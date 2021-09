Čtyřikrát jsem byl druhý, s Libercem chci získat titul, říká útočník Záborský

V předchozích dvou sezonách ve finské nejvyšší soutěži zkušený útočník v dresu týmu SaiPa nasbíral po 41 kanadských bodech. Velkou produktivitu si od něj slibuje i klub Bílých Tygrů z Liberce, který ho v závěru léta přivedl jako velkou posilu ofenzivy.



A Tomáš Záborský chce očekáváním dostát a sám si dává ty nejvyšší mety.

Proč jste se rozhodl právě pro Liberec?

Hlavně proto, že Liberec je jeden z top klubů a má nejvyšší cíle. Já jsem byl během kariéry zatím čtyřikrát druhý a taky bych už rád získal mistrovský titul. Proto jsem tady. Doufám, že se nám to podaří.

Pohled sportovního manažera Patrika Augusty „Jsme rádi, že takového hráče se spoustou zkušeností v mančaftu máme. Tomáš Záborský je skvělý střelec, který v průběhu své kariéry dozrál do role univerzálního útočníka se schopnostmi táhnout tým. Poslední roky patří mezi nejlépe bodující hráče svého týmu a my si od něj slibujeme zvýšení útočného potenciálu mužstva. Do našeho týmu se zapojil úplně v pohodě.“

Proč jste nepokračoval ve Finsku, kde jste strávil většinu kariéry?



Čekal jsem delší dobu, co bude dál, ale ve Finsku je teď trochu krize po koroně. Chtěl jsem změnu a jsem rád, že jsem v Liberci.

Ve Finsku se vám dařilo. A co po životní stránce?

Fantastické. Hlavně minulý rok během korony, kdy se to na Slovensku i v Česku dost mlelo, hrálo se bez diváků a byly lockdowny. Ve Finsku jsme žili jako v bublině normálního světa - žádná omezení, syn chodil do školy, nemuseli jsme nosit roušky. Skoro žádná nákaza nikde nebyla. I ekonomika je v severských zemích jinak nastavená, všechno funguje na sto procent.

Nepřemýšlel jste o tom, že byste se tam trvale usadil?

Přemýšlet můžu, jak chci, ale manželka by asi nechtěla. Finská tma jí dělala velké problémy. Já jsem splachovací, přizpůsobím se všude.

K libereckému týmu jste se připojil dost pozdě. Nebude to problém?

Předtím jsem trénoval individuálně, dvakrát za týden jsem byl na ledě. Musím se do toho dostat a sžít se s kluky. Minulý týden jsem hrál s Klepišem, teď Grígerem, je potřeba trošku se sehrát a dostat ten správný feel. Ale je to lepší a lepší.

Za Liberec jste hrál jen jeden přípravný zápas. Máte už nějaké poznatky, jak moc se český hokej liší od toho finského?

Právě, je to jen jeden zápas, ale všiml jsem si, že se tady strašně rychle otáčejí puky. Ve Finsku je to víc o dobré defenzivě, v Česku je hokej útočnější. Je potřeba si na to zvyknout.

Jste vyhlášený střelec, v jedné sezoně ve Finsku jste dal 35 gólů. Pilujete střelbu nějak speciálně?

Mám svoje cvičení, na tréninku zkouším z každé střely dát gól a pořád to pilovat. V Liberci ale máme dva výborné brankáře, takže to není jednoduché, že by člověk přišel na trénink a foukl deset gólů. Musím se pořád snažit. Jsem zvyklý, že vždycky na tréninku nasázím hodně gólů a směju se brankáři, aby začal chytat. Tady jsem zatím takové možnosti neměl, dám pokaždé tak dva tři góly. Brankáři jsou super a posouvají mě dál.

Dáváte si nějaký soukromý cíl, kolik byste chtěl dát v nadcházející sezoně gólů?

Většinou ano, ale teď jdu do ligy, kterou neznám, a tak je to těžké. Uvidíme, jakou úlohu v týmu budu mít. Většinou si ale dávám takový cíl, abych měl lepší sezonu než tu minulou. S tím do toho půjdu.

Už jste se v Liberci zabydlel?

Většinou se pohybuju na trase hotel - stadion. Pořád čekám na byt. Ale o víkendu jsem se byl podívat do města a vypadá super. Je tedy pravda, že první čtyři dny jsem v Liberci neviděl slunce. Byla zima, pršelo a i cesta dvě stě metrů na stadion byla docela krutá. Ale teď už je to lepší.

Pro klíčového libereckého obránce Ladislava Šmída to bude poslední sezona v kariéře. Žije kabina tím, že chce úspěch získat i pro něj?

Jasně, je to náš lídr. Už jsem v kabině slyšel i takové řeči, že už končil kariéru třikrát, tak uvidíme. Doufám, že se nám podaří úspěch a na konci sezony si Láďa řekne: Daří se nám, pojďme dát ještě jeden rok. Je stále mladý, třeba konec kariéry ještě přehodnotí.

Chcete zakořenit v české extralize na delší dobu?

Beru to sezonu od sezony, nedávám si dlouhodobé cíle. Pro mě je důležitý tento rok, abychom s týmem splnili cíle, které máme. Co bude dál, to se uvidí.

Reprezentační kariéru jste před několika lety ukončil. Platí to stále?

Ano. Na Slovensku mají pro reprezentaci vizi: čím mladší, tím lepší. Takže nad tím ani vůbec nepřemýšlím.