Tipsport extraliga 2025/26

Po obratu předvedl zkrat. Zohorna oslabil Kometu, kapitán jen hlesl: Ví, že to zkazil

Autor:
  13:13
Do konce zápasu chybělo lehce přes devět minut, skóre hovořilo 7:3 jednoznačně ve prospěch Pardubic. I přesto se brněnský útočník Tomáš Zohorna nechal vyprovokovat. Soupeře udeřil hlavou, utkání pro něj skončilo a hokejistům Komety by měl chybět i v nejbližším extraligovém čtvrtfinále.
Brněnský Tomáš Zohorna slaví gól proti Pardubicím.

Brněnský Tomáš Zohorna slaví gól proti Pardubicím. | foto: ČTK

Hokejisté Pardubic se radují z gólu do sítě Komety.
Hokejisté Komety se radují z trefy do branky Pardubic.
Zohorna v přerušení utvořil dvojici s pardubickým bekem Tomášem Dvořákem, z bezprostřední blízkosti si během držení vyměnili několik slov.

Brněnský forvard se poté po urostlém obránci aktivně ohnal hlavou a narazil do jeho helmy. Hlavní rozhodčí Adam Kika s Tomášem Mejzlíkem šli situaci přezkoumat k videu a vynesli verdikt. Trest pět minut plus do konce utkání.

A tři vteřiny před vypršením dlouhého oslabení Jihomoravanů nakonec i tuto početní výhodu Pardubice zužitkovaly, když trefou Daniela Gazdy zvýšily už na 8:3.

Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu

„S Tomem si promluvíme, podíváme se na to. S chladnou hlavou si k tomu něco řekneme,“ pronesl brněnský trenér Jiří Horáček.

„To se stane. Je dost zkušený na to, aby věděl, že to zkazil, tedy slušně řečeno. Nasype si popel na hlavu a vrátí nám to. Dvořák nás sice štve, ale dělá svoji práci. My musíme taky a tady v tomhle zkusit nervy udržet,“ přidal kapitán Jakub Flek na adresu parťáka.

Zohorna přitom dříve v zápase prožíval naprosto opačné okamžiky. V polovině střetnutí při vlastním oslabení převzal nikým nehlídaný puk od Arttua Ilomäkiho a překonal domácího brankáře Malcolma Subbana.

Brněnský Tomáš Zohorna střílí gól proti Pardubicím.

Brňané tím dokonali vydařenou pasáž, kdy za stavu 0:2 třemi trefami během 160 sekund zvrátili vývoj zápasu a vůbec poprvé v sérii vedli.

Jenže ani to nestačilo, Kometa totiž stejně jako v prvním duelu série (1:5) doplatila na nedisciplinovanost. Už v úvodním klání inkasovala v početní nevýhodě třikrát, v tom čtvrtečním dokonce pětkrát.

„Nemůžeme si dovolit dávat jim tak jednoduché přesilové hry, na které má soupeř nadstandardně vybavené hráče,“ připomněl kouč Horáček skvělé speciální formace Východočechů.

Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi

„Fauly byly úplně zbytečné a bylo jich tam mraky. Dostali jsme soupeře do vedení sami,“ mrzelo Fleka, jehož tým obdržel celkem deset trestů.

Včetně toho vyššího Zohornova, kvůli kterému lze očekávat i zápasový distanc. A to je pro Kometu další problém, už takto se musí vypořádávat s rozsáhlými absencemi, což se týká například i druhého z bratrů Zohornových Hynka.

„Je to hrozné, ale nemůžeme se na to vymlouvat. Zkrátka tam naskočí mladí divočáci, kteří musí přinést svěží vítr, dravost, tvrdost. A na nás starších bude, abychom je trošku nasměrovali,“ burcoval Flek.

Se spoluhráči nyní vyhlíží dva domácí zápasy, ve kterých se pokusí sérii zdramatizovat. První příležitost budou mít v neděli od 17 hodin.

Sparta - Kladno 3:2P. Drama pro Pražany, postup do čtvrtfinále jim vystřelil Chlapík

Sparťanští hokejisté se radují z vítězného gólu Filipa Chlapíka v prodloužení...

O moc vyrovnanější už tato série být nemohla. Maximální počet pěti zápasů, z toho čtyřikrát se hrálo nad rámec základní doby. Vítězství v nečekaně dramatickém předkole play off hokejové extraligy...

Třinec a Vary jsou ve čtvrtfinále extraligy. Kladno zdolalo Spartu, slaví i Kometa

Kladenská euforie po vítězství nad Spartou v prodloužení.

Už po třetích zápasech předkola extraligového play off vybojovali postup do čtvrtfinále hokejisté Třince a Karlových Varů. Oceláři vyhráli na ledě Olomouce 2:1 v prodloužení, Vary uspěly ve...

Byl jsem naivní. Voráček přišel v byznysu o desítky milionů, případ řeší policie

Hokejista Jakub Voráček byl hostem pořadu Zakázané uvolnění.

V zámořské NHL prožil úspěšnou kariéru, během které vydělal stovky milionů korun. Po konci hokejové kariéry se Jakub Voráček pustil do podnikání, v jednom případě ale narazil a o významnou část...

Gudas postrachem NHL. Po Crosbym vyřadil ze hry další hvězdu soutěže

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs dostává v zápase s Anaheim Ducks úder do...

Hokejový obránce Radko Gudas v zámoří opět rozvířil emoce. Poté, co na nedávném olympijském turnaji v Miláně poslal na marodku Kanaďana Sidneyho Crosbyho, ve čtvrtek v zápase NHL na ledě Toronta...

Sparta dál žije. Porazila Kladno a srovnala sérii. Brno proměnilo mečbol, Motor končí

Sparťanský útočník Řepík v doslova krkolomné pozici po souboji s kladenským...

Hokejová extraliga zná dalšího účastníka čtvrtfinále. Je jím mistrovská Kometa, která v pátek vyhrála na ledě Českých Budějovic 3:2 a po výsledku 3:1 na zápasy postupuje mezi nejlepší osmičku...

Hradecký kapitán Pláněk: Osudový Třinec? Věřím, že ho konečně porazíme

Akce před brankou Hradce Králové, zleva Filip Sandberg z Liberce, Martin Pláněk...

Loni sice jejich soupeř vypadl už ve čtvrtfinále, tedy o kolo dříve než oni, a v letošní sezoně skončil v základní části až za nimi, ale přesto Třinec vzbuzuje před pátečním startem čtvrtfinále play...

20. března 2026  12:28

Liberec proti Varům očekává vyrovnané čtvrtfinále: Jsme nepříjemní pro každého

Jaromír Pérez z Liberce slaví gól proti Spartě.

Hokejisté Liberce vstupují do čtvrtfinálových bojů play off extraligy. Sérii s Karlovými Vary začínají jako třetí tým po základní části dvakrát doma, v pátek i v sobotu se hraje od 18 hodin. Bílí...

20. března 2026  10:14

Vítkovice na rozcestí. Dostane Varaďa ještě důvěru, nebo přijde radikální řez?

Václav Varaďa na vítkovické střídačce.

Když v minulé sezoně pomohl Václav Varaďa Vítkovicím zachránit sezonu a zabojovat alespoň v předkole play off, snad nikdo nepochyboval, že muž s aureolou jednoho z nejlepších českých trenérů...

20. března 2026  10:12

Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi

Lukáš Sedlák dal druhý hattrick v dresu Pardubic a zařídil Dynamu vedení ve...

Pardubičtí hokejisté měli ve druhém čtvrtfinále s Kometou Brno chvíli namále, když jim v prostřední třetině během necelých tří minut otočila z 0:2 na 3:2 a měla našlápnuto za vyrovnáním série. Jenže...

20. března 2026  9:57

Důvěra v kouče workoholika. Hradec se vyhýbá panice, Martinec má vzácnou pozici

Nespokojený trenér Hradce Králové Tomáš Martinec.

Patří mezi extraligové unikáty. Na jiných adresách se trenéři točí, jeho pozice zůstává stabilní. A to za jakýchkoliv okolností. Jen málokdo je na nejvyšší úrovni v českém hokeji tak úzce spjatý...

20. března 2026  9:50

Po faulu od Gudase musel na operaci. Matthews se bude léčit dvanáct týdnů

Auston Matthews z Toronto Maple Leafs klečí na ledě v zápase s Anaheim Ducks, v...

Kapitán hokejistů Toronta Auston Matthews podstoupil operaci postranního vazu v koleni, které mu poranil český obránce Radko Gudas z Anaheimu v zápase NHL v minulém týdnu. Američan, jenž s...

20. března 2026  9:44

Třinec před čtvrtfinále s Hradcem: zlepšit produktivitu a pozor na protiútoky

Hráči Třince slaví gól proti Olomouci v předkole play off.

Potřetí v historii se hokejoví Oceláři Třinec v extraligovém play off střetnou s Hradcem Králové. Předchozí dvě série, ve finále 2023 a v semifinále 2018, vždy vyhráli 4:2 na zápasy. To už je ale...

20. března 2026  9:13

Kde se odehraje MS v hokeji 2026? Stadiony v Curychu a Fribourgu

Swiss Life Arena v Curychu, jeden z hlavních stadionů mistrovství světa.

Hokejové mistrovství světa 2026 ve Švýcarsku (15. - 31. května) se blíží. O špičkové zázemí a skvělou atmosféru se podělí moderní arény v Curychu a Fribourgu. Jak oba stadiony vypadají a co divákům...

20. března 2026

Pastrňák se Zachou podpořili kanonádu Bostonu, Vejmelka vychytal Vegas

Brankář Utahu Karel Vejmelka slaví výhru nad Vegas v utkání NHL.

Hokejisté Bostonu v boji o play off NHL roznesli na domácím ledě 6:1 Winnipeg i díky dvěma bodům českých útočníků Davida Pastrňáka a Pavla Zachy (oba 1+1). Dařilo se rovněž brankáři Karlu Vejmelkovi,...

20. března 2026  7:11,  aktualizováno  8:18

Házeli jsme si sami klacky pod nohy, zlobil se Flek po osmigólovém přídělu

Pardubický Roman Červenka překonává brněnského gólmana Aleše Stezku.

Druhý výprask na cizím ledě a se stejnými chybami. Kometa se oproti prvnímu duelu nepoučila. Pardubice ji ve druhém utkání čtvrtfinále hokejové extraligy smázly 8:4, pět branek vstřelily z...

19. března 2026  23:14

Litoměřice uspěly v Jihlavě, Kolín přehrál Zlín. V semifinále první ligy srovnáno

Litoměřičtí hokejisté Jakub Tůma, Jan Bernovský a Jan Eberle slaví gól.

Semifinálové série v první hokejové lize jsou po dvou zápasech vyrovnané. Litoměřice druhý duel v Jihlavě vyhrály jednoznačně 5:1, Kolín doma na úvodní porážku od Zlína odpověděl výhrou 4:1....

19. března 2026  22:10

