Tipsport extraliga 2025/26

Hradecký Kohout: Jak zopakovat loňský obrat? Vyčistit hlavy a nepolevovat

Autor:
  23:39
Před rokem u toho Martin Kohout, tehdy hráč Olomouce, nebyl, proto si bude muset možný recept vyslechnout od ostatních. Hradec totiž stejně jako loni vyrazí ke třetímu zápasu čtvrtfinálové série extraligového play off po dvou domácích porážkách. Před rokem se nepříznivý vývoj klání s Mladou Boleslaví povedlo zvrátit, nyní se o něco podobného budou pokoušet proti Třinci.
Královéhradecký útočník Martin Kohout oslavuje vstřelený gól. | foto: ČTK

Třinečtí hokejisté se radují z vítězství v prodloužení.
„Musíme udělat to samé, co udělali oni u nás. Připravíme se, pokusíme se v Třinci sérii vyrovnat a vrátit se domů,“ uvedl po prohře 2:3 v prodloužení útočník, jenž svým gólem poslal Hradec do vedení 2:0.

Nestačilo to, Oceláři na začátku poslední desetiminutovky vyrovnal a v prodloužení rozhodl Miloš Roman.

Na co se zaměříte do příštího zápasu? Budete chtít víc střílet, když vás soupeř tentokrát tak přestřílel (51:23)?
Hlavně musíme vyčistit hlavy, zapomenout na to, co bylo a jet tam s čistým štítem.

Třinec měl i hodně šancí.
To my ale také. Bohužel v prvním zápase to byla lekce z produktivity, druhý jsme skoro celou dobu tahali za delší konec. Nemyslím si, že to četnost střelby změní.

Hosté ale ve třetí třetině hodně tlačili, nebylo to z vaší strany při vedení 2:0 uspokojení?
Když vedete, tak se dá očekávat, že soupeř něco změní. Nemyslím si, že jsme úplně polevili. Možná ale lehká křeč, strach o výsledek, těžko říct.

Třinecký brankář Marek Mazanec inkasuje gól ve čtvrtfinále proti Hradci.

Je to i kvalitou Třince?
Tu určitě má, což dokazuje už několik let po sobě. My se ale musíme soustředit hlavně na sebe, to je náš hlavní úkol.

Jak těžké je překonávat soupeřovu vyhlášenou obranu?
Dokud jsme hráli svůj hokej a nepovolili z maximálního nasazení, tak se to vyvíjelo podle našich představ. Pak jsme na chvilinku vypnuli, dostali jsme gól, možná trochu zpanikařili, ale stane se, jedeme dál.

Vy jste svým gólem ve druhé třetině zvýšil na 2:0. V play off byl váš první po třech letech. Příjemný pocit?
V tu chvíli byl krásný, teď už tak krásný není.

Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy
Vyhrajte balíček pivní kosmetiky pro krásné a silné vlasy

Milujete tradiční české ingredience a svěží vůně? Pivní kosmetika je legendou, která pomáhá vlasům k vitalitě a lesku již po generace. Zapojte se...

