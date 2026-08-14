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Prosadit se v Dynamu? Pro Urbana bez šance. Ukázat se chce v Litvínově

Ondřej Bičiště
  10:13

Litvínovský útočník Tomáš Urban se vydává pro puk před pardubickým brankářem Romanem Willem. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

Dělal, co mohl, ale do nabité sestavy pardubického Dynama se hokejový útočník Tomáš Urban stejně nepropracoval. „Je to hodně těžké, až nereálné se tam probojovat. I když jsem měl minulý rok výbornou přípravu, stejně jsem se tam nedostal,“ líčí čtyřiadvacetiletý forvard.

Proto kývl na nabídku Litvínova, kde bude hostovat. Vrací se sem po dvou letech a věří, že tady bude mít výrazně významnější roli než v mistrovském Dynamu, kde po většinu sezony čekal na šanci v rezervním týmu.

„Zajímaly se o mě i jiné kluby, ale beru to tak, že tady je pro mě největší možnost něco ukázat. Už by bylo načase,“ přeje si získat pevnější pozici v nejvyšší soutěži.

Minulý ročník se na soupisku prvního týmu Pardubic dostal jen desetkrát. A kousal to těžce. „Tam se nedá počítat s tím, že získáte nějakou větší roli. Když máte štěstí, dostanete deset patnáct zápasů s malým ice timem. Snad jen kdyby byla nějaká větší zranění v áčku, jinak je to bez šance.“

Aspoň malou útěchou pro Urbana může být, že i jeho jmenovka je na mistrovském poháru Dynama. „Jsem tam napsaný, ale medaili nemám, ani oslav jsem se neúčastnil,“ nepřipisuje si zásluhy na pardubickém triumfu. I když toho v Dynamu moc nenahrál, angažmá ve špičkovém klubu mu dalo hodně. Zblízka viděl, jak se připravují velikáni Roman Červenka či Lukáš Sedlák.

„Červenka je úplný extrém, ale všichni tam hráli ve velkých klubech, v NHL. Každý dělá něco navíc, nikdo nejde po tréninku hned domů. Od každého se dá něco vzít,“ inspiroval se u hvězd extraligy. I v Litvínově se bude mít od koho učit. „Jsou tady Kašovci (bratři Ondřej a David Kašovi), Kefa (David Kämpf), to je ta samá extratřída!“

Prosadit se určitě nebude snadné ani v Litvínově. „Bude to podobné jako v Pardubicích, ale ta možnost je tu přece jen o něco větší.“

Už proto, že první štace na severu mu před dvěma lety sedla. „Měl jsem super spoluhráče ve formaci, Jindra Abdul a Liam Kirk jsou vynikající. Tým byl tady na podobné úrovni jako Pardubice, možná tehdy i lepší,“ vzpomíná Urban.

Tomáš Urban v dresu Litvínova.

Za Vervu tehdy naskočil do 17 extraligových zápasů, vstřelil jeden gól a přidal pět asistencí. „Bylo to skvělé, mám to tady rád kvůli fanouškům. A také mám z Mostu kamarády a půlku rodiny.“

Celkem levoruký křídelník v nejvyšší soutěži nasbíral 116 startů s bilancí 6 gólů a 11 asistencí, což na útočníka nejsou závratná čísla. „Nedostal jsem v extralize větší prostor. Když mi ho tu dají, pohnu i s tou produktivitou,“ věří Urban.

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2. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 0 0 0 0 0 0:0 0
3. HC Vítkovice RideraVítkovice 0 0 0 0 0 0:0 0
4. HC Verva LitvínovLitvínov 0 0 0 0 0 0:0 0
5. HC Škoda PlzeňPlzeň 0 0 0 0 0 0:0 0
6. HC Sparta PrahaSparta 0 0 0 0 0 0:0 0
7. HC OlomoucOlomouc 0 0 0 0 0 0:0 0
8. HC Oceláři TřinecTřinec 0 0 0 0 0 0:0 0
9. HC Kometa BrnoKometa 0 0 0 0 0 0:0 0
10. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 0 0 0 0 0 0:0 0
11. HC Dynamo PardubicePardubice 0 0 0 0 0 0:0 0
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 0 0 0 0 0 0:0 0
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14. Rytíři KladnoKladno 0 0 0 0 0 0:0 0
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1. až 4. tým postupuje do play off, 5. až 12. tým bude bojovat v předkole play off a 14. tým jde do baráže.

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