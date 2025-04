V Třinci už neplatí porod = titul. Špatný start nám sebral energii, říká Nestrašil

„Ještě před sezonou jsem volal trenérům, že je to dobré, že čekáme dítě. Že se narodí během play off, takže by to opět mohlo s titulem vyjít. Jenže ani tohle nezafungovalo,“ řekl útočník, jemuž se druhý syn narodil v den pátého čtvrtfinále se Spartou.

Nestrašil duel v Praze málem nestihl, závěr sezony byl pro něj pořádně divoký.

„V den odjezdu, než jsem nasedl do autobusu, mi manželka psala, že jí praskla voda. Skočil jsem do auta, vyzvedl ji doma a odvezl do nemocnice,“ popsal hektické chvíle. „Říkal jsem si super, odrodíme, stihnu zápas, ale dvacet čtyři hodin se nic nedělo.“

Tudíž se už trenérům omlouval, že na střetnutí zřejmě nedorazí... „Najednou to zničehonic šlo velmi rychle a syn byl do jedné hodiny na světě. Někdy kolem druhé odpoledne jsem v Ostravě, kde manželka rodila, sedl do auta a vyrazil směr Praha.“

Ve Velkém Meziříčí ho čekal bratr, který zbytek cesty do Prahy řídil, aby si Nestrašil přece jen trochu oddechl.

„V Praze ale byla hrozná zácpa, a tak jsem musel dojet do haly tramvají,“ usmál se při vzpomínce, jak se v ní potkal s fanoušky Sparty. „Ale nevím, zda si mě někdo všiml. Možná pár lidí jo, ale asi si říkali, co bych tam dělal, když mám být za hodinu na ledě...“

Oceláři podlehli Spartě 2:3 a jejich famózní jízda lemovaná pěti tituly v řadě skončila. Nestrašil byl v tom posledním utkání z třineckých útočníků nejvíce na ledě (19:28 minuty) a připsal si asistenci.

Potyčka mezi Andrejem Nestrašilem z Třince a Davidem Němečkem ze Sparty.

Je přesvědčený, že potenciál uspět byl v třineckém týmu i tentokrát. „Sparta má tuto sezonu parádní, žádné velké výkyvy. Tabulka extraligy byla letos ale šílená, to se možná už nebude opakovat,“ připomněl ohromnou vyrovnanost.

Čím to, že po pěti titulech už Oceláři nezabrali?

„Vím, že někteří lidé tvrdí, že jsme neměli energii,“ řekl Nestrašil. „Ta podle mě chyběla spíše kvůli tomu, že jsme sezonu nezačali dobře. A když se člověk celou dobu plácá v dolní polovině soutěže, je to hrozně psychicky náročné. Ještě deset zápasů před koncem jsme byli víceméně poslední. To člověka hodně ubíjí psychicky a je to velký stres.“

Zároveň dodal: „Ani jsme během sezony nezvládali důležité momenty jako dřív, takové ty poslední dvě minuty zápasů, kdy třeba vedeme o gól a už to udržíme. Nemohli jsme čekat, že přijdeme do play off a najednou se to změní.“

Sám byl u třech titulů, u Ocelářů zůstává. „Nemám žádné zaječí úmysly,“ usmál se. „Příští sezonu budeme muset hned pořádně začít a mít hodně vysoké cíle už v základní části extraligy.“

Těší ho, že se do týmu po Ondřeji Kovařčíkovi vrací i jeho bratr Michal po třech sezonách ve Finsku. „S Michalem jsme byli v kontaktu celou dobu, co hrál v zahraničí. Trávíme spolu trochu času během léta. Jezdíme na takový hokejový kemp do Chamonix,“ uvedl Nestrašil.

V minulosti s bratry Kovařčíky tvořil silnou útočnou formaci. „Přál bych si, abychom zase hráli spolu, ale uvidíme, jaké budou plány trenérů. Ani nevím, kdo má přijít a odejít, jak bude tým vypadat. To uvidíme za čtyři měsíce.“