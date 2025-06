„O nějaké překlenovací sezoně nemůže být řeč. Věřím, že čtvrtfinále si zahrajeme, pak je to už o správném načasování formy. Ale uděláme vše, abychom byli úspěšní a šli ještě dál,“ slibuje litvínovský sportovní manažer Tomáš Vrábel.

V extralize teď posilují všechny týmy, i proto už není možná žádná překlenovací sezona?

Už to nejde. Kladno navýšilo rozpočet, Olomouc měla možná největší náklady na hráče v historii a stejně hrála baráž. Nevím, kdo by mohl vyhlásit překlenovací období, liga je strašně těžká, chodí sem výborní hráči, hraje se tady výborný hokej, jsou tu skvělí trenéři. Pro nikoho to nebude snadné.

S dobou hájení tedy nemůže počítat ani nové trenérské trio Michal Broš – Jakub Petr – František Ptáček?

Já nic takového v hlavě nemám. Je to o tom, jak trenéři budou pracovat, jak tým bude šlapat pod jejich vedením. Do Brna také loni přišel nový trenérský tým a nakonec slavilo titul.

Ve vyrovnanější extralize nemá téměř nikdo jistotu, že se vyhne baráži. Souhlasíte s tím, že její podoba zůstává stejná? Prvoligové týmy si stěžují, že je neprůchozí a nejvyšší soutěž pro ně v podstatě uzavřená.

Když budu mluvit za sebe, první liga si taky může změnit formát tak, aby měla stejné podmínky. Mohou ukončit soutěž po základní části a čekat na barážistu. A druhá věc je ekonomika. Já jsem zažil prvoligovou sezonu v Jihlavě a mezi první ligou a extraligou vidím strašně rozevřené nůžky, ať už jde o výkonnost nebo finance.

V extralize teď hrají důstojnou roli vlastně všichni a i pro nejbohatší tým z první ligy by bylo hodně těžké složit podobně konkurenceschopné mužstvo. Takže ano, baráž je pro prvoligové kluby těžká, ale zároveň si teď neumím představit, kdyby kdokoliv z první ligy postoupil, jakou práci by měl před sebou.

Litvínovský kádr na novou sezonu je už téměř kompletní, kde ještě potřebujete posílit?

Sledujeme hlavně trh s útočníky, chceme, aby naše síla byla větší než minulou sezonu.

Ofenzivu už posílil Theodor Pištěk, který působil ve druhé švédské lize. Co si od něj slibujete?

Sledujeme ho delší dobu, měl ambice hrát nejvyšší soutěž ve Švédsku, to se nestalo, tak jsme rádi, že jsme se s ním dohodli. Je to přímočarý křídelní útočník s dobrým tahem na branku.

Do obrany přišli Michal Moravčík, Michal Plutnar, Quinn Schmiemann a Vojtěch Husinecký. Nebude chybět přesilovkový specialista typu Janise Jakse?

Nechtěli jsme přivést vyloženě přesilovkového specialistu, uvažovali jsme tak, že vezmeme obránce, kteří jsou zodpovědní do defenzivy a zároveň budou schopní hrát i tu přesilovku. Nechtěli jsme vyloženě čtvrtého útočníka, ale spolehlivého beka i dozadu. Obranná hra je strašně důležitá, poslední extraligové play off nám to jen potvrdilo. Proto jsme hledali takové typy obránců, kteří budou dozadu spolehliví. Především proto, abychom byli silní v zápasech, kdy se to láme o jednu střelu.

Nebude tím trpět kreativita?

To určitě ne. Michal Plutnar hrával v minulosti přesilovku, má ofenzivní schopnosti, Michal Moravčík také dohrával play off ve Spartě na přesilovce. Rozhodně to nejsou beci, kteří by jen jednoduše odpalovali puky, mají konstruktivní rozehrávku.

Co litvínovská ofenziva? Bude postavená na prvních dvou formacích?

Je to záležitost trenérů, kteří si také udělali nějaký obrázek o minulé sezoně. Jedna možnost je, že šest nejlepších útočníků bude hrát spolu, druhá, že se to rozmělní. My se nebavíme o dvou nejsilnějších útocích, chceme mít sílu ve třech.

Ke změně dochází také v brankovišti: Šimon Zajíček odchází do Bostonu, nahradil ho Pavel Čajan. Je pro vás dobře, že se situace vyjasnila docela brzy?

Když už měl do zámoří odejít, což mu samozřejmě všichni přejeme, určitě je pro nás lepší, že to víme docela brzy. Pavel Čajan je mladý nadějný brankář, který se chce posouvat a zlepšovat. Trenér brankářů Zdeněk Orct na něj vsadil a my jsme rádi, že jsme ho získali. Potenciál má velký.