Hořká sprcha, sladké body. Vincour si návrat na brněnský led užil

Atmosféru zápasu proti „své“ Kometě už hokejový útočník Tomáš Vincour v této sezoně zažil dvakrát. Proti klubu, který ho vychoval, vede ho jeho bratranec Libor Zábranský a pracuje v něm jeho maminka, ale 28letý urostlý chasník nastoupil dosud jen na domácím ledě v Hradci Králové.

Premiéru v Brně jako host si odbyl v neděli. Po výhře 5:4 na nájezdy následoval klasický brněnský obyčej, lití piva na soupeře při odchodu do šaten. „Hořkou sprchu“ schytal i Vincour. „Těšil jsem se sem. Speciální to proti Kometě bylo už u nás, na tom se nic nezměnilo. Pivem jsem v Hradci ale nedostal. Až tady. Asi na rozloučenou,“ pousmál se Vincour.

Na dobré náladě z výhry mu incident ubrat nemohl. Na odchodu ze stadionu se pozdravil s fanoušky, které pamatuje ještě z brněnských časů, rozdal pár podpisů. „Byl jsem hrozně rád, že jsem zpátky v Brně. Atmosféra byla neskutečná, hodně emocí, hodně gólů. Pro oko diváka super,“ pochvaloval si.

Stejně řádil jen kdysi ve WHL

Celkově si Vincour nemá na co stěžovat. Daří se Hradci, s nímž je na 3. místě tabulky, a angažmá svědčí i jemu. Do neděle vedl tabulku střelců nejvyšší soutěže, nyní je s 16 góly o jeden zásah za lídrem pořadí – Markem Kvapilem z Liberce.

Dva borci, kteří v předminulé sezoně slavili titul s Kometou, jsou na špici individuálního pořadí. U Kvapila to překvapivé není; góly dává na počkání. U Vincoura to je naopak výrazný progres.

„Dostává čas na ledě a je velmi platný, hlavně do přesilových her. Střelec je to parádní,“ říká o Vincourovi obránce Petr Zámorský. Spolu se potkávají v elitní přesilovkové formaci Hradce, kde Zámorský svému spoluhráči u gólů čtyřikrát asistoval. „Máme několik signálů, které chceme hrát, a někdy to tak vyjde, že to Vincek uklidí po mé střele. Je velmi platný v předbrankovém prostoru. Jsme rádi, že ho máme,“ dodal klíčový hradecký zadák.

Je to téměř deset let, co Vincour takhle střelecky exceloval. Ještě jako nastartovaný uchazeč o NHL nastřílel 29 branek na farmách ve WHL v sezoně 2009/10.

V seniorských soutěžích už mu víc seděl přívlastek „spolehlivý“ než „drtivý“ střelec. Svých plus minus 10 branek však v KHL a v extralize dával stabilně. Načež letos na východě Čech zase rozkvetl.

„Patří k tomu i štěstí,“ říká Vincour pokorně. „Je to klukama, které kolem sebe mám, taky moje role se změnila, tým šlape. Když se daří týmu, vždycky někdo vynikne,“ líčí.

Po dvou letech (a dvou titulech) s Kometou se stěhoval loni v létě. S tím, že v Brně se jeho služeb nezřekli šmahem, ale majitel a kouč Libor Zábranský zároveň svému bratranci nemohl od začátku nabídnout místo ve dvou elitních lajnách. Hradec toho využil. „O Toma jsme hodně stáli. Věděli jsme, že má kvalitu na hokejce, výbornou střelu. Plní roli koncového hráče a velkého bojovníka,“ popisuje královéhradecký trenér Tomáš Martinec.

Navíc Vincour sám cítil: „V Brně jsem měl hroznou pohodu. Člověk si pak uvědomí, jak zpohodlněl, a že jsem na sobě potřeboval zase víc pracovat.“ A tak kývl na změnu.

Přestup vzal jako motivaci

Část své pověstné pohody si ještě do nového působiště přenesl. Traduje se, že na letní trénink s hraním fotbalu dorazil bez kopaček. „Nechal jsem je v Brně,“ prohodil prý. A na údiv manažera Jaroslava Bednáře, jak je možné, že na fotbálek není zvyklý, měl bez otálení opáčit: „My jsme totiž v Kometě hráli spíš hokej než fotbal.“

Vedle drobného popíchnutí směrem k soupeři, kterého Kometa v play off vyřadila, ale začal Vincour taky pořádně kmitat.

„Vzal to jako nový impulz, šanci nakopnout kariéru. O tom jsme se bavili, než přišel. Hraje první přesilovku, má prostor. U nás je to ale postavené na týmovém výkonu,“ říká Martinec.

Vincour přesně tohle respektuje. Je silný, platný v rozích, u mantinelu, před brankou. Co mu nejde, jsou nájezdy, tam formu z Komety nepotvrzuje. Jinde to ale Hradci bohatě vynahradí. Jenom přesilovkových gólů už má na kontě sedm. „Sebevědomí mám, v zakončení si věřím, ale hlavně chci vyhrávat, tak jsem byl vychovaný,“ připomíná.

Strohá řeč čísel toho o změně Vincourova postavení zase tolik neřekne. Loni v základní části hrál víc minut (16:06) v zápase než letos, kdy chodí na led průměrně na 15:26 minuty za zápas. Drobný posun je jen v čase odehraném v početní převaze, tam má o 21 vteřin na zápas víc.

„Nevím, jak to měl loni. K nám přišel, plní, co se po něm chtělo. Za mě super hráč. Dokazoval to v KHL, v NHL. Hodně střílí, špatně se brání. Velmi platný článek týmu,“ hodnotí parťáka Zámorský.