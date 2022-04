Bude to skvělý zápas, říká Ondřej Kovařčík před další bitvou na Spartě

Nesmíme vypustit ani minutu, vědí Oceláři Václav Varaďa na střídačce Třince. Jedna jediná výhra dělí hokejové Oceláře Třinec od třetího mistrovského titulu v řadě. Pokud v dnešním šestém finále extraligy, které začne v 19 hodin, porazí v Praze Spartu, budou slavit... „Víme, že ještě nic není hotové,“ upozornil třinecký útočník Martin Růžička. „Znovu to bude o maličkostech, o hlavě. Čeká nás ohromně těžký zápas. Bude to boj.“ Růžička i trenér Václav Varaďa spoléhají na obrovské zkušenosti většiny třineckých hráčů. „Tihle kluci spolu zažili spoustu bitev. Věřím, že je posílily, že to dáme,“ prohlásil Varaďa. „Obzvlášť proto, že v následující sezoně se kostra týmu hodně změní. Pro mužstvo to je poslední šance uspět v této podobě a tak to tady každý vnímá. K tomu po sezoně přijdou i jiní trenéři.“ Třinečtí hráči i trenéři se před pátým finálovým duelem, který vyhráli 7:3, nabádali, že musejí hrát naplno celé střetnutí. A to se jim podařilo. „Ano, je to pravda. Ty čtyři zápasy předtím jsme pokaždé v některé třetině jako by nebyli. Takže i na to jsme se soustředili,“ uvedl třinecký obránce Martin Marinčin. Co kromě toho musejí Oceláři ještě zlepšit, aby v Praze uspěli? „Pro nás je opravdu důležité hrát bez výkyvů celých šedesát minut, být v zápase každou minutu, každé střídání a dotáhnout sérii do vítězného konce,“ odpověděl Marinčin. „Sparta je kvalitní mužstvo. Nesmíme nic vypustit, protože oni umějí své šance využít.“ Byť Třinečtí v pátém duelu vsadili na útok, třinecký trenér Varaďa odmítl, že by výrazně změnili taktiku, kterou dosud měli postavenou na perfektní obraně. „Hrajeme podle toho, co nám soupeř dovolí. A minule to jejich brankářům několikrát propadlo,“ uvedl. Takže útočnější hra v plánu nebyla? „Chtěli jsme hrát zodpovědně a dařilo se nám,“ odpověděl Václav Varaďa. „Sparta má svoji kvalitu, dělá nám to těžké, ale v úterý jsme se střelecky prosadili. I v dalším zápase potřebujeme dát o jeden gól více než soupeř...“