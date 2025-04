ONLINE: Pardubice - Hradec 0:0. Hraje se třetí zápas, kdo půjde v sérii do vedení?

Pardubičtí po sérii pěti výher v letošním play off ve druhém střetnutí poprvé klopýtli, stále ale nenašli přemožitele v základní hrací době, když padli až gólem v prodloužení (2:3).

ONLINE: Pardubice – Hradec Králové Třetí semifinále extraligového play off sledujeme podrobně

„Odehráli jsme dobrý zápas, ale dostali jsme ke konci vyrovnávací gól. Prodloužení je pak vabank. Bohužel tu chybu jsme udělali my a padlo nám to tam,“ litoval obránce Tomáš Dvořák promarněné příležitosti na zisk druhého bodu v sérii.

O další tak jeho tým nyní usiluje před vlastními fanoušky. „Samozřejmě je vždycky o něco lepší hrát doma, ale Hradec předtím dvakrát vyhrál v Mladé Boleslavi. Nečekáme nic jiného než zápas, jako byly ty poslední dva. Snad se nám povede zvítězit,“ přeje si kapitán Lukáš Sedlák.

Hrdinou druhého zápasu východočeského derby byl královéhradecký Aleš Jergl, který v závěru nejprve vyrovnal a v prodloužení přidal i vítězný zásah. „Tým ukázal obrovský charakter,“ těšilo kouče Tomáše Martince.

V základní části prožil Mountfield v aréně nedalekého soka dvě velmi rozdílné zkušenosti. Nejprve prohrál 1:7, ale před koncem února zvítězil 2:1. I díky tomu pak skončil před Pardubicemi v dlouhodobé fázi.

„Bude to zase něco jiného než u nás v Hradci, ale věřím, že nás přijedou podpořit fanoušci. Uděláme maximum pro to, abychom domů přivezli minimálně jednu výhru. Je to play off a z obou stran je to celkem opatrné. Rozhodují chyby a maličkosti,“ ví Jergl.