Musíme zlepšit obranu, ví Hradec. Přivedl vicemistra světa Kivistöho, Kovář skončil

„Stále máme mimo sestavu tři obránce a nutně potřebujeme naši defenzivu zkvalitnit. Věříme, že Tommi nám svými zkušenostmi a kvalitní hrou pomůže k lepším výsledkům, a především k dalším extraligovým bodům,“ uvedl generální manažer Aleš Kmoníček na adresu hráče, který se k týmu připojil ve čtvrtek.
Hradečtí aktuálně nemohou počítat s obránci Ondřejem Dlapou, Petrem Kalinou, Graemem McCormackem a Tomášem Pavelkou.
Kivistö hrál v minulé sezoně za Kärpät Oulu, vedle Finska v minulosti působil i v KHL a ve Švýcarsku. Reprezentační dres oblékl naposledy v sezoně 2022/23, na světových šampionátech se představil třikrát. V roce 2018 startoval i na olympijských hrách v Pchjongčchangu.
„Tommi má spousty zkušeností, plnil vždy roli spolehlivého defenzivního obránce a my věříme, že nám pomůže,“ řekl trenér Tomáš Martinec.
V Hradci Králové naopak skončil Kovář, který tým doplnil v polovině července a podepsal smlouvu do konce září. V extralize za tým nastoupil v šesti zápasech a nebodoval.
„Děkujeme Lukášovi za jeho působení v naší organizaci. Pomohl nám rozehrát sezonu, i když jsme všichni očekávali lepší výsledky. Přejeme mu pevné zdraví do dalších let a mnoho úspěchů v jeho další hokejové kariéře,“ řekl Kmoníček.
Hradec Králové je po 7. kole poslední se ziskem dvou bodů. Východočeši ale odehráli o utkání méně, jejich úterní zápas v Třinci byl odložený.