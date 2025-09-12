„Možná je to výhoda, může to ubrat část tlaku,“ domnívá se jeden z klubových manažerů Jan Peterek. Sportovní ředitel, chcete-li přesně.
V pátek večer jeho tým vyráží na Spartu. Tam, kde velkolepá jízda 24. března ve čtvrtfinále obecně nevydařeného ročníku skončila. Kde jakási magická aura, obzvlášť posilněná neuvěřitelnými výkony v loňském play off, vyprchala.
„Rozhodovaly detaily. Rivalita mezi námi je velká, každý zápas má náboj. Minulost ale necháváme za sebou,“ zdůrazňuje Peterek a dál se soustředí hlavně na nejbližší budoucnost nového, už nemistrovského Třince.
Když se oprostíte od syrových počtů a zaměříte se na přestupy blíže, podle papírových předpokladů posílil Třinec možná nejlépe napříč soutěží.