Růžička se v nahrávače nemění, uměl to vždycky, říká Peterek

„Hned mi to někdo hlásil. Je to pro mě čest,“ řekl Martin Růžička, hrající za Třinec devátou sezonu. O dva body předčil Jana Peterka, nynějšího sportovního manažera Ocelářů.

„Když mu na mě chyběly dva body, říkal jsem mu, že ho budeme muset vyměnit...,“ žertoval Peterek, jehož mrzí, že Růžičkovy kousky nemohou vidět diváci v ochozech. „Stojí to za to. Je to démon. Je radost se na něj dívat, jak je kreativní. Užívám si jeho geniální řešení herních situací.“

Růžička s 33 body vede produktivitu extraligy a s 24 asistencemi je nejlepší. Peterek ale odmítá, že by se kanonýr Růžička měnil v nahrávače.

„To uměl vždycky. Jejich kombinace s Matějem Stránským a Petrem Vránou jsou úžasné,“ uvedl Peterek a připomněl, že se od Růžičky učil nahrávku pod hokejkou. „Několikrát jsme spolu nastoupili v útoku, ale dříve primárně hrával s Radkem Bonkem a Vencou Varaďou.“

Oceláři stále drží neuvěřitelnou sérii, když ve všech dvaceti dosavadních extraligových zápasech bodovali. „Občas si to přečteme, ale nijak na to nemyslíme,“ tvrdí Martin Růžička. „Neřešíme, jestli máme patnáct dvacet zápasů, v nichž jsme bodovali, nebo kolik jich ještě bude. V každém utkání chceme uspět a to nás žene dopředu.“