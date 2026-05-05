Ostatně až do závěrečných bojů o medaile se s týmem připravoval jako jeden z hráčů. Ke konci už byl na trénincích mezi trenéry s kšiltovkou na hlavě.
„Vladovi jsme už ukončili kariéru,“ usmál se třinecký trenér Boris Žabka. „Zůstává jako asistent, bude člen realizačního týmu, za což jsem rád. Je pro nás velkým přínosem, protože má pořád kontakt s hokejem, dobré postřehy a hlavně výborně komunikuje s hráči, což je nejdůležitější.“
Co na svůj přerod říká někdejší slovenský reprezentant?
„Je to něco jiného, nová zkušenost, ale protože jsem stále týmový hráč, tak jsem pomohl Jirkovi Raszkovi, když byl nemocný,“ připomněl čtyřicetiletý Dravecký, jak se poprvé postavil na střídačku v obleku. Bylo to v lednu ve 42. kole v Liberci, kde Oceláři prohráli 3:5.
A asistentem zůstal, i když se Jiří Raszka vrátil. „Tehdy jsme se rozhodli, že když budu hrát, tak budu hrát, a když ne, tak pomůžu jako asistent,“ připomněl Dravecký, který má s Třincem od roku 2019 všech pět mistrovských titulů.
„Vážím si toho, jak se Vlado k tomu postavil,“ řekl Jiří Raszka. „Už je automaticky na střídačce, ale jelikož byl pořád i hráč, nebylo to pro něj úplně jednoduché. Hodně nám pomáhá, vidí hru opravdu dobře. Je znát, že v této organizaci něco zažil a ví, co je týmová práce a týmový úspěch.“
A jak vzali Draveckého přechod do realizačního týmu spoluhráči?
„Byly tam i nějaké posměšky, ale kariéra není věčná,“ usmál se Dravecký, byť ho spoluhráči v nové roli jen chválí.
„Jsem mile překvapený, jak svou roli zvládá, co říká, jak reaguje na hru,“ vyzdvihl obránce Martin Marinčin.
„Jsme jen rádi, když tak zkušený hráč sleduje naše zápasy ze střídačky a dává nám tipy. Ví, kdy co říct. Do budoucna je pro nás i celou organizaci dobré, že ho máme na střídačce,“ přidal se útočník Libor Hudáček.
Někdejší třinecký trenér Zdeněk Moták přiznal, že ho přesun někdejšího slovenského reprezentanta během sezony do realizačního týmu celkem překvapil.
„Ale hokejový věk mu asi končí a sám to cítí,“ podotkl Moták. „A aby byl někdo trenérem, tak je to otázka dalšího učení a mnoha zkušeností. A těch hráčských Vlado má na rozdávání. Přepnout však z hráče do pozice trenéra je někdy složitější. Byl bych rád, kdyby se mu to podařilo, protože Vlado je fajn chlap.“
Dravecký je v Třinci od roku 2014, přičemž za něj odehrál 582 extraligových zápasů, v nichž dal 72 gólů a měl 112 asistencí.