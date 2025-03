Extraliga trestá skandály. Daňo přijde o 20 tisíc, kustod Komety o zbytek čtvrtfinále

Hokejové mistrovství světa žen míří do Českých Budějovic. Hrát se bude od 9. do 20. dubna 2025. Všechny zápasy přivítá Budvar Aréna s kapacitou pro 5870 diváků. Jaký je systém turnaje, kdy hrají...

Dvě překvapení, co vládnou NHL. Blíží se první trofeji, pak ale musí zlomit prokletí

Že to budou zrovna tyhle dva? To čekal jen málokdo. Washington s Winnipegem ale vyvrátily předsezonní predikce a jako první týmy si zajistily postup do play off hokejové NHL. Poslední roky ale jasně...