Tolik jich není. U některých musíte při hledání jejich spojení s českou hokejovou scénou zapátrat i do daleké minulosti. Po příchodu Yoricka Treille do Vítkovic se počet zahraničních koučů působících v extralize zakulatí na číslo 10. Podívejte se, kde všude působili a jak si vedli jeho předchůdci.
YORICK TREILLE. Nový vítkovický trenér nahrazuje v ostravském klubu Václava Varaďu. Ve slezském týmu působil v letech 2008 až 2010 také jako hráč, v extralize nastupoval i za Chomutov a Spartu. U Pražanů si střihl angažmá i jeho mladší bratr Sacha, oblékl i kladenský dres.
Do role na střídačce postupně přešel Treille už doma ve Francii, kde dohrával kariéru. Od začátku zastával pozici asistenta u národního týmu, na klubové úrovni vedl i švýcarskou Ženevu.
Od minulé sezony stál v čele francouzské reprezentace, se kterou absolvoval mistrovství světa i nedávné olympijské hry, kde jeho svěřenci ve skupině potrápili Čechy.
BORIS ŽABKA. Trenérské jméno, které se extraliga stále teprve učí. Ale pozor, Třinec pod ním v základní části i v play off šlape! Olomouc vyprovodil z předkola po třech zápasech, ve čtvrtfinále zvládl úvodní dva duely v Hradci. Dokráčí až na vrchol stejně jako pod pány Varaďou a Motákem?
Právě druhého jmenovaného Žabka u Ocelářů nahradil, na post hlavního kouče se z pozice asistenta posunul v prosinci a hlásil: „Vést takové mužstvo je čest.“ Stane se plnohodnotnou náhradou, nebo jen dočasnou? To se uvidí až po sezoně.
Jako hráč strávil slovenský bek v extralize hned dvanáct sezon. S trénováním začínal u mládeže v Mladé Boleslavi, postupně sbíral zkušenosti a posunul se až k áčku. Asistenta dělal také v Liberci, kde spolupracoval s Filipem Pešánem, a v Olomouci.
RÓBERT PETROVICKÝ. Devítka draftu NHL z roku 1992, výborný centr, mistr světa z roku 2002. Zeť uznavého trenéra Vladimíra Vůjtka. A v posledních letech také sám zajímavý kouč, který sbíral zkušenosti doma na Slovenku i ve švýcarském Lausanne. V tuzemské nejvyšší soutěži působí už tři roky.
Dvě sezony dělal asistenta Janu Tomajkovi v Olomouci, kterou před tímto ročníkem přebral jako hlavní kouč. S klubem proklouzl do předkola play off, celek z Hané však už dále nepovede.
Po vyřazení s Třincem se Petrovický loučil s fanoušky, posléze konec v Olomouci potvrdil. V extralize by ale měl zůstat, spekuluje se o jeho angažmá v Českých Budějovicích, kde nahradí Ladislav Čiháka.
VLADIMÍR ORSZÁGH. Další ze slovenských stratégů v české extralize. Současný trenér reprezentace východních sousedů zažil úspěchy s Banskou Bystricí, se kterou získal mistrovský titul dvakrát po sobě.
Rok strávil v bratislavském Slovanu, před sezonou 2020/21 převzal Litvínov. S týmem v prvním roce skončil v předkole, po dvou měsících druhého ročníku ho vedení odvolalo a nahradilo Vladimírem Růžičkou.
Přesto se Országh v tuzemské nejvyšší soutěži objevil i o pár měsíců později coby asistent Zdeňka Motáka v Třinci. A navázal na úspěchy z rodného Slovenska, když se podílel na dalších dvou titulech Ocelářů.
UWE KRUPP. Před sezonou 2018/19 se Sparta na střídačce vydala zahraniční cestou. Sáhla po Kruppovi, který před angažmá v Praze působil v rodném Německu. Asistenta mu tehdy dělal současný kouč celku z hlavního města Jaroslav Nedvěd.
Přístupem byl Krupp v Česku ojedinělý. Jednou za čas například sezval novináře, aby vyprávěl nejen o Spartě. Jindy zase po venkovní prohře nařídil hráčům trénink po nočním příjezdu. Ani to však nakonec na úspěch nestačilo.
Dvouletou smlouvu totiž Krupp ve Spartě nedodržel. V první sezoně skončil s ambiciózním týmem až na 10. místě a porážkou v předkole. Ve druhém roce se Sparta sice tabulkově zvedla, Krupp byl však po nevydařeném období v lednu odvolán.
PETER DRAISAITL. Ano, to příjmení si spojujete správně. Také otec Leona Draisaitla, jedné z největších hvězd současného hokeje a parťáka Connora McDavida z Edmontonu, si v extralize zatrénoval. Působil na třech adresách: v Českých Budějovicích, v Hradci Králové a v Pardubicích.
Na jihu Čech se s play off loučil v předkole, po stěhování klubu do Hradce zapsal dvě vyřazení ve čtvrtfinále. Končil v prosinci 2015 po pádu v tabulce na sedmé místo, u rivala z Pardubic podepsal v těžkém období, kdy se výsledkově nedařilo a trenéři se točili. Vydržel jen osm měsíců.
Draisaitl, někdejší útočník a účastník tří olympijských turnajů, má český původ. Narodil se v Karviné, s rodinou emigroval do Německa ve třinácti letech. V hokejovém prostředí se stále pohybuje, už tři a půl roku zastává pozici sportovního manažera v druholigovém německém Krefeldu.
PETER OREMUS. Další slovenské jméno. V listopadu 2012 převzal Vítkovice po Mojmíru Trličíkovi a Zdeňku Motákovi. S klubem skončil ve čtvrtfinále, do stejné fáze došel také o rok později.
Ve třetím ročníku ale přišel propad, po 18. extraligovém kole došla ostravskému celku trpělivost, a Oremus tak v klubu po vzájemné dohodě skončil.
V extralize se ještě krátce objevil. V říjnu 2015 převzal Karlovy Vary na předposledním místě po Karlu Mlejnkovi. Na západě Čech však vydržel jen čtvrt roku, klub opouštěl z poslední příčky. Momentálně vede Zlín, s nímž hraje semifinále první ligy.
DUŠAN GREGOR. Vzpomenete si? Dnes čtyřiašedesátiletý Slovák nestrávil v extralize tolik času, dohromady ani ne dvě sezony. V roce 2007 podepsal s Libercem, v průběhu sezony 2014/15 krátce zakotvil na Slavii.
Ale pojďme postupně. U Bílých Tygrů nahradil Josefa Palečka, pod nímž mužstvo získalo dva extraligové bronzy. S Gregorem na střídačce skončilo čtvrté, o postup do finále přišlo v sedmizápasové bitvě s pozdějšími šampiony ze Slavie. V další sezoně následoval vyhazov, načež dal Liberec poprvé důvěru tehdy takřka neznámému Filipu Pešánovi.
Další Gregorovy kroky vedly na Slovensko, vyzkoušel si i angažmá v kazachstánské Karagandě, v KHL vedl Vladivostok. Ve Slavii z devatenácti utkání slavil jen tři vítězství, odcházel v únoru, už po dvou měsících. Mizernou sezonu tým z hlavního města završil pokaženou baráží a sestupem z extraligy.
ERNEST BOKROŠ. Jediný cizinec, který v extralize dovedl mužstvo až k mistrovskému titulu. Konkrétně Zlín v roce 2004. Ve žlutých dresech se tehdy po ledě proháněli Hamrlík, Balaštík, Leška nebo Veselý, záda jim kryl brankář Murín. Společně ve finále v pěti zápasech porazili Slavii, za rok pod vedením slovenského kouče získali stříbro.
Bokroš, mimochodem rodák z Karviné, strávil ve Zlíně čtyři a půl sezony. Končil v prosinci 2007, kdy se mužstvo krčilo na předposledním místě a začalo se obávat hrozby baráže: „Zkoušel jsem všechno, moje rezignace byla poslední možností.“
Z extraligy ale nezmizel. Hned podepsal ve Vítkovicích, v další sezoně vedl tehdejší Mountfield České Budějovice. Od roku 2009 působí na Slovensku, objevil se i na střídačce mládežnických reprezentací. Nyní, v šestašedesáti letech, koučuje Trenčín.
JÚLIUS ŠUPLER. Výrazné trenérské jméno, které se krátce mihlo i v extralize. Na Spartu v roce 1998 přicházel jako uznávaný slovenský odborník, vedle sebe měl Františka Výborného. Ale mužstvo pod ním nefungovalo, Šupler vydržel jen do prosince. Nerozuměl si s největšími hvězdami, po propuštění hlásil: „Ve Spartě je míra trpělivosti pro koncepční práci menší.“
A co další Šuplerovy štace? Už dříve, v roce 1992, získal československý titul s Trenčínem, slovenskou reprezentaci vedl při dvou angažmá dohromady pět sezon. Končil po zpackaném šampionátu v roce 2008, kde mužstvo spadlo do boje o záchranu. Pět let strávil i v KHL, kde se postavil na střídačku Dinama Riga, CSKA Moskva a Donbassu Doněck.
