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Tipsport extraliga 2026/27

Vlak jsem nahánět nechtěl, posteskl si Tomek. Atmosféra v Litvínově je teď jiná

Ondřej Bičiště
  11:24
Jakub Minárik pálí na Mateje Tomka

Jakub Minárik pálí na Mateje Tomka | foto: Ondřej Bičiště, Ondřej Bičiště,  MAFRA

Ondřej Beránek pálí na Mateje Tomka.
Roberts Mamčics nabral u mantinelu Kevina Czuczmana.
Hokejisté Litvínova se radují z gólu proti Karlovým Varům.
Elmeri Eronen se snaží procedit puk do litvínovské branky.
23 fotografií
V minulé sezoně se pravidelně střídal v brance se svým kolegou Pavlem Čajanem, letos si musel litvínovský gólman Matej Tomek na první start počkat až do dvanáctého kola extraligy. O téměř celou úvodní čtvrtinu ho připravilo zranění ve spodní části těla.

„Bylo to nepříjemné, chtěl jsem do toho vstoupit jinak a ne nahánět vlak před sebou. Pavel tým držel, jsem rád, že jsem teď dostal šanci a taky pomohl,“ těšilo Tomka vítězství 3:1 nad Karlovými Vary.

Přispěl k němu 36 zákroky. „Ani jsem nevěděl, že jich bylo tolik, ale cítil jsem se v tempu. Pro mě to byl důležitý zápas po dlouhé době a jsem rád hlavně za tři body.“

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Tomek se zranil v závěru letní přípravy, zdravotní pauza se protáhla na dva měsíce. I proto souhlasil, že se na jeden zápas postaví do branky prvoligového Chomutova, se kterým Verva spolupracuje.

„Nazvu to jako kondiční stint, což je běžné. Potřeboval jsem se po osmi devíti týdnech rozchytat, účel to splnilo,“ pochvaloval si záskok u Pirátů.

Možná i to mu pomohlo vrátit se na extraligový led vítězně. „Pocity jsou výborné, šel jsem do zápasu s přáním pomoct k co nejlepšímu výsledku. K Varům přistupujeme stejně jako k jiným soupeřům, ale myslím, že výhra proti nim potěší vždy o něco víc,“ neskrývá zvýšenou motivaci v podkrušnohorském derby.

Hokejisté Litvínova se radují z gólu proti Karlovým Varům.

Však to na ledě také jiskřilo, do hromadné potyčky se zapletl i Tomek se svým karlovarským protějškem Frodlem. Nechyběly ani další roztržky, když gólmana Vervy v brankovišti dohrávali karlovarští útočníci.

„Podle mě si řekli v kabině, že to je můj první zápas, že se pokusí dostat se mi pod kůži,“ cítil slovenský reprezentant, že šlo o záměr. Varům to ale nezazlíval. „Myslím, že to je akceptovatelné. Každý se chce v extralize tak prezentovat, chodit do soupeřova gólmana a dělat tam roztržky, to patří k dnešnímu hokeji.“

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Když do něj Frodl během hromadné strkanice vrazil, až mu upadla maska, sudí měli co dělat, aby uklidnili rozvášněné střídačky. „Hovoří to o týmových identitách. Kluci se zastali mě a na druhé straně Vary samy sebe, to je normální,“ nenechal se rozhodit.

Loni se Litvínov od začátku soužil a extraligu zachraňoval v baráži, letos je před koncem první čtvrtiny základní části o skóre jedenáctý. Hlavní změna je ale v týmové atmosféře. „Je úplně jiná. V kabině je to cítit, prezentujeme se tak někdy i na ledě. Když to dokážeme ukočírovat každý zápas a každou třetinu, bude to dobré,“ věří Tomek.

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1. HC Oceláři TřinecTřinec 12 11 0 1 0 54:24 34
2. HC Dynamo PardubicePardubice 12 9 1 0 2 51:32 29
3. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 11 7 0 0 4 28:19 21
4. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 12 5 2 0 5 35:31 19
5. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 12 6 0 1 5 32:35 19
6. HC Škoda PlzeňPlzeň 12 3 4 1 4 31:29 18
7. Rytíři KladnoKladno 12 4 2 2 4 33:36 18
8. HC Sparta PrahaSparta 12 5 0 2 5 34:30 17
9. HC Kometa BrnoKometa 11 3 3 1 4 30:31 16
10. Bílí Tygři LiberecLiberec 11 4 0 3 4 31:32 15
11. HC Verva LitvínovLitvínov 12 4 1 1 6 28:33 15
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 12 3 1 1 7 27:42 12
13. HC Vítkovice RideraVítkovice 11 2 0 2 7 27:41 8
14. HC OlomoucOlomouc 12 1 1 0 10 19:45 5
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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