Jako Zábrodský. Vondráčkův kousek v oslabení nemá obdoby ani v NHL

Mezi oběma výkony lze najít jistou spojitost. Také legendárnímu útočníkovi se před šestašedesáti lety (1. prosince 1955) povedl podobný kousek na ledě Českých Budějovic.

Zábrodský nasázel v dresu týmu Spartak Sokolovo (dnešní pražská Sparta) tři góly v oslabení během jediné minuty a pomohl k výhře nad jihočeským Slavojem 10:1.

Vondráčkovo úterní představení je unikátní i v porovnání s NHL. V historii zámořské soutěže dosáhl na hattrick při hře v početní nevýhodě pouze Theoren Fleury.

Známý bouřlivák k tomu ale při třicet let starém utkání mezi Calgary, které jej v roce 1987 draftovalo, a St. Louis potřeboval jedenapadesát minut a třiačtyřicet vteřin.

Kapitánovi Karlových Varů stačilo něco málo přes pět minut, což jej v tabulce nejrychlejších hattricků české nejvyšší soutěže řadí na osmou pozici.

Vondráček pravidelně nastupuje ve čtvrtém útoku Západočechů. Na starosti má především defenzivní úkoly, ale i tak se s dvanácti zásahy drží mezi extraligovými kanonýry na děleném třetím místě po boku Davida Krejčího, Michala Bulíře a Martina Růžičky.

Úterní galapředstavení odstartoval ve čtyřiapadesáté minutě rychlým únikem a přesnou střelou mezi betony brankáře Dominika Hrachoviny.

Za domácí bleskově odpověděl obránce Stuart Percy, ale třicetiletý útočník ještě v téže minutě znovu zaúřadoval. Svůj první extraligový hattrick dokonal v čase 59:09 trefou do prázdné branky.

Podívejte se na všechny tři góly Tomáše Vondráčka.

Tipsport extraliga @telhcz Útočník @hokejkv Tomáš Vondráček včera přepisoval historické statistiky #TELH! Jako první totiž dokázal vstřelit hattrick v oslabení! https://t.co/2tkm7owdZP oblíbit odpovědět

„Budějovice to trochu otevřely. Dotahovaly, takže potřebovaly dát gól. Je to trochu kuriozita. Ale hlavně jsme rádi, že si vezeme domů tři body. Je to teprve naše druhá venkovní výhra, takže si jí strašně vážíme,“ vyprávěl hrdina zápasu v rozhovoru pro klubový web.

Znovu ukázal, že v oslabení patří na českých kluzištích k nejlepším. Vždyť v dosavadním průběhu sezony se v této herní situaci sám postaral o více gólů (5) než čtrnáct extraligových týmů.

„S Flekym (Jakub Flek) se hlavně snažíme neinkasovat. Ale oba jsme rychlí. Když se naskytne možnost, tak šlápneme dopředu,“ řekl kapitán Energie.

Na jihu Čech navíc překonal hranici stovky extraligových branek. Dalo by se očekávat, že jej hned z několika důvodů výjimečný duel vyjde draho, ale realita je zřejmě trochu jiná.

„Doufám, že to moc velké nebude. Na kasu mám s Kohym (Martin Kohout) vliv. Budeme mírní,“ dodal Vondráček s úsměvem.