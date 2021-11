Extraligovým týmům velí trenérská dua. Je to trend, nebo alibismus?

Bezmála polovině týmů velí dva hlavní trenéři. Nebo to tak přinejmenším navenek vypadá. „Záleží, v čem spolupráce spočívá a zda to není jen na papíře,“ přemítá uznávaný trenér a dnes expert Marek Sýkora. „Celkově je to asi trend, lidi potřebují víc konzultovat.“

Další trenérský rutinér Vladimír Vůjtek se připojí: „Dřív se to praktikovalo u národního mužstva, třeba Kostka a Andršt. Šlo o to, aby trenéři mohli objíždět kluby a reprezentanty měli pod větší kontrolou.“