Obměna je razantní, souvisí s nástupem podnikatele Tomáše Drastila, nového většinového vlastníka. „Doufáme, že se sehrajeme co nejrychleji. Liga začne a za měsíc bude odehraná celá čtvrtina,“ zmínil Čermák nahuštěný program kvůli zimní olympiádě. „Musíme tým připravit co nejrychleji a být nachystaní, pokud to půjde, už na první zápas.“

S charakteristikou nového mužstva odkázal na Plekance, který má ve výběru hráčů poslední slovo. „Ale chceme hrát bruslivý agresivní hokej, k tomu jsme už vybírali posily. Samozřejmě se začalo později, protože trh už byl trošku přebraný. I tak jsme spokojení a doufáme, že to potvrdíme v sezoně,“ přeje si Čermák, jehož Rytíře čeká extraligové entrée ve středu 10. září v domácím derby proti Mladé Boleslavi.

Restart kladenského hokeje? Nultý ročník? Trenér taková silná slova nevolí. „Letošní sezonu beru jako normální, i když tady máme hodně nových hráčů.“

Přesně patnáct, tedy tři pětky. Kdo bude kapitánem, zatím jasné není. „Ještě jsme nerozhodli, jestli ho určíme my, nebo to necháme na hráčích. Přišli zkušení kluci, máme tady Piskáčka, Kladeňáka, je tady Míra Forman, který dělal kapitána na Spartě, jsou tu i další.“

Novým Čermákovým asistentem se stal Ivan Majeský, expert na obránce a bronzový medailista z mistrovství světa. „Už loni, když jsme někoho k obráncům hledali, jsme byli v kontaktu. Bohužel se to nepotkalo, těsně předtím podepsal smlouvu do Banské Bystrice. Zůstali jsme v kontaktu a klaplo to na tuto sezonu.“

Hokejisté Kladna odstartovali přípravu na ledě novou extraligovou sezonu. Trenér David Čermák.

Na ledě se to při tréninku hemžilo slavnými jmény, jako konzultant pomáhal zkušený trenér Václav Sýkora a svoje si u nácviků řekl i legendární Plekanec. „Plekyho jsem zažil jako hráče, vím, jaký je, jak přistupoval k tréninkům. Už když hrál, zajímal se o to a už byl spíš takový trenér. Je domluva, že pokud to půjde, bude s námi chodit na led,“ prozradil Čermák. „Za rady a zkušenosti Vaška Sýkory jsem rád, takových trenérů v Čechách moc není. Doufám, že to bude jen ku prospěchu.“

Jeden otazník se vznáší nad kádrem Rytířů, a to, jestli si natáhne nekonečnou kariéru hvězdný Jaromír Jágr, nově už jen menšinový vlastník klubu. Z náznaků lze vyčíst, že o tom nikdo nepochybuje. „Vypadá připravený, bude pokračovat…,“ řekl Čermák, ale zarazil se. „Tedy on se rozhodne, jestli bude pokračovat. Smlouvu zatím nemá, nejdřív ji musí podepsat. A zabojovat o ni,“ usmál se.

Přípravné testy zahájí 5. srpna domácí partie s Litvínovem, zakončí je zájezd do Švýcarska a souboje s Davosem a Luganem. „Švýcarský hokej je top a jejich liga výborná, mají špičkové cizince. Bude to dobrá prověrka proti soupeřům, s kterými se nepotkáváme. A navíc bude tým pět dní pohromadě, což je také fajn,“ těší se Čermák na tmelení party.

Veškerá snaha má vyústit v jediné: „Na Kladně se strašně dlouho nehrálo play off, takže to je náš první cíl.“