Jedna z hlavních novinek pro novou sezonu. Pokud vyrážíte na stadiony nebo jen sledujete hokej z pohodlí domova, v prvních dvou měsících základní části vás nemohla minout.
Třetí komerční přestávka. Na extraligových kluzištích zavedená po vzoru NHL a světových šampionátů.
Důvody jsou zřejmé, vyplývající už jen z názvu. „Šlo především o požadavek klubů, které chtěly získat větší prostor pro prezentaci svých partnerů,“ vysvětlí pro iDNES Premium ředitel soutěže Martin Loukota.
Ale jak změnu vnímají hráči?
Obecně je vidět, že se hokej snažíme zrychlit, ale pak tam pustíme o jednu pauzu navíc...