třineckou jízdu za titulem jako divák?

Divák, maskot, fanoušek, trenér... Všichni dohromady. (usmál se) Vyzkoušel jsem si zase něco nového. Člověk je strašně nervózní, koukal jsem seshora. Cukaly mi nohy, nejraději bych skočil na led. Kolikrát mi noha vylétla. Myslel jsem si, že se můžu rozběhnout a radovat se z gólu, ale vůbec to tak nebylo. Nikomu bych to nepřál.

Letošní titul jste neprožil na ledě. Máte o to větší motivaci pro příští sezonu?

V kabině tomu tak asi je, tam je ta touha pořád stejná, o tom se nemusíme bavit. Má osobní motivace je hlavně se vrátit, abych byl schopen podávat výkony jako dřív a dostal se zpátky na předešlou úroveň. Všichni se nás pokusí sesadit a my budeme muset dělat vše pro to, aby se jim to nepovedlo.