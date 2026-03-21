Tipsport extraliga 2025/26

Jak na Dynamo? Napadat a zavřít ho v pásmu, radí Svoboda hráčům Komety

Kometa ve čtvrtfinále hokejové extraligy s Pardubicemi zaostává 0:2 na zápasy. „Ale ještě může sérii zvrátit,“ míní bývalý hráč obou týmů Tomáš Svoboda.
Brněnský Lukáš Cingel pálí na pardubického brankáře Malcolma Subbana. | foto: ČTK

Na první pohled je extraligové čtvrtfinále mezi Pardubicemi a Kometou jasnou záležitostí. Dynamo vyhrálo domácí duely 5:1 a 8:4, takže může v neděli a pondělí v Brně završit postup.

Hokejový útočník Tomáš Svoboda, který oblékal dresy obou soupeřů, však viděl dramatičtější bitvy, než naznačují konečná skóre. „První zápas byl trošku pro Pardubice. U toho druhého sice výsledek hovoří jasně, ale Kometa ve druhé třetině předvedla super obrat,“ připomíná nynější hráč Třebíče.

Za nejvýmluvnější okamžik série považuje závěr druhé třetiny druhého utkání, kdy Kometa po famózním zvratu z 0:2 na 3:2 šla do dlouhého oslabení tří proti pěti, které Pardubice potrestaly dvěma góly a otočkou zpět na 4:3.

BRNĚNSKÁ MINULOST. Tomáš Svoboda zasáhl v dresu Komety do sedmi sezon. V půlce té mistrovské 2017/2018 však byl poslán do Pardubic.

V přesilovkách úřaduje především elitní první pětka Dynama. „Vzhledem k tomu, jakou mají Pardubice první lajnu, v podstatě odstřelenou od zbytku extraligy, mě až zarazilo, jak je jejich hra extrémně jednoduchá. Většinou to hrají na beka, který střílí z voleje, nebo bek popojede po modré, střílí do brány a kluci jdou do brankoviště. Ve čtvrtek z toho dali tři, možná čtyři góly. Naprostá jednoduchost,“ chválí Svoboda.

Neodstavitelná clona

Právě brněnská disciplína a s ní spojená hra v oslabení je zatím stěžejním tématem série. Pardubice ze třinácti gólů vstřelily hned osm v přesilovkách. Svoboda je ale opatrný ohledně označení „hloupé“ fauly.

Po obratu předvedl zkrat. Zohorna oslabil Kometu, kapitán jen hlesl: Ví, že to zkazil

„Samozřejmě může přijít nějaká chyba. Nejhorší jsou fauly, kdy protihráč šlápne na hokejku. Člověk ani nechce faulovat, ale prostě je za hokejku zodpovědný. Taky jsou situace, kdy je někdo minutu a půl na ledě, je zavařený, natáhne se někam, kde by to jindy dobruslil, a přijde faul,“ popisuje Svoboda. Brněnská vyloučení připisuje zejména ofenzivní síle Pardubic. „Je jasné, že kreativita a hokejový um jsou u nich na vysoké úrovni. Z toho pak logicky pramení fauly,“ zmiňuje.

Zajímavým momentem druhého zápasu byl neotřelý hattrick domácího Lukáše Sedláka během 5 minut a 13 sekund. „Dalo by se hádat, jestli někdo někdy dal ještě ‚ošklivější‘ hattrick. Ale za týden nikdo nebude řešit, že to byly ‚ošklivé‘ góly do prázdné brány – všichni si zapamatují, že dal tři,“ podotýká Svoboda.

Nejen Sedlák, ale celý tým Dynama našel recept na brněnského gólmana Aleše Stezku, který v předkole play off proti Českým Budějovicím čaroval. „Myslím, že za tím stojí primárně (útočníci) Smejkal s Kelemenem. Oba odvádějí výbornou práci na brankovišti, navíc díky své postavě prakticky nejdou odstavit. Když k tomu přidáte jejich gólovost, tak se s takovou clonou gólmanovi špatně chytá,“ přibližuje devětatřicetiletý veterán.

Z pardubických hvězd vyzdvihuje především Romana Červenku, který na extraligové poměry až nezvykle často diriguje hru Dynama za soupeřovou bránou. „Je dokonalý v tom, že bek přijde z levé strany, on vyjede pravou a najde hráče na vrcholu kruhu, kam tři čtvrtiny extraligy ani nevidí. Odtud dokáže distribuovat strašné množství puků, to je jeho velká dominanta,“ líčí Svoboda.

Vedle hvězd Pardubic vyzdvihuje i nenápadné, ale klíčové dělníky. Typickým příkladem je Daniel Rákos, který strávil část sezony v béčku, ale v play off dostal jasný úkol znepříjemnit život soupeřům. „Ne každý tuhle roli dokáže zahrát, protože vždycky bude u soupeřů za ‚hajzla‘. Na to se musí mentálně nastavit a pak může být stejně důležitým členem týmu jako třeba nejlepší střelec,“ analyzuje Svoboda.

Vzadu hrají jako každý jiný

Rozdíl vidí i v rozložení sil. Zatímco Pardubice staví hru na čtyřech silných útocích, Kometa do velké míry stojí na dvojici Jakub Flek, Kristián Pospíšil. „Jsou schopni hrát pětadvacet minut za zápas, tak to u Pardubic není. Ty to potřebují rozumně rozdělit mezi čtyři lajny, které mají skvělé. Je to malinko výhoda do budoucna, budou jim méně odcházet síly,“ myslí si útočník.

Kometa do čtvrtfinále posílila o jediného hráče – do čtvrté formace přibyl Svobodův kolega z druhé třebíčské lajny David Michálek. „Je poctivý a dělá minimum chyb. Proto ho podle mě Kometa vzala,“ oceňuje veterán sedmadvacetiletého parťáka, pro něhož se jednalo o první starty v extralize. „Je to pro něj super šance, sám možná ani nepočítal, že se extraligy ještě dočká,“ míní Svoboda.

Nejdřív chyba, pak pět bodů. Jsem rád, že jsem hrubku odčinil, ulevilo se Sedlákovi

Muž, který si s Kometou zahrál dvě finále, přes veškerou chválu Pardubic upozorňuje, že nejsou nezastavitelný stroj. První dva zápasy podle něj ukázaly i slabiny, na než mohou Brňané cílit. „Kometa rozhodně není tým, nad kterým by Pardubice nějak dominantně vládly. V útočném pásmu dokážou soupeře zavřít díky obrovské ofenzivní síle, ale vzadu hrají jako každý jiný mančaft. To je výhoda Komety. Musí zatlačit, aby tyhle hráče dostávala pod tlak a do obranného pásma, protože tam jsou zranitelní,“ radí Svoboda.

Brňané v jeho očích zdaleka nejsou bez šance. „Kometa za stavu 0:2 nemá na co čekat. Očekávám totální nasazení a hladovost, snahu dostat Pardubice pod tlak agresivním napadáním a zamknout je v obranném pásmu. Důležitá bude disciplína, každá přesilovka Pardubic totiž ‚smrdí‘ gólem,“ sděluje Svoboda.

