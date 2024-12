Zohorna našel zálibu v trash talku: Rád popíchnu někoho, kdo to nemá rád

Vaše výměna za Jáchyma Kondelíka byla hektická, hodně se o ní mluvilo. Jste rád, že po měsíci a půl už máte trochu klidu?

Ano, přesně tak. Sehnali jsme bydlení, nastěhovali jsme se. Syn začal chodit do školky, takže jsme se vrátili do běžného režimu, jako jsme měli v Pardubicích.

Již jste zmiňoval, že se vám Budějovice líbí. Platí to i poté, co jste je s rodinou blíž poznal?

Ano. Názor jsem vůbec nezměnil. Budějovice znám, je to krásné město, užívám si centrum i okolní přírodu. Teď se nám moc líbí adventní trhy na náměstí.

Poslední měsíc se Motoru daří, aktuálně má šest výher ze sedmi zápasů. Věřil jste v takový obrat po slabším startu do sezony?

Přišel jsem do týmu, který se hodně zvedal. Já jsem do toho naskočil. Myslím, že všichni makáme a budeme to takhle držet dál. Mužstvo je hodně kvalitní. Čeká nás zlomové období kolem Vánoc a pak v lednu, takže je třeba být připravený.

Cítíte se o to lépe, když si držíte klíčovou pozici prvního centra, nasazovaného na klíčové momenty?

Jo. Důvěru jsem měl i v Pardubicích, ale s příchodem nových hráčů klesala. Každé léto se připravuji na to, že chci hrát hodně. Fyzicky jsem nachystaný a jsem rád, že od trenérů dostávám prostor. Snažím se to splácet co nejlepšími výkony.

V čem cítíte, že máte s trenérem Ladislavem Čihákem stejný pohled na hokej?

On je trenér, já jsem hráč, tak to je těžké říct. Ale cítím z něj, že má obrovskou lásku k hokeji. Myslím, že celý tým dobře šlape.

O vás je známo, že občas hrajete tak trochu v šedé zóně a nebojíte se provokací nebo pošťuchování. Řešili jste i s trenéry tyto situace?

To úplně ne. Neřešili jsme, že by po mně chtěli, abych třeba nějak víc provokoval. Ale já vím, že to někdy hodně pomáhá a bere to soupeřům koncentraci. Rád popíchnu někoho, o kom vím, že to nemá rád. Ale zase se držím v mezích, nedělám velké fauly nebo nefér bolestivé věci. Svoji hru neměním.

Patříte mezi nejlepší hráče na vhazování v celé extralize. Trénujete buly speciálně, nebo je zkrátka umíte?

Trénujeme to. Jsou v tom ale i zkušenosti. S ostatními centry se známe a víme, kdo jak buly hraje. Musíte se na vhazování dobře připravit a ve správný moment zasáhnout puk.

Jak vám to klape s Milanem Gulašem?

Máme mezi sebou chemii, vyhovíme si. Hodně si povídáme i mimo led, známe se z reprezentace. Hrajeme spolu v lajně, on je skvělý hráč a střelec. Umí také výborně vnímat hru. Má za sebou obrovskou kariéru a my jen doufáme, že bude pokračovat. Určitě by mohl ještě hrát roky, tak snad se tak rozhodne.

Když jste přicházel, nevěděl jste, jak to bude s vámi po konci sezony. Teď už máte jasněji?

Ne. Je to v řešení, přemýšlím. Zatím jsou to otázky bez odpovědí. Nemáme ani žádný termín, do kdy to budeme chtít rozhodnout.

Nově v opačných dresech. Tomáš Zohorna hraje za České Budějovice, Jáchym Kondelík nastupuje za Pardubice.

Mluvil jste o vysoké kvalitě týmu Motoru. Dokážete říct, na co by mohl letos stačit?

Určitě na top šestku. Letos je liga hodně vyrovnaná a pak už rozhodují detaily, každý zápas. Myslím, že můžeme prohánět nejlepší. Chceme si vytvořit co nejlepší výchozí pozici pro play off a tam už se pak uvidí, kdo bude mít jakou aktuální formu.

Krátce po příchodu jste zaskakoval i jako kapitán při nemoci Milana Gulaše. Překvapilo vás to?

Ano. Je to velká čest. Ptal jsem se, jestli je to dobrý nápad, jestli by neměl mít céčko někdo, kdo už tady něco odehrál. Ale trenéři chtěli mě, tak jsem to s radostí přijal. Jinak to ale pro mě žádná zásadní změna nebyla.