Hradecký Kohout: Jak zopakovat loňský obrat? Vyčistit hlavy a nepolevovat

„Musíme udělat to samé, co udělali oni u nás. Připravíme se, pokusíme se v Třinci sérii vyrovnat a vrátit se domů,“ uvedl po prohře 2:3 v prodloužení útočník, jenž svým gólem poslal Hradec do vedení 2:0.
Nestačilo to, Oceláři na začátku poslední desetiminutovky vyrovnal a v prodloužení rozhodl Miloš Roman.
Druhý bod pro Třinec, Hradec zdolal po prodloužení. Venku opět zvítězily také Vary
Na co se zaměříte do příštího zápasu? Budete chtít víc střílet, když vás soupeř tentokrát tak přestřílel (51:23)?
Hlavně musíme vyčistit hlavy, zapomenout na to, co bylo a jet tam s čistým štítem.
Třinec měl i hodně šancí.
To my ale také. Bohužel v prvním zápase to byla lekce z produktivity, druhý jsme skoro celou dobu tahali za delší konec. Nemyslím si, že to četnost střelby změní.
Hosté ale ve třetí třetině hodně tlačili, nebylo to z vaší strany při vedení 2:0 uspokojení?
Když vedete, tak se dá očekávat, že soupeř něco změní. Nemyslím si, že jsme úplně polevili. Možná ale lehká křeč, strach o výsledek, těžko říct.
Je to i kvalitou Třince?
Tu určitě má, což dokazuje už několik let po sobě. My se ale musíme soustředit hlavně na sebe, to je náš hlavní úkol.
Jak těžké je překonávat soupeřovu vyhlášenou obranu?
Dokud jsme hráli svůj hokej a nepovolili z maximálního nasazení, tak se to vyvíjelo podle našich představ. Pak jsme na chvilinku vypnuli, dostali jsme gól, možná trochu zpanikařili, ale stane se, jedeme dál.
Vy jste svým gólem ve druhé třetině zvýšil na 2:0. V play off byl váš první po třech letech. Příjemný pocit?
V tu chvíli byl krásný, teď už tak krásný není.