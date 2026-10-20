„Bylo to nepříjemné, chtěl jsem do toho vstoupit jinak a ne nahánět vlak před sebou. Pavel tým držel, jsem rád, že jsem teď dostal šanci a taky pomohl,“ těšilo Tomka vítězství 3:1 nad Karlovými Vary.
Přispěl k němu 36 zákroky. „Ani jsem nevěděl, že jich bylo tolik, ale cítil jsem se v tempu. Pro mě to byl důležitý zápas po dlouhé době a jsem rád hlavně za tři body.“
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Tomek se zranil v závěru letní přípravy, zdravotní pauza se protáhla na dva měsíce. I proto souhlasil, že se na jeden zápas postaví do branky prvoligového Chomutova, se kterým Verva spolupracuje.
„Nazvu to jako kondiční stint, což je běžné. Potřeboval jsem se po osmi devíti týdnech rozchytat, účel to splnilo,“ pochvaloval si záskok u Pirátů.
Možná i to mu pomohlo vrátit se na extraligový led vítězně. „Pocity jsou výborné, šel jsem do zápasu s přáním pomoct k co nejlepšímu výsledku. K Varům přistupujeme stejně jako k jiným soupeřům, ale myslím, že výhra proti nim potěší vždy o něco víc,“ neskrývá zvýšenou motivaci v podkrušnohorském derby.
Však to na ledě také jiskřilo, do hromadné potyčky se zapletl i Tomek se svým karlovarským protějškem Frodlem. Nechyběly ani další roztržky, když gólmana Vervy v brankovišti dohrávali karlovarští útočníci.
„Podle mě si řekli v kabině, že to je můj první zápas, že se pokusí dostat se mi pod kůži,“ cítil slovenský reprezentant, že šlo o záměr. Varům to ale nezazlíval. „Myslím, že to je akceptovatelné. Každý se chce v extralize tak prezentovat, chodit do soupeřova gólmana a dělat tam roztržky, to patří k dnešnímu hokeji.“
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Když do něj Frodl během hromadné strkanice vrazil, až mu upadla maska, sudí měli co dělat, aby uklidnili rozvášněné střídačky. „Hovoří to o týmových identitách. Kluci se zastali mě a na druhé straně Vary samy sebe, to je normální,“ nenechal se rozhodit.
Loni se Litvínov od začátku soužil a extraligu zachraňoval v baráži, letos je před koncem první čtvrtiny základní části o skóre jedenáctý. Hlavní změna je ale v týmové atmosféře. „Je úplně jiná. V kabině je to cítit, prezentujeme se tak někdy i na ledě. Když to dokážeme ukočírovat každý zápas a každou třetinu, bude to dobré,“ věří Tomek.