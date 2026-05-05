Tipsport extraliga 2025/26

Vladovi jsme už ukončili kariéru. Žabka i spoluhráči si Draveckého v nové roli chválí

Jiří Seidl
  9:15
Hokejoví Oceláři Třinec ve vyřazovací části právě skončeného ročníku extraligy při svém tažení za stříbrem odehráli 19 utkání, leč útočník Vladimír Dravecký naskočil jen do dvou čtvrtfinálových s Hradcem Králové. Jinak plnil roli asistenta trenéra. Během sezony nedokázal říct, zda se po skončení kariéry přesune do role trenéra. „Moc dopředu nepřemýšlím. Žiju momentem a uvidíme, co bude,“ říkal.
Útočník Vladimír Dravecký (vlevo), který byl počtvrté za sebou na střídačce třineckých hokejistů v roli asistenta trenéra, během utkání s Českými Budějovicemi s trenérem Borisem Žabkou. | foto: Jiří Seidl, MF DNES

Ostatně až do závěrečných bojů o medaile se s týmem připravoval jako jeden z hráčů. Ke konci už byl na trénincích mezi trenéry s kšiltovkou na hlavě.

„Vladovi jsme už ukončili kariéru,“ usmál se třinecký trenér Boris Žabka. „Zůstává jako asistent, bude člen realizačního týmu, za což jsem rád. Je pro nás velkým přínosem, protože má pořád kontakt s hokejem, dobré postřehy a hlavně výborně komunikuje s hráči, což je nejdůležitější.“

Co na svůj přerod říká někdejší slovenský reprezentant?

„Je to něco jiného, nová zkušenost, ale protože jsem stále týmový hráč, tak jsem pomohl Jirkovi Raszkovi, když byl nemocný,“ připomněl čtyřicetiletý Dravecký, jak se poprvé postavil na střídačku v obleku. Bylo to v lednu ve 42. kole v Liberci, kde Oceláři prohráli 3:5.

Žabka dostal ke stříbru i novou smlouvu: Bez kluků by to nešlo, smekám před nimi

A asistentem zůstal, i když se Jiří Raszka vrátil. „Tehdy jsme se rozhodli, že když budu hrát, tak budu hrát, a když ne, tak pomůžu jako asistent,“ připomněl Dravecký, který má s Třincem od roku 2019 všech pět mistrovských titulů.

„Vážím si toho, jak se Vlado k tomu postavil,“ řekl Jiří Raszka. „Už je automaticky na střídačce, ale jelikož byl pořád i hráč, nebylo to pro něj úplně jednoduché. Hodně nám pomáhá, vidí hru opravdu dobře. Je znát, že v této organizaci něco zažil a ví, co je týmová práce a týmový úspěch.“

A jak vzali Draveckého přechod do realizačního týmu spoluhráči?

„Byly tam i nějaké posměšky, ale kariéra není věčná,“ usmál se Dravecký, byť ho spoluhráči v nové roli jen chválí.

Třinečtí trenéři Boris Žabka, Vladimír Dravecký a Jiří Raszka se radují z postupu do finále.

„Jsem mile překvapený, jak svou roli zvládá, co říká, jak reaguje na hru,“ vyzdvihl obránce Martin Marinčin.

„Jsme jen rádi, když tak zkušený hráč sleduje naše zápasy ze střídačky a dává nám tipy. Ví, kdy co říct. Do budoucna je pro nás i celou organizaci dobré, že ho máme na střídačce,“ přidal se útočník Libor Hudáček.

Někdejší třinecký trenér Zdeněk Moták přiznal, že ho přesun někdejšího slovenského reprezentanta během sezony do realizačního týmu celkem překvapil.

„Ale hokejový věk mu asi končí a sám to cítí,“ podotkl Moták. „A aby byl někdo trenérem, tak je to otázka dalšího učení a mnoha zkušeností. A těch hráčských Vlado má na rozdávání. Přepnout však z hráče do pozice trenéra je někdy složitější. Byl bych rád, kdyby se mu to podařilo, protože Vlado je fajn chlap.“

Dravecký je v Třinci od roku 2014, přičemž za něj odehrál 582 extraligových zápasů, v nichž dal 72 gólů a měl 112 asistencí.

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května.

Na přelomu dubna a května hraje národní tým dva turnaje Euro Hockey Tour. Českému hokeji se navíc dostalo medailového povzbuzení i z mistrovství světa hokejistů do 18 let. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Čeští hokejisté do 18 let bojují na mistrovství světa na Slovensku o medaile. Turnaj, který je už 28. ročníkem této věkové kategorie, se hraje v Bratislavě a Trenčíně. Řada současných českých...

4. května 2026  10:55,  aktualizováno  5. 5. 9:10

5. května 2026  7:10,  aktualizováno  7:53

4. května 2026  22:38,  aktualizováno  23:40

4. května 2026  16:27

4. května 2026  14:58

4. května 2026  14:46

4. května 2026  14:01

4. května 2026  13:05

4. května 2026  12:59

4. května 2026

4. května 2026  11:17

4. května 2026  10:28

