Trávníček: Pro některé hráče není Litvínov srdcovka. Co kdyby část vlastnili fanoušci?

Ikona klubu. Kapitán. Vítěz extraligy z roku 2015. Bývalý útočník Litvínova Michal Trávníček znamená pro fanoušky mnoho. Teď se klubu snaží znovu pomoci, protože se trápí sportovně i finančně. V rozhovoru o tradiční hokejové značce taky kriticky pojmenovává, co vše se podle něj udělalo špatně. „Když jsem tu před pěti lety končil, tušil jsem, že to nedopadne dobře,“ říká.
Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Michal Trávníček.

Jak to?
Viděl jsem, kdo do klubu přicházel. Když jsem tehdy promluvil veřejně, nové vedení řeklo, že jen těžce koušu konec a brečím do novin. Ale já už tehdy tušil, že to pro Chezu nebude dobré.

Myslíte generálního ředitele Pavla Hynka?
Ano, ale tohle téma bych nerad znovu otevíral. Rád se pobavím o současné situaci. Jen řeknu, že i když jsem tušil, že Litvínov nedopadne dobře, současná realita předčila všechna má očekávání.

Jak vnímáte iniciativu fanoušků a osobností jako Jiří Šlégr, Martin Ručinský a Robert Reichel za záchranu Litvínova?
Jsem s nimi ve spojení a snažíme se vymyslet cesty, jak pomoct a najít možné scénáře. Ale stále tu je mnoho neznámých a konkrétní řešení na obzoru zatím není.

Fanoušci Litvínova vyklidili kotel a spílali Orlenu: Pohřeb k osmdesátinám?

Vhled máte. Myslíte, že by zájemci o klub byli, nebo je situace bezvýchodná?
Osobně myslím, že by se zájemce našel. Značka Litvínova by někoho přitáhla, ale samozřejmě ne za čtyři nebo pět měsíců. Potřebujete čas. Mně by se třeba líbil model „fan-ownership“, kdy část akcií klubu vlastní fanoušci a přímo přispívají na jeho chod. Je to model známý z německého nebo anglického fotbalu, pár hokejových klubů tak také funguje. A sice by nevyřešil celý rozpočet, ale Litvínovu by slušel a zčásti by pomohl.

Ovlivňuje výkony hráčů nejistota, co s klubem bude?
Určitě. Litvínov byl vždycky specifický v tom, že za něj hráli primárně odchovanci, kterým nebyl osud klubu lhostejný. To se změnilo, odchovanci tvoří menšinu. Nikoho nechci osočovat, ale pro kluky zvenku nebude osud Litvínova tak srdcová záležitost, jako byl vždy pro nás. Ovšem takhle v dnešní době sport funguje, změnila se kultura celého prostředí. Hráči přijdou na štaci, pak si najdou jiné angažmá a jdou dál. Co bude s klubem, je tolik netrápí.

A jak to s budoucností vidíte? Asi se Litvínovu teď těžko budou podepisovat posily na další sezonu.
Přesně, všichni už Litvínov vidí v baráži. Začátek sezony se nevydařil a nikdo s ním nebude chtít podepsat, když neví, jestli extraligu na jaře obhájí a jestli se vůbec seženou peníze na další roky. Celá situace je hodně nestandardní. Už to, jak se odchod hlavního vlastníka komunikoval...

Bývalý kapitán Michal Trávníček slavil s Litvínovem v roce 2015 extraligový titul. Teď smutně kouká, kam se klub propadl, a doufá, že ještě najde světlou budoucnost.

Jak?
Kluby se prodávají, to se děje běžně. Ale že by dlouhodobý vlastník před sezonou ohlásil, že za půl roku odchází a „sbohem, tak se tu mějte“? Zvláštní. Když chce někdo prodat klub, trvá to. Oťukávají se zájemci, dá se najevo ochota klub prodat a sonduje se zájem... Tohle v Litvínově nenastalo.

Co by týmu pomohlo?
Jedině ujištění, že chod klubu je zajištěný, ale nemyslím si, že tohle teď někdo dokáže prohlásit, aby to byla pravda.

Pokud nejde tohle, co jiného?
Nemám přehled, komu končí smlouva na konci sezony. Ale je jasné, že těm, kterým smlouva končí, nebude na osudu klubu záležet tolik jako těm, kteří podepsali dlouhodobé smlouvy. Radit můžu těžko. Nepamatuju si, že bych podobnou situaci viděl kdekoliv jinde ve vrcholovém sportu.

Legenda Reichel: Konec Broše? Alibismus od vedení. Oni jsou za to odpovědní

Litvínov se před nedávnem rozloučil s hlavním trenérem Michalem Brošem. Ale jeho asistenti zůstali a převzali to. Tak mohl za špatné výsledky Broš?
Pokud mám být upřímný, bylo to gesto, které mělo lidem jenom ukázat, že se něco „jakoby“ dělá. Potřebovala se vykázat činnost: „Fanoušci, podívejte, my se snažíme s tím něco dělat, odvoláváme trenéra.“

Robert Reichel nazval Brošův konec za alibismus. Sám v klubu spolu s Karlem Mlejnkem a Davidem Kočím po minulé sezoně skončili. Prý nechtěli, ale od vedení dostali nepřijatelnou nabídku.
Já s klukama jsem v kontaktu a jen bych jeho slova potvrdil. Byly za nimi výsledky, dokázali hrát atraktivní hokej a tým byl v tabulce nahoře. Soupiska se sice pro letošek obměnila, ale není zas tolik odlišná. Postavení Litvínova v tabulce ano.

Měl Mlejnek a spol. zůstat?
Ze sportovního hlediska není o čem diskutovat. Se stylem jejich práce a výsledky s nimi nemohl být problém.

Bratři Kašové, Hlava a další. Jsou to lídři, které chcete mít v tak krizové situaci v týmu? Přesvědčí kabinu, aby šlapala?
Stěžejní je, komu končí smlouvy. Můžete mít motivátory, jaké chcete, ale kolem Vánoc se začnou dělat soupisky na příští rok a každý, koho osloví někdo jiný, se nebude rozmýšlet a podepíše jinde. I když profesní hrdost asi člověku nedovolí to ve zbytku sezony odklouzat, podvědomě bude vědět, že angažmá na další sezonu má zajištěné jinde.

Litvínov, areál Loučky, 6. 9. 2025. Setkání fanoušků hokejové Vervy Litvínov. Autogramiáda, zleva Michal Trávníček, Viktor Hübl, František Lukeš a vedle nich David Balázs.

Když se na to podíváme úplně jinak. Jihlava postavila moderní stadion. Neprospělo by extralize, kdyby došlo k obměně?
Ano, když porovnáte litvínovský stadion s novými halami v soutěži, na první pohled nemůže v obstát. Zázemím pro fanoušky i hráče, v Litvínově přijedete do jiného světa. V tom s vámi souhlasím. Zároveň se to takhle ale stavět nemůže. Litvínov má své kouzlo, zimák v dobrém stavu není, ale je tam skvělá zápasová atmosféra, kterou v moderních halách postrádám. Vždycky to byl stadion, kam soupeři neradi jezdí právě kvůli atmosféře, jakou tam domácí fanoušci umí vytvořit. A hlavně historii za dva roky na zelené louce nepostavíte.

Ředitel Hynek si povzdechl, že zkoušel udělat nějaké výměny, ale neuspěl. Nemá pravdu v tom, že by soutěži prospělo, kdyby se kluby naučili měnit hráče? I kvůli atraktivitě dění.
Povzdechy pana Hynka jsou úsměvné. Pokud věřím, že výměny jsou to, co klub momentálně potřebuje, tak buď dokážu na přestupovém trhu zaujmout, nebo ne. Podle mého názoru to o nových jménech v sestavě ale není.

Není pro Litvínov poslední nadějí, že i když spadne do baráže, bude minimálně šance, že by doopravdy nakonec spadl? Baráž je stavěná tak, aby si extraliga svou čtrnáctku uhlídala.
Mluvit o Litvínovu v baráži je dost předčasné. Pokud se mám vyjádřit k nynějšímu systému, prvoligové týmy to mají těžké. Jít po sezoně v první lize rychle na extraligový hokej? Složité. Na druhou stranu mi přijde spravedlivé, že když chce tým postoupit nahoru, musí prokázat, že je lepší. Extraligové týmy zase čeká nástraha v podobě dlouhé pauzy. Nejspravedlivější mi přišla baráž se čtyřmi týmy. Nejde o jednu sérii, je to dlouhodobá soutěž. Na rovinu ale říkám, že bych ji znovu hrát nechtěl, je to náročný model.

Trávníček: Pro některé hráče není Litvínov srdcovka. Co kdyby část vlastnili fanoušci?

27. října 2025  16:01

Vaněček slavil na ledě Winnipegu, Hronek s Faksou v NHL asistovali

Hokejový brankář Vítek Vaněček si s Utahem připsal cennou výhru na ledě Winnipegu. K výsledku 3:2 pro tým Mammoth, který bral v NHL dva body už posedmé za sebou, přispěl 28 zákroky. Dokonce poosmé v...

26. října 2025  20:37,  aktualizováno  27. 10. 7:45

Pardubice padly v Olomouci. Liberec otočil utkání s Kometou, Kladno prožilo kolaps

Hokejová extraliga má za sebou 18. kolo. Zrodil se v něm nejeden zajímavý výsledek. Mistrovská Kometa padla na ledě Liberce 3:4, ačkoliv třikrát vedla. Podobně na tom je i Kladno, které neudrželo...

26. října 2025  20:07,  aktualizováno  21:22

