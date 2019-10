Třinecký útočník Stránský: Na přesilovkách musíme zapracovat

„Brácha se mi smál, že jsem celý zápas brečel na střídačce, že se puk ke mně nechce odrazit, a pak to tam s notnou dávkou štěstí spadlo,“ usmál se Ondřej Kovařčík. „Šel jsem do brány a doufal, že stihnu puk tečovat, ale jejich brankář udělal hrubku a odměnil mě gólem.“



Třinečtí vedení 3:2 ztratili v oslabení pět minut před koncem. Sami sice využili hned první přesilovku po pěti vteřinách, jenže v dalších selhali, byť hráli čtyři minuty v pěti proti čtyřem a 111 vteřin v pěti proti třem.

„V tom se musíme zlepšit, protože jsme mohli rozhodnout zápas, odskočit na dva tři góly,“ řekl třinecký útočník Matěj Stránský, který se trefil dvakrát. „Na přesilovkách musíme zapracovat, vypilovat je. Možná že čím více má člověk v početní převaze času, tak se snaží vymýšlet. Ale jedeme dál.“

Rovněž Ondřej Kovařčík zahozených přesilovek litoval. „Dát v nich gól, tak bychom zápas zřejmě zlomili, protože Karlovarští hodně dobře bruslili, skoro nás nenechali hrát ten náš hokej. Je to pro nás poučení pro příště,“ uvedl Ondřej Kovařčík. Třinečtí výhru doslova vydřeli.

„Bylo to hodně těžké utkání,“ potvrdil Stránský. „Vary mají dobrý mladý tým, který hodně bruslí.“

Andrej Nestrašil v dresu Třince napadá Petra Šidlíka z Vítkovic.

Oceláři včera nastoupili už bez útočníka Andreje Nestrašila, který odešel do Metallurgu Magnitogorsk. Místo něj povolali z Frýdku-Místku Davida Květoně.



„Byť moje angažmá bylo kratší, než jsme si mysleli, musím všem v Třinci poděkovat za příležitost hrát za Třinec. Moc si toho vážím,“ vzkázal Nestrašil, který stihl jen dva duely, v nichž dal jeden gól a připsal si tři asistence.

„Zájem z Ruska byl značný a nabídce Magnitogorska opravdu nemůžeme konkurovat,“ uvedl třinecký sportovní ředitel Jan Peterek. „Věříme, že pokud se Andrej někdy do extraligy vrátí, tak by to mohlo být v našem dresu.“