Němec na Spartě, otec hvězdy NHL či mistr se Zlínem. Jací cizinci trénovali v extralize?
Play off hokejové extraligy 2026: program, systém, dvojice ve čtvrtfinále, kde sledovat
Hokejová extraliga má za sebou základní část, šampiona sezony 2025/26 určí play off. V boji o titul zbývá osm týmů, čtyři postupující z předkola a nejlepší čtveřice, která postoupila přímo do...
Červenka vystřelil Dynamu postup. Sparta doma znovu padla a je zápas od vyřazení
Hokejisté Pardubic porazili ve čtvrtém čtvrtfinále obhájce titulu Kometu Brno 1:0, sérii ovládli bez jediného zaváhání a postoupili mezi nejlepší čtyři týmy extraligy. O jejich výhře rozhodla jediná...
Plzeň v Holešovicích udolala Spartu. Pardubice získaly proti Kometě mečbol
Na dvou stadionech pokračovalo čtvrtfinále play off hokejové extraligy. Pardubice i potřetí porazily Kometu, v Brně zvítězily 4:2 a získaly mečbol, který můžou v pondělí potvrdit. Sparta ve Sportovní...
Pardubice po drtivé výhře odskakují Kometě, Plzeň proti Spartě srovnala
Čtvrtfinálové série hokejové extraligy mají za sebou druhé zápasy. Pardubice stejně jako ve středu přehrály brněnskou Kometu, na domácím ledě ji porazily vysoko 8:4. Sparta podlehla Plzni 0:2,...
Sparta vyhrála první čtvrtfinále v Plzni, Pardubice si poradily s Kometou
Odstartovaly první dvě čtvrtfinálové série hokejové extraligy. Sparta se proti Plzni ujala vedení díky triumfu 2:0 na západě Čech. Do série vstoupily lépe také Pardubice, které na domácím ledě...
Boj s nervozitou, pak solidní debut v NHL. Sýkora vsadil na rituál s českým parťákem
Dočkal se debutu v nejlepší hokejové lize světa v dresu slavných New York Rangers. Jako devátý Slovák naskočil Adam Sýkora do letošní sezony NHL a v utkání s Torontem (3:4) předvedl solidní výkon....
Jihlava je jednou z top adres na hokejové mapě. Fink vyhlíží další baráž o extraligu
Hokej na profesionální úrovni hrál zhruba do svých 32 let. A soubojů, ve kterých šlo o bytí či nebytí, zažil možná víc než kterýkoliv jiný hráč. Baráž o extraligu si zahrál celkem pětkrát......
Zacha rozhodl prodloužení na ledě Buffala, Pastrňák zazářil třemi body
Den po domácím nezdaru 2:4 s Torontem hokejisté Bostonu v NHL zabrali a hlavně díky produktivitě českých útočníků Davida Pastrňáka (1+2) a Pavla Zachy (1+1) zvítězili 4:3 po prodloužení na ledě...
Nestrašil věřil, Hradci se vítězný gól Třince nezdál. Byly tam fauly, zlobil se kouč
Důraz Andreje Nestrašila přinesl třineckým hokejistů vítězný gól ve čtvrtém čtvrtfinálovém utkání extraligy. Puk dotlačil do branky u levé tyče, nic na tom nezměnila ani trenérská výzva hostů....
Třinec získal proti Hradci mečbol, Liberec uspěl ve Varech i podruhé a vyrovnal sérii
Ve středu pokračovaly dvě čtvrtfinálové série play off hokejové extraligy. Hradec Králové prohrál v Třinci 2:4 a je jeden zápas od vyřazení. Naopak klání mezi Libercem a Karlovými Vary se vyrovnalo,...
Český podpis v NHL. Gólman Hrabal se domluvil na tříleté smlouvě s Utahem
Brankář Michael Hrabal podepsal v NHL tříletou nováčkovskou smlouvu s Utahem. Kontrakt začne platit od startu sezony 2026/27. Mammoth držitele dvou bronzů z juniorských světových šampionátů zároveň...
Ça va. Dobeš zase uchvátil Montreal, má i nový rekord. Byl neskutečný, smekal tým
Kdo by v Montrealu po tak hrozivém úvodu tušil, co se z domácího zápasu proti Carolině vyloupne. Hosté se už v osmé minutě ujali dvougólového vedení. Klíčovým mužem utkání se ale nestal nikdo z...
Nedokáže to každý. Tresty jsem sbíral kvůli odlišným názorům, říká bouřlivák Lakatoš
Dominik Lakatoš patří k nejvýraznějším postavám extraligy, proslul zejména svým provokativním chováním na ledě. Nedávno se osmadvacetiletý útočník Mladé Boleslavi vracel po náročném zranění. Proč ho...
Disciplinárka Hudáčka a Klímu dodatečně netrestá, Hradec platí za vhozenou lahev
Hokejisté Libor Hudáček a Kevin Klíma nebudou dodatečně trestáni za fauly v úterním zápase čtvrtfinále play off extraligy mezi Třincem a Hradcem Králové. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje...
Gudas je po trestu zpět, incident ho mrzí. Cítím se hrozně, nechci nikoho zranit, říkal
Od jeho posledního duelu uplynuly necelé dva týdny. A když se blížil jeho návrat do sestavy Anaheimu, před novináři poprvé promluvil o suspendaci po ostrém hitu na Austona Matthewse z Toronta. „Cítím...
Baráž jen v Litvínově? Kvůli mantinelům by Kolín a Litoměřice nehrály doma
Ještě chybí dva schody do baráže o hokejovou extraligu, ale ta myšlenka přece kdekoho napadne: litoměřický Stadion nemá vyhovující stadion pro prolínací soutěž, kde by ji hrál? A co Kolín? Starosti...