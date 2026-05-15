Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Tipsport extraliga 2025/26

Tomášek o námluvách s Pardubicemi: Měly jasnou vizi, složení týmu se mi zamlouvalo

Autor:
  8:02
V temných dobách, kdy v Pardubicích v seniorském hokeji začínal, představoval coby talentovaný a šikovný mladík jeden z mála prvků, které nervózním a trudnomyslným fanouškům Dynama zvedaly náladu. Teď se David Tomášek do klubu vrátil v pozici jednoho z nejžádanějších hráčů na evropském trhu a byl to vlastně i sňatek z rozumu.
David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství světa. | foto: ČTK

David Tomášek z Pardubic překonává Jakuba Škarka v jihlavské brance.
Pardubická radost po prvním gólu Davida Tomáška v barážovém utkání proti Českým...
David Tomášek v zaklesnutí s rakouským útočníkem Leonem Wallnerem.
David Tomášek se raduje ze vstřeleného gólu.
12 fotografií

Stejně jako je na výkonnostním vrcholu třicetiletý forvard, nachází se na něm čerstvě i oddíl, jenž před pár týdny po 14 letech dobyl další, v pořadí sedmý titul.

„Jsem starší, zkušenější a něčím jsem si taky musel projít, ať už to byla zranění nebo pády. A vyzrát jako hráč i člověk. Věřím, že mě to posunulo,“ srovnával Tomášek v rozhovoru pro klubový YouTube kanál sám sebe jako hokejistu na prahu kariéry s tím současným.

Český mistr světa z Prahy 2024 nechybí ani na letošním šampionátu ve Švýcarsku, po oficiálním oznámení přestupu do Dynama ze švédského Färjestadu tak rozšířil počet jeho zástupců v národním týmu už na šest. Kromě něho v něm figurují obránce Hájek a forvardi Červenka, Sedlák, Mandát a Kaut, přičemž i několik dalších borců má na Pardubice z minulosti vazby. Je přirozené, že i s kolegy z reprezentace Tomášek svoje další angažmá konzultoval. Navíc sledoval tažení Dynama posledním play off.

Velká posila pro Pardubice. Extraligový mistr oznámil příchod útočníka Tomáška

„A to zvlášť potom, co jsme byli vyřazeni ve Švédsku,“ přisvědčil Tomášek. „Ale jsem rád, že moje rozhodnutí jít do Pardubic padlo už dřív. Pro kluky to byla skvělá a velmi těžká cesta k titulu. Kabina i celá organizace si to zasloužily,“ mínil.

Na tradiční adrese uzavřel víceletý kontrakt, a to i přesto, že měl od Sparty, svého mateřského týmu a posledního extraligového zaměstnavatele, údajně na stole nejlukrativnější smlouvu v její historii.

„Věřím, že se v Pardubicích buduje něco dlouhodobého a silného. Potenciál zopakovat titul tam je,“ podotkl Tomášek, podle nějž „námluvy“ s Dynamem svou úrovní předčily i ty se zájemci z ciziny. „Kontakt s Pardubicemi proběhl nejdřív, byla tam jasně daná vize i nabídka. Se spoustou kluků v týmu jsem už hrál, líbilo se mi jeho složení. Ve výsledku to byla nejlepší varianta. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat a šlapat,“ dodal.

David Tomášek z Pardubic překonává Jakuba Škarka v jihlavské brance.

V roce 2018 odcházel do finského Jyväskylä po neúspěšném sedmizápasovém čtvrtfinále s Třincem, jenže předtím si v Pardubicích dvakrát vytrpěl skupinu o udržení a jednou i dvanáctikolovou baráž.

„První dvě sezony byly těžké, Dynamo se nacházelo v jiných vodách než teď. Bojovalo se o záchranu v extralize. Ale byli jsme překvapení, že lidi pořád chodili a podporovali nás,“ vyzdvihl. Nejen proto přitom na krušnou éru paradoxně vzpomíná rád. „Dynamo mi tehdy dalo šanci nakouknout do vrcholového hokeje a dostat se dál,“ vysvětlil.

Vstoupit do diskuse

MS v hokeji 2026

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 pořádá Švácarsko ve městech Curych a Fribourg. Šapmionát začíná v pátek 15. května, finále je na programu v neděli 31. května. Sledujte aktuální hokejové zpravodajství s námi.

Baráž

Finále

Kompletní los

Předkolo

Třinec
3:0
Olomouc
Karlovy Vary
3:0
Vítkovice
Sparta
3:2
Kladno
Kometa
3:1
Č. Budějovice
Pardubice
4:0
Kometa
Plzeň
3:4
Sparta
Pardubice
4:3
Sparta
Pardubice
4:2
Třinec
Třinec
4:1
Karlovy Vary
Hradec Kr.
1:4
Třinec
Liberec
3:4
Karlovy Vary

Nejčtenější

KVÍZ: Poznáte hokejové týmy a reprezentace pouze podle dresů?

Český tým se loučí s olympijskými hrami ve čtvrtfinále.

Po olympijských hrách se blíží další z velkých hokejových akcí v letošním roce – mistrovství světa. Jak moc se v dění na ledových plochách orientujete? Otestujte si náš kvíz, zda poznáte kluby a...

MS v hokeji 2026: Program, složení skupin, kde a s kým budou hrát Češi?

Roman Červenka přesnou ranou zajišťuje Čechům výhru nad Švýcarskem.

Mistrovství světa v hokeji v roce 2026 zamíří do Švýcarska. Ve městech Curych a Fribourg se bude hrát od 15. do 31. května. S kým se česká reprezentace střetne v základní skupině, jaký je systém...

PŘEHLEDNĚ: Rulíkův poslední výběr. Poznejte hokejisty, kteří vyrážejí na MS

Tomáš Cibulka, Michael Špaček a Daniel Voženílek slaví gól do rakouské brány.

Na poslední reprezentační akci zvolil s kolegy mladý, ale věří, že i semknutý tým. Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík zveřejnil nominaci na mistrovství světa ve Švýcarsku. Kdo oblékne dres...

Na mistrovství světa bez Klapky i gólmanů z NHL. Rulík bere do Švýcarska i Blümela

Trenér národního týmu Radim Rulík.

Trenér české hokejové reprezentace Radim Rulík nominoval na blížící se mistrovství světa ve Švýcarsku. K týmu se připojují forvardi Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Matěj Blümel, naopak brankáři ze...

Koubek chce Chorého na MS, figuruje v předběžné nominaci. Nechybí ani Douděra

Tomáš Chorý ze Slavie reaguje v utkání s Plzní.

Je to téma, které se řeší od chvíle, co ho fotbalová Slavia v neděli vyřadila z kádru. Pojede útočník Tomáš Chorý s českou reprezentací na mistrovství světa? Momentálně to vypadá že by mohl, objevil...

Česko - Dánsko v TV: kde sledovat zápas MS v hokeji 2026 živě

Roman Červenka v osmfinále olympijských her.

Na loňském mistrovství světa se postarali o největší šok, když ve čtvrtfinále senzačně přemohli Kanadu. Nevyzpytatelné Dánsko je prvním soupeřem českých hokejistů na světovém šampionátu ve Švýcarsku....

15. května 2026  8:20

Hertl asistoval u postupu přes Dostála, Dobeš vychytal Montrealu mečbol

Útočník Tomáš Hertl z Vegas se raduje z branky svého týmu v utkání s Anaheimem.

Hokejisté Vegas zvítězili 5:1 na ledě Anaheimu a slaví postup do finále Západní konference play off NHL, kde se utkají s Coloradem. Jednou asistencí se na tom podílel i ve třetím zápase za sebou...

15. května 2026  7:15,  aktualizováno  8:06

Tomášek o námluvách s Pardubicemi: Měly jasnou vizi, složení týmu se mi zamlouvalo

David Tomášek na prvním tréninku hokejové reprezentace v dějišti mistrovství...

V temných dobách, kdy v Pardubicích v seniorském hokeji začínal, představoval coby talentovaný a šikovný mladík jeden z mála prvků, které nervózním a trudnomyslným fanouškům Dynama zvedaly náladu....

15. května 2026  8:02

MS v hokeji v TV: kde sledovat šampionát ve Švýcarsku

Michał Kovařčík ujíždí s pukem před finským útočníkem Eemilem Erholtzem.

K mistrovství světa v hokeji tradičně patří velká dávka televizních přenosů i zasvěcených diskusí fanoušků. Světový šampionát ve Švýcarsku odstartuje v pátek 15. května a skončí v neděli 31. května....

15. května 2026

Hokej je středobodem naší země, míní Bouček. A MS v Praze? Emočně nejsložitější

Premium
Libor Bouček

Moderoval spoustu sportovních akcí. Nejemotivnější bylo pražské mistrovství světa v roce 2024, kde domácí hokejisté získali zlato. Zažil atmosféru v O₂ areně, s mnohými reprezentanty se dobře...

15. května 2026

Trenéři zapsali na soupisku dvacet dva jmen. Chybí Mandát, Ščotka a Kváča

Kouč Radim Rulík udílí českým hokejistům pokyny na tréninku ve švýcarském...

Od našeho zpravodaje ve Švýcarsku Už předem hlásil, že ve čtvrtek musí na soupisku pro mistrovství světa zapsat patnáct jmen do pole. Nakonec jich trenér hokejové reprezentace Radim Rulík oznámil hned dvacet. A k nim dva brankáře....

14. května 2026  22:20

Po domácím MS výrazně roste zájem dívek o hokej. Motivací je i účast na olympiádě

České hokejistky před prvním zápasem domácího šampionátu.

Po loňském mistrovství světa v ledním hokeji žen v ČR výrazně vrostl zájem děvčat o tento sport. Roste už od olympiády v Pekingu v roce 2022.

14. května 2026  20:24

Žádné bajky a pohádky. Komentátoři o MS, přenosech i Jágrově slavném „po zápase“

Premium
Pro Petra Kadeřábka a Františka Kunu (zleva) se šampionát ve Švýcarsku stane...

V něčem je jejich vztah podobný jako u hráčů na ledě. Taky si musejí rozumět a dobře se doplňovat. Případně rychle vycítit, kdy je ten druhý v nouzi a potřebuje pomoct. Nejlépe tak, aby to posluchači...

14. května 2026

POHLED: Nečas je kamarád do deště. Hokejový šikula si žehlí pověst v play off

Jack Drury (18), Brett Kulak (27) a Martin Nečas (88) se radují z postupu...

Jasně, nikdy se nepromění v zuřivého rváče, přeborníka v řinčivých hitech nebo vyloženě obranářského rafana. Neprávem však hokejista Martin Nečas bývá osočován, že ve vyhrocených zápasech play off...

14. května 2026  18:28

Průvodce MS v hokeji 2026: Vše podstatné o šampionátu ve Švýcarsku

U puku Jacob De La Rose, napadá ho Marek Alscher.

Jedna z největších sportovních událostí roku 2026 právě startuje. Hokejové mistrovství světa ve Fribourgu a Curychu má před sebou první zápasy. Češi by se rádi rozloučili s trenérem Rulíkem ziskem...

14. května 2026

Extraliga nechápe nabídku miliard od Dědka: Nepovažujeme ji za seriózní

Pardubický majitel Petr Dědek a trenér Fillip Pešán se radují z postupu svého...

Rozjíždí se nová etapa války o český hokej? Majitel pardubického klubu Petr Dědek oživil vody megalomanskou nabídkou za práva na extraligu, která chce za téměř deset miliard na patnáct let získat pro...

14. května 2026  17:27

Gólmanské dilema, kdo by měl být na MS jedničkou? Stále je ve hře brankář z NHL

Zleva brankář Petr Kváča a Josef Kořenář na tréninku národního týmu v dějišti...

Od našich zpravodajů ve Švýcarsku Nejde o zcela nevídanou záležitost. Občas se stane, že gólman z NHL zkrátka chybí, jen se tak v posledních letech nedělo zrovna často. Tentokrát však ano. Brankoviště hokejové reprezentace stráží tři...

14. května 2026  16:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.