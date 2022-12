Třetí moravskoslezské derby slibuje opět velkou bitvu. Bude vyprodáno?

„Mohlo by být vyprodáno. Ale nesmíme podlehnout obecenstvu. Máme svůj systém, víme, co na Třinec platí, s čím můžeme být úspěšní,“ řekl vítkovický trenér Miloš Holaň. Jak tedy na Oceláře?

5 bodů z možných šesti získaly Vítkovice v této sezoně s Třincem

„Jedním z bodů je disciplína, protože Třinec má velice dobré přesilové hry. To jsou situace, na které čekají, a my je do nich nesmíme pustit. Každý hráč si musí hrábnout na dno a možná až za hranu, protože to je prestižní souboj. Věřím, že to bude boj chlapa proti chlapovi se šťastným koncem pro nás,“ uvedl Holaň.

„Pokud bude plno, tak si to pořádně užijeme,“ podotkl třinecký útočník Andrej Nestrašil, který se v úterý po měsíci, kdy byl zraněný, vrátil do sestavy. Spolu s ním po 24 dnech naskočil do hry i Vladimír Dravecký.

„Oba s námi trénovali už od začátku reprezentační přestávky. Výpadek na nich nebyl znát,“ řekl třinecký trenér Vladimír Országh. „Pomohli nám. Nesty směrem dopředu, Vlado dozadu. I v oslabeních.“

Oceláři ale nadále ze stabilních hráčů mají na marodce Vránu, Hrňu, Jaroměřského a Adámka. Minule výhrou nad Karlovými Vary 4:2 uhájili čtvrtou příčku, která zaručuje přímý postup do čtvrtfinále extraligy. „Tým na čtyřku máme. Jen musíme podávat vyrovnané výkony,“ upozornil Nestrašil.

Tak jako Vítkovice, které v této sezoně zatím neměly žádný výpadek? „Budeme doufat, že i na ně dojde, že jim to nevydrží celou sezonu,“ usmál se Andrej Nestrašil. „Ale upřímně... Na to se člověk nemůže koukat. Soustředit se na ostatní nemá cenu. My se musíme dívat sami na sebe, na to, v čem se můžeme zlepšovat. To je důležité, protože jsou týmy, kterým se nedaří, ale najednou se vše otočí, vyhrají deset zápasů a jsou nahoře. Důležitý je náš vlastní proces.“

Vítkovice se s Pardubicemi přetahují o vedení v extralize. „Je úplně jedno, kde jsou, ale opravdu hrají dobrý hokej,“ ocenil protivníka Vladimír Országh. „Bude to derby. V něm jde vždy o prestiž, bývá vyhecovanější.“ Dodal, že soupeř má velmi dobrého brankáře a solidní obranu.

Vítkovice - Třinec Čtvrtek 17.30 online

„V ní nastupují velcí a siloví hráči. Už minulou sezonu hráli velmi dobře, ale dávali málo gólů. To s příchodem Muellera a Kriegera vyřešili. K tomu ostatní hráči dostali větší roli, vrátil se jim už minulou sezonu Lakatoš. Ten tým má velkou sílu a zaslouženě je nahoře.“

Rovněž Holaň ocenil soupeře. „O silných přesilovkách jsem už hovořil, ale je to mančaft, který třikrát za sebou vyhrál titul, kvalita, to jádro, tam pořád zůstalo,“ upozornil vítkovický trenér. „Začátek ligy sice neměli vydařený, ale už se vyšvihli na čtvrté místo.“

Nestrašil očekává tvrdý boj. „Bude to hodně o soubojích, budou padat góly z předbrankového prostoru. Kdo se bude více tlačit do brány, bude mít větší šanci uspět,“ řekl Andrej Nestrašil. „A důležitý faktor budou přesilovky. Vítkovice mají Lakatoše, Muellera, ale my bychom teď také potřebovali nějakou využít, takže i to bude hrát roli.“