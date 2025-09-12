Premium

Po letech bez nálepky mistra. Jak se mění Třinec? Ředitel Peterek o nákupech i vizích

Fotogalerie 23

Sportovní ředitel Třince Jan Peterek na tiskové konferenci. | foto: HC Oceláři Třinec

Dan Hübsch
  12:00
Žádná mistrovská nadvláda v hokejové extralize netrvala déle. Třinecká dynastie se povážlivě natáhla s koronavirovou pauzou, která vnímání času ještě zpomalila. Střídání zabralo šest let. Po tak dlouhé době Oceláři poprvé zahajují sezonu v už zapomenuté pozici. Bez nálepky „obhájce“ či „hegemona“. A přitom bez výrazného terče.

„Možná je to výhoda, může to ubrat část tlaku,“ domnívá se jeden z klubových manažerů Jan Peterek. Sportovní ředitel, chcete-li přesně.

V pátek večer jeho tým vyráží na Spartu. Tam, kde velkolepá jízda 24. března ve čtvrtfinále obecně nevydařeného ročníku skončila. Kde jakási magická aura, obzvlášť posilněná neuvěřitelnými výkony v loňském play off, vyprchala.

„Rozhodovaly detaily. Rivalita mezi námi je velká, každý zápas má náboj. Minulost ale necháváme za sebou,“ zdůrazňuje Peterek a dál se soustředí hlavně na nejbližší budoucnost nového, už nemistrovského Třince.

Když se oprostíte od syrových počtů a zaměříte se na přestupy blíže, podle papírových předpokladů posílil Třinec možná nejlépe napříč soutěží.

2. kolo

Kompletní los

3. kolo

Kompletní los
Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Oceláři TřinecTřinec 1 1 0 0 0 8:2 3
2. HC Dynamo PardubicePardubice 1 1 0 0 0 7:1 3
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 1 1 0 0 0 7:4 3
4. HC Kometa BrnoKometa 1 1 0 0 0 4:2 3
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 1 1 0 0 0 3:1 3
6. HC Sparta PrahaSparta 1 1 0 0 0 3:2 3
7. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 1 1 0 0 0 2:1 3
8. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 1 0 0 0 1 2:3 0
9. Rytíři KladnoKladno 1 0 0 0 1 1:2 0
10. HC Verva LitvínovLitvínov 1 0 0 0 1 2:4 0
11. Bílí Tygři LiberecLiberec 1 0 0 0 1 1:3 0
12. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 1 0 0 0 1 4:7 0
13. HC OlomoucOlomouc 1 0 0 0 1 2:8 0
14. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 1 0 0 0 1 1:7 0
Zobrazit více
Sbalit



