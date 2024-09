V Litvínově vědí, kde jsou v potravinovém řetězci. Chtějí být odrazovým můstkem

Jak se vám mužstvo líbí?

Vnímám silnou identitu toho, že máme mladý a dravý tým. Je v něm skupina lídrů, většinou hráči pod třicet let. A doplnili jsme je mladými hráči. Loni jsme si na Britovi Kirkovi ověřili, že když hráč v zámoří nedostane prostor, může jít jen o shodu okolností. Je tam obrovská konkurence, hned vás přeskakují mladší, draftovaní kluci. I proto jsme sáhli po Pekařovi a Čajkovičovi. Věříme, že to v sobě mají a bylo to jen o nedostatku prostoru. Podobný případ byl Jáchym Kondelík; vrátil se, posílil České Budějovice a stal se mistrem světa.

Je Litvínov pro mladé odrazový můstek do další kariéry?

Určitě, i proto jsme na ně vsadili. Byli v našem pořadí hodně vysoko. Jsou to kluci, kteří jsou motivovaní se pořád posouvat. A my si uvědomujeme, v jakém potravinovém řetězci jako Litvínov jsme. Zapadlo to do sebe, kluci to mají před sebou a tady cítili šanci. Věřili realizačnímu týmu i prostoru, který dostanou. My zase věříme, že se tady budou rozvíjet a posouvat.

Který přestup byl nejtěžší?

Všechny, ale časově asi Matěj Pekař. Ve spojení s ním jsme byli od listopadu. Řešilo se, že by nás doplnil už v průběhu minulé sezony.

A jak se hledala náhrada za Lotyše Janise Jakse, beka číslo 1, který odešel do Karlových Varů?

Celá Evropa hledá ofenzivního beka, takže to bylo náročné. Na rovinu, nemám takové zkušenosti jako mí kolegové Pavel Hynek (generální ředitel) nebo Karel Mlejnek (trenér), ale popadalo asi sedmnáct jmen, kdy jsme byli v úzkém kontaktu. Probíhaly telefonáty, nabídky. A až Kanaďan McIsaac byl na konci tohoto složitého řetězce.

Nahradí Jakse i na přesilovce?

Janis tuhle roli výborně plnil, ale měl i svoje minusy jako každý z nás. McIsaac je komplexnější bek. Zodpovědnější, pevnější dozadu. Není úplně megakreativec, ale má ofenzivní instinkty a věříme, že všestranností nám pomůže hodně.

Získali jste čerstvé mistry Švédska (Sandberg), Česka (Polášek) a Slovenska (Gajdoš). Je to unikát?

Asi jo. Unikátem byla už naše klubová účast na mistrovství světa, měli jsme tam prim v počtu hráčů. A že máme tři úřadující šampiony, to vnímám jako důležitý aspekt. Tým je mladý a je potřeba mít i zkušené hráče. Filip Sandberg i Adam Polášek vědí, že sezona nikdy není jednoduchá, je nahoru dolů. Umějí formu gradovat a zvládají těžké zápasy. Našemu mixu věříme.

Aktuální mistři zažili úspěch, i to může v kabině pomoct?

Věříme tomu. Polášek je velmi slušný obránce, sledovali jsme ho během play off za Třinec. Poradil si s tím, i když nebyl ve snadné pozici, přicházel napůl do Frýdku a napůl do Třince. Zvládl to perfektně. Útočník Sanberg to samé. Hrál za Skelleftea, což je klub, který má rozpočet ve druhé půlce švédské ligy, přesto produkuje parádní hokej. Naše identita je podobná. Takže i Sandberg to v sobě má.

A zástupce mladších Gajdoš?

Franta Gajdoš je podobný případ jako Pekař a Čajkovič. Působil jako já ve Spartě, znám ho charakterově. Věříme jeho pokoře a motivaci posouvat se dál. Přijme tady jakoukoliv roli, je všestranný. V play off slovenské ligy v dresu Nitry fantasticky blokoval střely, ať už v oslabení nebo ve hře pět na pět. Byl strašně obětavý a zároveň umí hrát i konstruktivně, takže nám pomůže na obou pólech hřiště.

Polášek mířil do Karlových Varů, kde se však měnilo vedení.

V průběhu května se nám naskytla možnost Adama získat, bylo to rychlé rozhodnutí. Obranu jsme chtěli vyztužit a přidat do ní také zkušenosti. To jsme v něm našli.

Ondřej Kaše na tréninku hokejistů Litvínova.

Osa v čele s hvězdným útočníkem Ondřejem Kašem zůstala, to vám spadl kámen ze srdce?

Je to extrémně důležité. Vidíme v jiných týmech nebo sportech, že osa, ať už realizační štáb nebo jádro lídrů, dělá tvář týmu. Důležití jsou třeba i Lotyš Zile nebo Kanaďan Czuczman, který se tady etabloval. Pomůžou přicházejícím cizincům. I skupina lídrů dělá rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Jakou roli hraje, že se v Litvínově uchytil trenér Karel Mlejnek, že kouče umíte podržet?

Vidíme všude, že kdykoliv někdo dělá přestavbu kádru, zabere to čas. A v tom případě je důležitá kontinuita, ať už trenérů nebo hráčů. A s tím souvisí to, že do další sezony máme skoro 70 procent hráčů na opcích nebo na víceletých smlouvách. Takže v nastoleném trendu chceme pokračovat.