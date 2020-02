Program hradeckých hokejistů: Těžký duel v Třinci, pak trocha odpočinku

Mazance vzaly zuby a Lukeš slavil první výhru V této extraligové sezoně zasáhl do šestého zápasu a konečně na jeho konci mohl jásat nad tříbodovou výhrou.

Hokejisté hradeckého Mountfieldu vyjeli v Praze proti Spartě překvapivě bez brankáře Marka Mazance, jenž je v této sezoně druhým nejvytíženějším gólmanem celé extraligy. Jeho místo zaujal Štěpán Lukeš, jenž s ním do Hradce loni v létě přišel, ale do jeho branky se moc často nedostává. Vedl si znamenitě, mužstvu výrazně pomohl zvlášť v první fázi zápasu, kdy byla Sparta lepší. „Podržel nás,“ pochválil Lukeše kouč hradeckého mužstva Vladimír Růžička, „Mazanec má zánět zubu, k tomu dostal velké teploty, tak jsme Lukyho mohli dát do branky, jinak by se tam asi nedostal.“ Jeho slova potvrzuje i statistika: od začátku extraligy až do včerejšího utkání, v němž si na své konto Lukeš připsal 60 odchytaných minut, jich měl na svém kontě jen 103. Ve čtyřech z pěti zápasů, do nichž nastoupil, Hradec prohrál, z jediné výhry, i když trochu zvláštní, se radoval na konci ledna, kdy šel v Plzni do branky až na samostatné nájezdy a všechny ustál. Nyní poprvé slavil tři body.