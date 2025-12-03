Tipsport extraliga 2025/26

ONLINE: Třinec nad Hradcem rychle vede, Vítkovice čelí Olomouci

Autor: ,
Sledujeme online   17:00
Netradičně ve středu pokračuje hokejová extraliga dvěma zápasy. V dohrávce sedmého kola se od 17 hodin utkává Třinec s Hradcem Králové, naopak v předehrávce 47. kola čelí Vítkovice od 17.30 Olomouci. Oba duely sledujeme prostřednictvím podrobných online reportáží.

Hradec Králové - Třinec, závar před brankou hostů. | foto: ČTK

Oceláři v neděli prohráli se Spartou a připsali si osmou porážku z posledních devíti zápasů. Proti Hradci Králové hrají Slezané třetí ze série sedmi domácích utkání.

Hokejová extraliga ONLINE

„Musíme do toho dát větší energii hned od začátku a hrát celých šedesát minut,“ burcuje útočník Miloš Roman. Třinec totiž od Sparty dostal gól již po 110 sekundách hry.

Východočeši v neděli otočili zápas s Českými Budějovicemi, ale předtím čtyřikrát za sebou prohráli. „V sezoně to takhle někdy je, že jste nahoře, potom zase dole. A když to nejde, tak se to nedá zlomit jinak než předbrankovým prostorem, který my musíme určitě ještě zlepšit,“ ví forvard Patrik Miškář.

S Gudasem bych se do rvačky nepouštěl, říká Hašek. Jaký je život mladého hráče?

O posun v tabulce usilují i Vítkovice a Olomouc, oba celky mají mezi sebou jednobodový rozestup. Ostravští se mohou v případě úspěchu posunout na osmé místo, Hanáci na deváté.

Lepší aktuální formu mají hosté, kteří vyhráli dva z posledních tří zápasů. Slezané se naopak snaží ukončit sérii tří porážek, při nichž dokázali skórovat pouze jednou a inkasovali 14 branek.

Vstoupit do diskuse

47. kolo

Kompletní los

29. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Sparta PrahaSparta 30 14 4 1 11 89:73 51
2. Bílí Tygři LiberecLiberec 28 14 0 5 9 72:66 47
3. HC Dynamo PardubicePardubice 27 13 2 3 9 81:62 46
4. HC Oceláři TřinecTřinec 27 13 3 1 10 79:67 46
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 27 12 3 3 9 69:51 45
6. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 27 12 4 1 10 72:58 45
7. HC Kometa BrnoKometa 27 13 1 3 10 75:74 44
8. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 27 13 1 2 11 67:70 43
9. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 28 11 3 2 12 80:78 41
10. HC Vítkovice RideraVítkovice 28 11 3 2 12 70:80 41
11. HC OlomoucOlomouc 28 12 1 2 13 58:74 40
12. Rytíři KladnoKladno 28 9 3 4 12 71:81 37
13. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 28 9 3 2 14 56:68 35
14. HC Verva LitvínovLitvínov 28 5 2 2 19 52:89 21
Zobrazit více
Sbalit

Nejčtenější

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Litvínov zaskočil mistra, vládlo i Kladno. Derby pro Pardubice, Třinec konečně slaví

David Kaše z Litvínova (vpravo) slaví trefu proti Kometě s Nicolasem Hlavou.

Pátečnímu programu 27. kola hokejové extraligy dominoval souboj mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, který zvládlo vítězně Dynamo 3:1. Třinec dokázal zastavit sérii porážek, Olomouc předčil 5:2....

Sparta porazila Pardubice po prodloužení, Třinec prohrál posedmé. Padla i Kometa

Sparťan Kousal se raduje z gólu do sítě Pardubic.

Úterní program 26. kola hokejové extraligy odstartoval nezvykle brzy. Karlovy Vary od 12 hodin nastoupily proti Třinci, stejně jako minulou sezonu uspořádaly zápas pro školáky, v němž zvítězily 2:1....

Český klenot, který ohromil New York. Šlo to všude, směje se Malík. Ani Jágr nechápal

Premium
NESMRTELNÝ MOMENT. Český obránce Marek Malík z New York Rangers v ikonickém...

Od Marka Malíka se moc nečekalo. „Letos se ještě neprosadil,“ prohodili komentátoři, když se statný obránce vydal k nájezdu. Musel, v patnácté sérii dramatického utkání New Yorku s Washingtonem na...

Fanoušci vás tu nechtějí. Duo z Edmontonu čelí tlaku i výsměchu, je historicky nejhorší

Premium
Brankáři Edmontonu Stuart Skinner (vlevo) a Calvin Pickard.

Poutají pozornost, ale ovace nesklízejí. A když už ano, úplně jinak, než by si přáli. Calvinu Pickardovi stačilo vykrýt jedno lehké nahození z úhlu a hala v Edmontonu aplaudovala. Za stavu 0:4, s...

ONLINE: Třinec nad Hradcem rychle vede, Vítkovice čelí Olomouci

Sledujeme online
Hradec Králové - Třinec, závar před brankou hostů.

Netradičně ve středu pokračuje hokejová extraliga dvěma zápasy. V dohrávce sedmého kola se od 17 hodin utkává Třinec s Hradcem Králové, naopak v předehrávce 47. kola čelí Vítkovice od 17.30 Olomouci....

3. prosince 2025

MS v hokeji do 20 let 2026: program, výsledky, tabulky, Češi

Radost českých juniorů po vítězném nájezdu Eduarda Šalého.

Na druhý svátek vánoční tradičně začíná hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a další...

3. prosince 2025  16:41

Věřme si, ale udržme pokoru! Augustu těší ofenzivní beci, Sikoru nechce brzdit

Hlavní trenér hokejové dvacítky Patrik Augusta.

Tři medaile v řadě, to už není pouhá náhoda. Přibude k nim čtvrtá? Patrik Augusta odvážná prohlášení tolik nemusí, zároveň nezastírá, že hokejová dvacítka odjíždí na mistrovství světa v silném...

3. prosince 2025  16:10

Stop baráži už příští rok? Majitel Dukly je realista, extraligu si chce vybojovat

Gólman Jihlavy Adam Beran a obránce Filip Dundáček zasahují během baráže o...

Většina prvoligových hokejových týmů podporuje iniciativu s názvem Stop baráži, která bojuje za sportovní spravedlnost v českém hokeji. Dostat se do extraligy je totiž za současných podmínek téměř...

3. prosince 2025  15:29

Takhle jsem nikdy nechytal! Brankářům v NHL vládne nováček, boří i letité rekordy

Brankář Jesper Wallstedt z Minnesoty zasahuje v utkání s Edmontonem.

V NHL předvádí nejlepší výkony za desítky let, momentálně byste nenašli lepšího gólmana. Jesper Wallstedt z Minnesoty zastavil v úterním utkání s hokejisty Edmontonu (1:0) všech 33 střel soupeře a v...

3. prosince 2025  15:23

Já už představu mám, říká Rulík k nominaci na olympiádu. AHL vidět nepotřebuje

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Radim Rulík nominoval na další reprezentační turnaj v Evropě, ale témata už povětšinou mířila k únorovým olympijským hrám v Itálii. Ostatně Švýcarské hokejové hry jsou posledním testem před největším...

3. prosince 2025  12:50

Za další medailí s Mrtkou či Sikorou, ale bez Tomka. Augusta nominoval na dvacítky

Chomutov, 25. 8. 2025. Trénink české hokejové reprezentace U20 před Turnajem...

Kouč hokejové dvacítky Patrik Augusta oznámil nominaci na mistrovství světa juniorů, kde Češi v posledních letech sbírají medailové úspěchy. Na ty budou chtít navázat například s Radimem Mrtkou,...

3. prosince 2025  11:47,  aktualizováno  12:26

Debutanti v bráně, nechybí ani Červenka. Rulík nominoval na poslední test před OH

Trenér reprezentace Radim Rulík po příletu českých hokejistů z mistrovství...

Hokejovou reprezentaci čeká poslední turnaj před únorovými olympijskými hrami. O letenku do Milána mají hráči z Evropy šanci zabojovat na Švýcarských hrách, které proběhnou příští týden. Ve výběru...

3. prosince 2025  10:55,  aktualizováno  11:45

Ryšavý dostal distanc na dva zápasy, disciplinárka trestala i nafilmovaný pád

Kladenský hokejista Martin Ryšavý.

Kladenský hokejový útočník Martin Ryšavý dostal dvouzápasový trest za faul na Anthonyho Nellise v nedělním duelu 28. kola extraligy na ledě Vítkovic. Disciplinární komise soutěže rovněž zastavila...

3. prosince 2025  10:04

Zacha jednou asistoval, Boston bez Pastrňáka těsně podlehl Detroitu

Pavel Zacha s pukem na holi.

V deseti úterních zápasech hokejové NHL se bodově prosadil jediný Čech. Centr Pavel Zacha asistencí z 60. minuty pomohl zdramatizovat duel proti Detroitu. Na vyrovnání již ale Bruins nedosáhli a bez...

3. prosince 2025  7:15,  aktualizováno  8:45

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Mám rakovinu, svěřila se někdejší hvězda NHL Dineen. Podporu vyjádřil i Topolánek

Kevin Dineen během svého působení u Chicaga Blackhawks vedl i českého...

Hokejová NHL odehrála minulý měsíc speciální zápas věnovaný boji s rakovinou. Kevin Dineen, bývalá hvězda zámořské soutěže, pak na konci listopadu oznámil, že se se zákeřnou nemocí sám léči....

2. prosince 2025  22:14

Hokejová Sparta si pojistila kapitána, Chlapík podepsal novou tříletou smlouvu

Filip Chlapík ze Sparty se snaží zaútočit na branku Zugu.

Filip Chlapík bude i nadále hrát hokejovou extraligu za Spartu. Osmadvacetiletý kapitán Pražanů prodloužil spolupráci s klubem o další tři sezony. Český útočník je nyní pod kontraktem do května 2029....

2. prosince 2025  17:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.