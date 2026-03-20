Po obratu předvedl zkrat. Zohorna oslabil Kometu, kapitán jen hlesl: Ví, že to zkazil

Zohorna v přerušení utvořil dvojici s pardubickým bekem Tomášem Dvořákem, z bezprostřední blízkosti si během držení vyměnili několik slov.
Brněnský forvard se poté po urostlém obránci aktivně ohnal hlavou a narazil do jeho helmy. Hlavní rozhodčí Adam Kika s Tomášem Mejzlíkem šli situaci přezkoumat k videu a vynesli verdikt. Trest pět minut plus do konce utkání.
A tři vteřiny před vypršením dlouhého oslabení Jihomoravanů nakonec i tuto početní výhodu Pardubice zužitkovaly, když trefou Daniela Gazdy zvýšily už na 8:3.
|
Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu
„S Tomem si promluvíme, podíváme se na to. S chladnou hlavou si k tomu něco řekneme,“ pronesl brněnský trenér Jiří Horáček.
„To se stane. Je dost zkušený na to, aby věděl, že to zkazil, tedy slušně řečeno. Nasype si popel na hlavu a vrátí nám to. Dvořák nás sice štve, ale dělá svoji práci. My musíme taky a tady v tomhle zkusit nervy udržet,“ přidal kapitán Jakub Flek na adresu parťáka.
Zohorna přitom dříve v zápase prožíval naprosto opačné okamžiky. V polovině střetnutí při vlastním oslabení převzal nikým nehlídaný puk od Arttua Ilomäkiho a překonal domácího brankáře Malcolma Subbana.
Brňané tím dokonali vydařenou pasáž, kdy za stavu 0:2 třemi trefami během 160 sekund zvrátili vývoj zápasu a vůbec poprvé v sérii vedli.
Jenže ani to nestačilo, Kometa totiž stejně jako v prvním duelu série (1:5) doplatila na nedisciplinovanost. Už v úvodním klání inkasovala v početní nevýhodě třikrát, v tom čtvrtečním dokonce pětkrát.
„Nemůžeme si dovolit dávat jim tak jednoduché přesilové hry, na které má soupeř nadstandardně vybavené hráče,“ připomněl kouč Horáček skvělé speciální formace Východočechů.
|
Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi
„Fauly byly úplně zbytečné a bylo jich tam mraky. Dostali jsme soupeře do vedení sami,“ mrzelo Fleka, jehož tým obdržel celkem deset trestů.
Včetně toho vyššího Zohornova, kvůli kterému lze očekávat i zápasový distanc. A to je pro Kometu další problém, už takto se musí vypořádávat s rozsáhlými absencemi, což se týká například i druhého z bratrů Zohornových Hynka.
„Je to hrozné, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Zkrátka tam naskočí mladí divočáci, kteří musí přinést svěží vítr, dravost, tvrdost. A na nás starších bude, abychom je trošku nasměrovali,“ burcoval Flek.
Se spoluhráči nyní vyhlíží dva domácí zápasy, ve kterých se pokusí sérii zdramatizovat. První příležitost budou mít v neděli od 17 hodin.