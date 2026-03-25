Tipsport extraliga 2025/26

Nedokáže to každý. Tresty jsem sbíral kvůli odlišným názorům, říká bouřlivák Lakatoš

,
  14:12
Dominik Lakatoš patří k nejvýraznějším postavám extraligy, proslul zejména svým provokativním chováním na ledě. Nedávno se osmadvacetiletý útočník Mladé Boleslavi vracel po náročném zranění. Proč ho soupeři tolik nenávidí? Jak ho změnila role otce? A kdo je pro něho největším životním hrdinou? Nejen o tom hovořil v podcastu Prodloužení.

Prodloužení

Sledovat další díly na iDNES.tv

V anketě ho v roce 2021 sami hráči označili za jednoho z nejméně oblíbených soupeřů celé extraligy. „Mám to v sobě. Tohle nedokáže dělat každý, člověk na to musí být stavěný. Nemyslím si, že se to dá nějak naučit, buď to v sobě máte, nebo ne. Byli jsme vedeni k tomu, že hráč musí umět odvést cokoli, co tým zrovna potřebuje. Ale dnes už se to v hokeji tolik neřeší. Pamatuju si na sezonu v Liberci, kdy jsme vyhráli titul, byla tam jasně nastavená pravidla, co musí každý pro tým udělat. Takže jsem rád, když ze mě protihráči na ledě mají respekt.“

Dominik Lakatoš vstřelil Olomouci dva góly.
Dominik Lakatoš padá v souboji s Adamem Smithem.
Vítkovický útočník Dominik Lakatoš s pukem za karlovarskou brankou
Vítkovický útočník Dominik Lakatoš.
30 fotografií

Jeho neobvyklý herní projev se promítá i do statistik, v minulé sezoně dohromady nasbíral 97 trestných minut a ovládl tabulku nejtrestanějších hráčů. „Nemyslím si, že bych nezvládal emoce. Minulý rok jsem tresty sbíral hlavně kvůli tomu, že jsme měli odlišné názory s rozhodčími, špatně jsme se pochopili, kdybych to měl říct slušně. Dostal jsem dvacetiminutový trest za napadení rozhodčího, protože jsem mu řekl, co se mi nelíbilo,“ vysvětluje.

„Rozhodčí tehdy ve čtvrtfinále proti Hradci udělal takovou hrubku, jaká se nestane ani v žácích. Když pak prohrajete takový zápas, tak horká hlava jako já si jde říct své. V této sezoně mám ale minut podstatně míň,“ dodává s úsměvem.

Vítkovický útočník Dominik Lakatoš svrhává při bitce k ledu libereckého obránce Lukáš Dernera.

Od té doby, co se mu narodil syn, se ale naučil doma hokej neřešit. „Zápasy se hrají často večer, takže když přijdu domů po prohraným zápase, malý už většinou spí. Mimo kabinu už si z toho hlavu ale nedělám. Byly situace, kdy jsem to řešil až moc, pak jsem nemohl po zápase spát a bral jsem si prášky, abych usnul. Ale teď, když mám syna, mi stačí, když se na mě usměje, a nepotřebuju o hokeji slyšet,“ přiznává.

Jestli však šestiletý syn půjde v jeho stopách, nechává na něm. „Se ženou mu dáváme vybrat a uvidíme, kam nakonec půjde. Budeme mu fandit v čemkoli. Kdyby chtěl hrát šachy, asi bych nebyl úplně nadšený, ale nezakázal bych mu to.“

Sám totiž moc dobře ví, kolik úsilí stojí vychovat hokejistu, a právě proto označuje za největšího hrdinu svého tátu. „Rozhodnutí samozřejmě bylo na obou rodičích, děda hrával hokej u nás na vesnici, všichni jsme k tomu měli vždycky vztah. Hokej je finančně hodně náročný. A jako malý jsem nikdy nevnímal, že tátu nevidím, protože musí chodit do práce. Přišel po dvanáctce, najedl se a šel znovu, jako dítě jsem to nechápal. Postupně mi došlo, že to nedělal pro sebe, ale proto, abych mohl hrát. Je to můj hrdina, strašně se obětoval, a málokdo by to zvládl.“

Dominik Lakatoš z Mladé Boleslavi slaví se spoluhráči gól proti Spartě.

Mimo led ho ale na sociálních sítích nenajdete. „Jenom tvoří zlo. Dostal jsem se do fáze, že jsem si řekl, že už to nechci vidět. Některé komentáře na moji osobu, nebo nedej bože na někoho z rodiny od lidí, kteří se schovávají za anonymní účty... Smazal jsem si sociální sítě a jsem rád, že už tam nejsem. Nechci marnit čas čtením komentářů od druhých, když se mnou můj život neprožívají.“

Raději si jde zahrát tenis. „Delší dobu už hraju a hrozně mě to chytlo. Vždycky se po sezoně zavřeme s trenérem do haly, dokud není hezky, minulý rok jsem odehrál i tři turnaje. Je to pro mě oddych, můžu na chvilku vypadnout z domu, abych je neotravoval dopoledne, když jsou zvyklí, že tam přes sezonu nebývám. Někdy cítím, že tam překážím, takže utíkám na tenis,“ směje se.

O čem ještě Lakatoš mluvil?

  • Co prožíval během nejdelšího zápasu extraligové historie?
  • Jak vypadal jeho reprezentační debut těsně po narození syna?
  • Proč považuje českou extraligu za kvalitnější než finskou?
  • A jak vzpomíná na kemp u New York Rangers?
Vstoupit do diskuse

Čtvrtfinále

Kompletní los

Čtvrtfinále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Hradec Kr.
1:2
Třinec
Pardubice
Plzeň
3:1
Sparta
Liberec
1:2
Karlovy Vary

Nejčtenější

Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení

Adam Měchura (Plzeň) střílí gól na 2:1 ve 43. minutě čtvrtfinálového zápasu...

Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...

Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol

Petr Zámorský překonává Josefa Kořenáře.

Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...

Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat

Gólová radost pardubických hokejistů v Litvínově.

Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...

Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala

Momentka z druhého čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou.

Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...

Rulík a spol. po MS skončí u reprezentace. Od nové sezony převezmou Kladno

Kouč Radim Rulík sleduje zápas českých hokejistů se Slovenskem.

Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík po letošním mistrovství světa u národního týmu skončí. Hokejový svaz v úterý odpoledne potvrdil informace iDNES.cz. S Rulíkem odchází i celý realizační tým a...

Disciplinárka Hudáčka a Klímu dodatečně netrestá, Hradec platí za vhozenou lahev

Libor Hudáček z Třince se snaží překonat brankáře Stanislava Škorváneka z...

Hokejisté Libor Hudáček a Kevin Klíma nebudou dodatečně trestáni za fauly v úterním zápase čtvrtfinále play off extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje...

25. března 2026  13:13

Gudas je po trestu zpět, incident ho mrzí. Cítím se hrozně, nechci nikoho zranit, říkal

Radko Gudas v dresu Anaheim Ducks

Od jeho posledního duelu uplynuly necelé dva týdny. A když se blížil jeho návrat do sestavy Anaheimu, před novináři poprvé promluvil o suspendaci po ostrém hitu na Austona Matthewse z Toronta. „Cítím...

25. března 2026

Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma

Litoměřická Kalich arena při semifinále play off první hokejové ligy s Jihlavou.

Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...

25. března 2026  10:13

Němec na Spartě, otec hvězdy NHL či mistr se Zlínem. Jací cizinci trénovali v extralize?

Trenér Sparty Uwe Krupp.

Tolik jich není. U některých musíte při hledání jejich spojení s českou hokejovou scénou zapátrat i do daleké minulosti. Po příchodu Yoricka Treilleho do Vítkovic se počet zahraničních koučů...

25. března 2026  10:10

Nečas se blýskl dvěma góly, do zápasů naskočilo šest českých gólmanů

Martin Nečas slaví svoji první branku v utkání.

V bohatém úterním programu hokejové NHL z Čechů vyčníval výkon Martina Nečase. Útočník Colorada podpořil výhru 6:2 nad Pittsburghem hned dvěma góly. Dva body za asistence bral obránce Vancouveru...

25. března 2026  6:40,  aktualizováno  8:09

Je to play off, bez emocí se nedá hrát. Jinak tam nemáte co dělat, říká Hrehorčák

Ke konci druhé třetiny se do sebe pustili útočníci Kevin Klima z Hradce Králové...

Ve třetím čtvrtfinálovém utkání hokejové extraligy se v bitvě mezi Třincem a Hradcem Králové pořádně přitvrdilo. Rozhodčí v úterním duelu dohromady rozdali 76 trestných minut. Domácího Libora Hudáčka...

24. března 2026  22:47

Mečboly se nekonají. Liberec přehrál Vary, Třinec doma nestačil na Hradec

Hokejisté Hradce Králové se radují z vedení 3:1 po gólu Lukáše Radila.

Liberec prohrál obě domácí utkání, ale ve třetím duelu přehrál Karlovy Vary na jejich ledě jasně 3:0 a snížil tak sérii na 1:2 na zápasy. O třetí výhru v extraligovém čtvrtfinále usilovali také...

24. března 2026  17:45,  aktualizováno  21:27

Kontroverze kolem švýcarské gólové písně. Federace chystá skladbu novou

Švýcarští hráči slaví vedení nad Kazachstánem.

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Jakmile poprvé zazněla, hned zaujala. Chytlavá melodie písničky Richi od kapely Stubete Gäng, kterou švýcarská hokejová reprezentace využívá při svých gólech od pražského MS 2024, se stala kultovní....

24. března 2026  18:08

POHLED: Varaďův věhlas mizí, co kdyby reputaci génia zachránil u reprezentace?

Trenér Václav Varaďa z Vítkovic po vyřazení svého týmu v předkole play off.

Před čtyřmi lety ho zahrnuly nabídky jako kouzelníka Harryho Pottera dopisy z Bradavic v prvním díle ságy. Stačilo si vybrat správnou obálku. Václav Varaďa měl v roce 2022 spoustu nálepek -...

24. března 2026  17:05

Ústí je bez dluhů, i v kraji chce legendu Růžičku. Do tří let první liga? Nereálné

Ústecký asistent kouče a manažer Jaroslav Linet v utkání proti Kadani

Pád ústeckého hokeje do krajské ligy ještě nemusí být definitivní. Na ledě to byl sestup, ale pořád existuje naděje, že klub s extraligovou minulostí zůstane aspoň ve druhé lize. Pokud vítěz krajské...

24. března 2026  15:43

Semifinále Zlína s Kolínem se vyhrotilo. Do závěrečné strkanice se připletl i maskot

Čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem se po...

Emoce na ledě i v hledišti. Dvakrát přerušený pondělní čtvrtý zápas semifinále hokejové Maxa ligy mezi Zlínem a Kolínem bude mít dohru u disciplinární komise. Po skončení vypjaté řeže se do šarvátky...

24. března 2026  14:02

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.