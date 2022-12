Gól nedal, po návratu ale přesně nahrával. Můj čas ještě přijde, věří Nestrašil

Nestrašil naskočil na led po táhlém zranění. A jak že se mu hrálo?

„Nechci mluvit sprostě. Bylo to na... těžké,“ odpověděl s úsměvem. „Když jste zranění v horní části těla, můžete aspoň bruslit, dělat nohy, ale já měl zranění na tak blbém místě, že jsem čtyři týdny vůbec nebruslil. Ale vyhráli jsme. Snad to příště bude lepší,“ doufá.

Vítězství a dvě asistence vám ale určitě pomohou, ne?

Výhra určitě. K asistencím bych se nechtěl moc upínat, k nim jsem se spíš jen tak přimotal. Měli jsme ale využít přesilovku pěti proti třem (105 vteřin ve třetí třetině). Tam jsme měli pár dobrých příležitostí.

Vy jste dvakrát střílel z pravého kruhu. Při druhém pokusu byl gól blízko, že?

To šel puk do brankářovy hlavy. Jinak by skončil asi v bráně. Byly to pěkné nahrávky od Hudyho (Hudáčka).

V této sezoně jste v 19 zápasech dal jen jeden gól, ale máte 17 nahrávek. Trápí vás hodně, že se neprosazujete střelecky?

Nechci se rouhat. Loni jsem neměl tolik asistencí, ale nějak mi to tam padalo. Nemyslím si, že bych málo střílel. Ani nad tím nechci extra přemýšlet, protože se do toho člověk zamotá. Dělám na tom, přidávám si na tréninku, ale že bych se tím nějak znepokojoval? Pro mě je důležitější, kde jsme v tabulce, jak se se nám daří jako lajně a až pak, jak se daří mně osobně. Každý den ale doufám, že góly přijdou příští zápas (usmál se).

Vaši spoluhráči Marko Daňo i Libor Hudáček mají po třinácti gólech, takže vaše lajna každopádně šlape.

Jo. Pořád ale můžeme dávat víc gólů. Celý tým, i obránci. Tak to někdy bývá a vychází. Kdybych se do šancí nedostával, uvažoval bych nad tím víc. I dnes jsem jich několik měl. Jen to prolomit. Můj čas ještě přijde.

Marko Daňo slaví gól do sítě Karlových Varů.

S Karlovými Vary jste ve třetí třetině polevili a nebylo to v této sezoně poprvé. Byl důvodem tříbrankový náskok?

Spíš to byla nezodpovědnost. Dřív bychom za takového stavu hráli už velmi jednoduše a nechali soupeře, aby se do nás tlačil. Možná pořád ještě moc vymýšlíme, když tak vedeme. Doufám, že se poučíme.

Je výhra nad Karlovými Vary důležitá i pro to, že jste udrželi čtvrté místo? Díváte se vůbec na tabulku?

Jenom, když vyhráváme (směje se). Ale samozřejmě chceme být v první čtyřce. Tým na to máme. Jen musíme podávat vyrovnané výkony.

Tak jako Vítkovice, s nimiž hrajete ve čtvrtek a které v této sezoně zatím neměli žádný výpadek?

Budeme doufat, že i na ně dojde (usmál se), že jim to nevydrží celou sezonu, ale upřímně... Na to se člověk nemůže koukat. Soustředit se na ostatní nemá cenu. My se musíme dívat sami na sebe, na to, v čem se můžeme sami zlepšovat. To je důležité, protože jsou týmy, kterým se nedaří, ale najednou se vše otočí, vyhrají deset zápasů a jsou nahoře. Důležitý je náš vlastní proces.