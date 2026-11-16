Trable Vervy bez dua K+K. Cvakli jsme si lístky a šli se točit, supěl Polášek

„Neměli jsme vůbec nic. Od bruslení, přes střelbu, tlačení se do obranného pásma. Liberec si na nás mohl natrénovat, co chtěl,“ vytočil bezzubý výkon Litvínova obránce Adama Poláška.
Tygři za jedenáct minut vedli 2:0 a Verva už se nezvedla. „Na začátku zápasu jsme tam stáli a koukali, jak to dopadne, s čím oni přijdou. A pak jsme si už akorát cvakli lístky a šli se točit,“ připadal si jako na kolotoči zkušený bek.
Zatímco litvínovský brankář Pavel Čajan čelil 45 střelám, na libereckého Petra Kváču jich hosté vyslali jen devatenáct. „Těžko se to hodnotí. Bohužel nám stále chybí několik klíčových hráčů a je to pro nás složité. Po první třetině ještě věřili, že můžeme se zápasem něco udělat. Bohužel jsme hned dostali další dva góly a už to bylo těžké. Ze strany Liberce to byl jednoznačný zápas,“ uznal litvínovský kouč Robert Reichel.
Z elitní litvínovské lajny 3K momentálně hraje jen David Kaše, kromě lídrů Ondřeje Kašeho a Davida Kämpfa, kteří dohromady posbírali 27 kanadských bodů, absentují i obránci Michal Moravčík, Vojtěch Husinecký a útočníci Michal Gut a Pawel Zygmunt.
„Je jasné, že chybí. Měli jsme štěstí, že nehrála naše juniorka, mohli jsme si půjčit nějaké kluky. Dostali minuty, které by asi normálně neměli, nějak se s tím poprali. Ale na nich ten tým samozřejmě nestojí. My ze základu, co jsme tam zbyli, jsme selhali,“ zdůraznil Polášek.
Jediný gól Litvínova zařídil kapitán Matúš Sukeľ, který se vrátil do sestavy po jednozápasové pauze. Slovenskému reprezentantovi, jenž v 16 letošních startech posbíral 7 bodů za 4 góly a 3 asistence, po sezoně končí smlouva. A spekuluje se o tom, že by mohl zamířit právě do Liberce.
Třicetiletý útočník to rozhovoru pro klubový web nepotvrdil, ale ani nepopřel. „Momentálně se snažím soustředit na Litvínov a chci odvést maximum v každém zápase. Věci kolem se snažím neřešit. Chci udělat maximum pro to, abychom byli co nejúspěšnější,“ uvedl Sukeľ.
Teď má ovšem Verva trable, po sérii proher se zvolna propadá ke dnu tabulky, od poslední Olomouce ji dělí sedm bodů. A nepřeje jí ani los - v pátek hostí lídra Třinec, v neděli jede na led třetího Kladna.