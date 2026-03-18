Tipsport extraliga 2025/26

Kouč Hradce před sérií s Třincem: Spousta těžkých okamžiků, snad nás stmelily

Radomír Machek
  13:00
Za sedm sezon v roli hlavního kouče Tomáš Martinec s hradeckým Mountfieldem jednou základní část vyhrál, jednou skončil druhý. K tomu je třeba připočítat tři roky starý postup do finále play off. Přesto letošní čtvrtou příčku bere jako velkou satisfakci.
Hlavní trenér Hradce Tomáš Martinec na střídačce | foto: Radim Strachoň, MAFRA

„Zažili jsme spoustu těžkých okamžiků, věřím, že nás stmelily,“ říká hradecký kouč před začátkem čtvrtfinále letošního play off, do kterého Mountfield vstoupí v pátek prvním zápasem s Třincem.

Že přímo ve čtvrtfinále, je potvrzením Martincovy skvělé vizitky. Mezi osm nejlepších totiž Hradec v jeho éře nepostoupil pouze jednou, a to v poněkud zvláštní sezoně, kdy v jejím průběhu k týmu „na výpomoc“ přišel Vladimír Růžička.

Možná i tehdy z toho čtvrtfinále být mohlo, ale covid sezonu předčasně ukončil v situaci, kdy Hradečtí měli předkolovou sérii s Karlovými Vary rozehránu nerozhodně 1:1.

Osm týmů, osm témat. Na co se zaměřit u Pardubic, Sparty a dalších čtvrtfinalistů?

Postup do čtvrtfinále je zřejmě satisfakcí za to, co jste už od letní přípravy prožíval...
Skončit po dvaapadesáti kolech do čtvrtého místa byl náš sen, za kterým jsme od prvního tréninku v letní přípravě cílevědomě šli. Bohužel jsme měli obrovskou smůlu s komplikovanými zraněními spousty hráčů, k tomu jsme na podzim hráli Ligu mistrů a stále jsme museli – a ještě musíme – v skládání sestavy improvizovat.

Cíl jste i tak splnili. Kde vidíte hlavní příčiny, že se vám to povedlo?
Nedosáhli bychom toho, kdyby se tým o to víc nesemkl, kdyby nehrál každý hráč na hraně svých možností. Věřím, že to může být naše výhoda ve čtvrtfinále, a to přesto, že nám stále chybí důležití hráči.

Máte nějaké vysvětlení, proč tolik hráčů v sezoně chybí právě kvůli zraněním?
Extraliga patří mezi nejlepší hokejové soutěže v Evropě a hrají v ní špičkoví hokejisté z celého světa. Pokud chcete být úspěšní, musíte hrát na hraně svých možností. Proto jsou na každého hráče kladeny obrovské nároky. Navíc se hokej neustále zrychluje, hráči se dostávají pod větší tlak, vznikají tak častější zranění. Do toho Liga mistrů a s tím spojené cestování.

Dá se tomu nějak předejít?
Asi tak, že pokud budeme chtít být konkurenceschopní a úspěšní, musíme mít širší tým hráčů.

Základní část jste končili s řadou zraněných, jak jste strávili přípravu na play off?
Hlavně jsme mohli doléčit alespoň některé z té spousty šrámů a znovu kvalitně potrénovat.

Ve čtvrtfinále se utkáte s Třincem, který v základní části skončil jen těsně za vámi a předkolem prošel velmi hladce. Očekávaná záležitost?
Určitě a musíme se připravit na velmi zkušený tým, pro nás to bude velká výzva. Věřím ale, že pokud se semkneme a dokážeme hrát na hraně svých možností, můžeme být úspěšní. Všichni v týmu se moc těšíme, je to pro každého z nás vyvrcholení sezony a odměna za desetiměsíční tvrdou práci a úsilí.

S Třincem jste se v play off naposledy utkali před třemi lety ve finále, kde vás porazil a slavil další ze svých titulů. Můžete si z toho nějaké ponaučení vzít pro nynější čtvrtfinále?
Možná něco ano. Třinec má i po těch třech letech prakticky stejný tým, díky rozpočtu si může dovolit kvalitní hráče zaplatit a pracovat s nimi systematicky. My vše řešíme trochu jinak, každý rok tu z větší, tu z menší části budujeme nový tým. I proto těch hráčů, kteří tehdy to finále hráli, už tady moc nemáme. Tehdy jsme prohráli, ale věřím, že letos na tu blížící se sérii budeme mít hezčí vzpomínky.

Vy sám jste před dlouhou řadou let pro Hradec slavnou sérii s Třincem zažil na trochu jiné úrovni. Jako hráč jste byl u toho, když jste se právě přes tohoto soupeře poprvé dostali do extraligy. Jak na to po více než třiceti letech vzpomínáte?
To jsou samozřejmě mnohem hezčí vzpomínky než ty tři roky staré. Stále mám před očima, jak bylo v Hradci na hokej pokaždé vyprodáno i přesto, že se hrála „jen“ první liga. Diváci byli pokaždé naším šestým hráčem. Tvrdím, že máme nejlepší fanoušky v lize i nyní, a věřím, že nám jako tehdy znovu pomůžou přes Třinec postoupit.

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
Kometa
Hradec Kr.
Třinec
Plzeň
Sparta
Liberec
Karlovy Vary

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

