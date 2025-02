Univerzální hokejový voják Vandas. Bek Rytířů zaskočil v útoku a slyšel chválu

„Po zápase jsme všichni zfáraní všichni, chtěli jsme vyhrát. V pátek máme Liberec, chceme to zvládnout, jsme motivovaní!“ hlásil devatenáctiletý benjamínek nezlomeně.

Kladno dno zná, žádná panika tak v klubu nepanuje. „Co jsem se bavil s kluky, není to jako loni, kdy to loni touto dobou bylo o parník a baráž jistá,“ řekl asistent trenéra Petr Svoboda, který přišel v létě.

„Pořád se držíme, každý počítá, že budeme dole. Já i všichni okolo se budeme snažit, abychom se baráži vyhnuli. Výhoda je, že s tím umíme pracovat. Kluci tlak dlouhodobě znají, vědí, jak to chodí. Věřím, že to zvládneme.“

Svoji roli zvládl i Vandas. S pozicí ofenzivního hráče má zkušenosti už z mládeže. „Moc cizí mi to tedy nebylo. Asi před čtyřmi roky jsem hrál útočníka v dorostu. Nějaké věci jsem si musel zopakovat, znovu naučit, jinak to nebyl moc problém,“ líčil.

V Kladně navazuje na posledního univerzála Jakuba Babku. Pendlerem je vlastně neustále. „Asi mi to úplně nevadí, jsem zvyklý na obě pozice. V žácích jsme hráli turnaj, nějací kluci onemocněli, takže mě dali na zkoušku dozadu. Sezonu v žácích jsem odehrál v obraně, pak v dorostu rok v útoku, a když se zranili hráči, zase jsem zacouval do obrany.“

I tentokrát se z něj stalo hokejové jo-jo kvůli zdravotním komplikacím v týmu, v obraně naskočil poprvé mezi dospělými. „Dozvěděl jsem se to dva dny před zápasem, když onemocněl Petr Straka. Říkali mi, že to v útoku zvládnu,“ slyšel Vandas od trenérů.

O tom, že mu zápas vyšel, svědčilo i jeho setrvání na ledě po redukci sestavy na tři útoky. „Zasloužil si to tím, jak dobrý pohyb měl. Právě čtvrtá lajna se mi líbila nejvíc, Vandase s Kusým musím vyzdvihnout. Šly jim nohy, výborně se přimotali ke gólu. Pramenilo to z úsilí a pohybu, o ničem jiném dnes hokej není,“ zdůraznil asistent Svoboda.

Vandas, který letos v extralize debutuje (15 zápasů, 2 góly, 1 asistence) a zároveň nastupuje v prvoligové Třebíči (29 zápasů, 3 góly, 6 asistencí), po zápase zářil: „Když se stáhla sestava a já neseděl na střídačce, měl jsem velkou radost. Snažil jsem se plnit, co mám, hodně bruslit, stát před gólmanem na masce, být třetí hráč dozadu.“

Teenager ovšem neřeší, kde nastoupí. Zato mu není fuk, co s Kladnem bude. „Rád bych co nejvíc hrál, ale je jedno, jestli v útoku nebo obraně. Budeme dělat co nejvíc pro to, abychom se zase dostali nahoru.“