Plzeňský manažer Vlasák: Komplikací bylo dost, do sezony jdeme s pokorou

A teď už naostro! Hokejisté Plzně vstoupí do extraligových bojů v pátek v 18 hodin na ledě Pardubic.

„Teď je to dost náročné, protože v kanceláři je hodně papírování. Ale až se sezona rozjede, byrokracie ubude. Jenže zase nastoupí stres ze zápasů, takže si nevyberete,“ pousmál se šestačtyřicetiletý Vlasák, někdější výtečný útočník a trojnásobný světový šampion.

Co jste si z trenéřiny vzal z doby, kdy jste si to zkusil poprvé.

Především to, že pohled ze střídačky je naprosto odlišný než z hlediště. Na střídačce nevidíte spoustu věcí, které jsou shora krásně pozorovatelné. Hra je strašně rychlá, když jste u ledu, a věci se mění bleskově. Proto je dobré zpětně si hodně situací zanalyzovat u videa.

Emoce udržíte pod kontrolou?

Určitě budou, hokej prožívám a bez emocí to nejde. Ale rozhodně v tom nechci přestřelovat. Důležité je, že s trenéry máme podobný náhled na hokej. Věřím, že i kabina je s tím ztotožněná a všichni za jednoho půjdeme na led udělat každý zápas dobrý výsledek.

S kádrem, se kterým jde Plzeň do sezony, jste spokojený?

Mužstvu věříme. I když příprava na ledě nebyla ideální, měli jsme spoustu zranění, kabinou prošlo i virové onemocnění. Možná sedm minut jsme v přípravě odehráli v sestavě, v jaké chceme nastupovat. Poslední týden jsme se proto snažili všechno doladit a věřím, že v pátek budeme připravení. Přejeme si do sezony vstoupit úspěšně.

Na poslední chvíli do sestavy zapracováváte lotyšského reprezentanta Dzierkalse. Jak se jeho příchod zrodil?

Když odešel Kuba Pour do Chicaga, dlouho jsme zvažovali, kým ho v útoku nahradit. Byli jsme již prakticky domluvení s Honzou Buchtelem, ale nakonec to se Spartou nedopadlo. Pak jsme se odmlčeli a hledali vhodného kandidáta. A u nás už buď nebyl volný, nebo nám do toho žádný nevycházel. Dostali jsme tip na Dzierkalse, nakoukali si ho na videu. Věřím, že je to hráč, který nám v ofenzivě může pomoci.

Přesto, nestraší vás tolik komplikací v přípravě, především těch zdravotních?

O to víc jdeme do sezony s pokorou. Hodně se toho tady obměnilo, nebyli jsme v přípravě v ideálním rozpoložení. Ale na to se nelze vymlouvat, musíme umět reagovat.

Snažíte se i trochu změnit herní systém, daří se to?

Když jsme v přípravě změny v systému dodržovali, výkon byl velmi dobrý a byly tam povedené pasáže. Problém je, že jsme nebyli kompletní. Proto jsme se poslední týden snažili ještě jednou všechno projet, aby to hráči měli zažité, odstraňovali chybičky. Jsem přesvědčený, že když systém dokážeme dodržovat, budeme pro soupeře hodně nepříjemní, a věřím, že také úspěšní.

V předposlední přípravě v Sokolově jste po dvou třetinách prohrávali 0:4. Nevyděsilo vás to?

Nevyděsilo. Ale rozčílilo a naštvalo. Jsou věci, jako je přístup k zápasu. A i když hrajeme proti soupeři o soutěž níž, nesmíme si dovolit odehrát takové dvě třetiny jako v Sokolově. Byly tragické. Vyříkali jsme si to důkladně a možná lepší, že to přišlo teď. Doufám, že z pohledu vstupu do utkání už se tohle opakovat nebude. Jinak se nám to vymstí.

Kdo se porve o titul?

Asi to bude klasika. Silná bude Sparta i Třinec, hodně posílily Pardubice, dost věcí se změnilo v Brně. Favoritů je víc. My chceme hrát důstojnou roli, být konkurenceschopní a držet se v patrech, kde se chceme pohybovat. Věřím, že celý rok budou moci chodit fanoušci. Upřímně, bez nich už mě to na konci minulé sezony moc nebavilo.

Zároveň bude velký tlak z přímého sestupu. Souhlasíte?

Určitě bude velký. V soutěži není slabé mužstvo, možná se bude opravdu až do posledního kola rozhodovat, kdo půjde rovnou dolů a kdo do baráže. Tomuhle scénáři se chceme absolutně vyhnout. Když budeme plnit věci, které máme, můžeme vyhrát s každým. Ale když ne, můžeme s každým vyhořet. Na tohle hráče upozorňujeme.