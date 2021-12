Obránce Voráček jel pomoci Kladnu, ale zranil se: Byla to taková rychlovka

Ozval se mu rovnou majitel kladenského klubu Jaromír Jágr? „Ne, ne. Náš manažer (Pavel Hinner) se mě po čtvrtečním tréninku ptal, jestli mám zájem hrát za Kladno. Hned jsem souhlasil,“ odpověděl.

„Nám na sraz nedorazili dva obránci, takže jsme vše řešili cestou sem,“ uvedl trenér David Čermák. „Pouštěli jsme nějaké hráče do Poruby, a tak jsem požádal Pavla Hinnera, aby nám uvolnil Tomáše, za což mu děkujeme.“

Voráček naskočil do hry bez jediného tréninku s novým mužstvem. Do Třince přijel rovnou z Ostravy. „Byla to taková rychlovka. Ale některé kluky jsem znal. Trenéři mi řekli, jakým stylem se Kladno prezentuje. Nic víc člověk udělat nemůže.“

Zda Kladnu, které má jako Třinec velkou marodku, pomůže i příště, netuší. „Asi to byl jen záskok,“ podotkl, když stál mezi novináři v čepici a mikině Rytířů. „To kladenské vybavení zatím vracím,“ smál se.

Voráček je v Porubě od minulé sezony, ale předtím někdejší obránce Vítkovic působil v Pardubicích. Návrat do extraligy si moc neužil, jelikož po střetu s Draveckým z 35. minuty kvůli zranění ramena nedohrál. „Ještě jsme to zkoušel ve třetí třetině, ale nešlo to.“