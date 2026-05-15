Tomášek o námluvách s Pardubicemi: Měly jasnou vizi, složení týmu se mi zamlouvalo

Stejně jako je na výkonnostním vrcholu třicetiletý forvard, nachází se na něm čerstvě i oddíl, jenž před pár týdny po 14 letech dobyl další, v pořadí sedmý titul.
„Jsem starší, zkušenější a něčím jsem si taky musel projít, ať už to byla zranění nebo pády. A vyzrát jako hráč i člověk. Věřím, že mě to posunulo,“ srovnával Tomášek v rozhovoru pro klubový YouTube kanál sám sebe jako hokejistu na prahu kariéry s tím současným.
Český mistr světa z Prahy 2024 nechybí ani na letošním šampionátu ve Švýcarsku, po oficiálním oznámení přestupu do Dynama ze švédského Färjestadu tak rozšířil počet jeho zástupců v národním týmu už na šest. Kromě něho v něm figurují obránce Hájek a forvardi Červenka, Sedlák, Mandát a Kaut, přičemž i několik dalších borců má na Pardubice z minulosti vazby. Je přirozené, že i s kolegy z reprezentace Tomášek svoje další angažmá konzultoval. Navíc sledoval tažení Dynama posledním play off.
„A to zvlášť potom, co jsme byli vyřazeni ve Švédsku,“ přisvědčil Tomášek. „Ale jsem rád, že moje rozhodnutí jít do Pardubic padlo už dřív. Pro kluky to byla skvělá a velmi těžká cesta k titulu. Kabina i celá organizace si to zasloužily,“ mínil.
Na tradiční adrese uzavřel víceletý kontrakt, a to i přesto, že měl od Sparty, svého mateřského týmu a posledního extraligového zaměstnavatele, údajně na stole nejlukrativnější smlouvu v její historii.
„Věřím, že se v Pardubicích buduje něco dlouhodobého a silného. Potenciál zopakovat titul tam je,“ podotkl Tomášek, podle nějž „námluvy“ s Dynamem svou úrovní předčily i ty se zájemci z ciziny. „Kontakt s Pardubicemi proběhl nejdřív, byla tam jasně daná vize i nabídka. Se spoustou kluků v týmu jsem už hrál, líbilo se mi jeho složení. Ve výsledku to byla nejlepší varianta. Jsem zvědavý, jak to bude vypadat a šlapat,“ dodal.
V roce 2018 odcházel do finského Jyväskylä po neúspěšném sedmizápasovém čtvrtfinále s Třincem, jenže předtím si v Pardubicích dvakrát vytrpěl skupinu o udržení a jednou i dvanáctikolovou baráž.
„První dvě sezony byly těžké, Dynamo se nacházelo v jiných vodách než teď. Bojovalo se o záchranu v extralize. Ale byli jsme překvapení, že lidi pořád chodili a podporovali nás,“ vyzdvihl. Nejen proto přitom na krušnou éru paradoxně vzpomíná rád. „Dynamo mi tehdy dalo šanci nakouknout do vrcholového hokeje a dostat se dál,“ vysvětlil.