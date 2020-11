Trochu strach tam byl, řekl po extraligovém comebacku útočník Svoboda

„To je pravda. Ještě bychom mohli jet do Chomutova, ten už ale z extraligy vypadl. A do Plzně,“ rozesmál se nad pořadím zápasů, jaké mu pro comeback mezi elitu určil los, 33letý forvard.

Poslední dvě sezony působí ve Znojmě, odkud si ho Kometa na hostování do konce roku vytáhla. Do Plzně s ní pojede hned příští týden. „Nějak extra nad tím nepřemýšlím, nemám větší motivaci. Vletěl jsem do extraligy rovnýma nohama a zápasy jsou šíleně rychle za sebou. Na sentiment není čas,“ řekl rodák z Litoměřic, usazený na jihu Moravy.

Za tři zápasy se ještě bodově neprosadil, zrovna tak jako jeho znojemský parťák Anthony Luciani, s nímž stejně jako za Orly nastupuje i v Kometě v jedné formaci.

Změny v Kometě Místo české posily přichází kanadský veterán Zatím na měsíční hostování odeslala Kometa do Olomouce útočníky Jakuba Valského a Silvestra Kuska. Valský přišel do Brna v létě a ve čtyřech utkáních si připsal jeden gól a asistenci, Kusko ve třech partiích nebodoval. Místo nich by se v Kometě měl představit 32letý kanadský světoběžník Brandon DeFazio, v jehož vizitce je 471 zápasů v AHL, dva duely v NHL za Vancouver v sezoně 2014/15 a angažmá v Kunlunu (KHL) a Lukko Rauma (finská liga) za poslední tři roky.

„Co od Tonyho vím, tak měl k extralize velký respekt, protože ji nikdy nehrál. Hodně se na ni ptal. Extraliga je z taktického hlediska mnohem disciplinovanější a systém hry se musí víc dodržovat než v EBEL, kterou si zahrál loni s námi ve Znojmě. Hodně jsem mu taktiku kladl na srdce a říkali mu to i trenéři. Vedl si dobře, kluci v šatně i trenéři ho chválili, prostoru jsme měli relativně hodně. To byl ukazatel, že to asi bylo v pořádku,“ usoudil Svoboda, jehož bilance s Kometou je jedna výhra za tři body, jedna za dva a včera v Pardubicích porážka 1:2.

Pamatuje Růžičku

V extralize se Svoboda pohybuje od roku 2008, kdy debutoval ve Slavii. Tehdy jeho spoluhráči byli i Vladimír Růžička starší, Jaroslav Bednář, Josef Beránek nebo Roman Červenka.

O tom, že by pro něho ještě jedna extraligová šance mohla v současnosti přijít, určité povědomí měl. Vedení Znojma se nebrání uvolnění svých elitních borců do vyšších soutěží, kde se udrží ve vysokém tempu a pomůže to jim i Orlům. Úplně ho tedy nevykolejilo, když na displeji svého mobilu spatřil číslo Libora Zábranského, šéfa Komety.

Během jeho předchozího brněnského působení ho Zábranský poslal hostovat postupně do Vítkovic , Plzně a Pardubic , minulý týden ale hledal posily na záskok za nemocné či zraněné hráče. První liga i mládež stojí, a tak se obrátil do třetí nejvyšší soutěže.

„Lhal bych, kdybych říkal, že mi různé otázky neprojely hlavou. Poslední kvalitní zápas jsem odehrál na jaře za Znojmo proti Bolzanu, teď jsme navíc ve druhé lize měli zápasovou pauzu. Ale už jsem to říkal jednou předloni a teď si myslím, že je to definitivní, že tohle je asi poslední možnost objevit se v extralize. Ne jenom v Kometě, ale celkově. Určitý strach tam byl, ale díky bohu nebylo moc času nad tím přemýšlet a rychle jsem souhlasil,“ přiznal Svoboda.

Produktivitu s Lucianim nabídnout mohou: Svoboda za Znojmo v pěti druholigových duelech nastřílel čtyři góly a přidal stejný počet asistencí, Kanaďan se prosadil dvakrát a má šest finálních přihrávek.

Dvojici Orlů nahrálo i to, že ve Znojmě v době, kdy je Zábranský oslovil, byli už necelý týden znovu na ledě. „On to určitě věděl. Kdybych netrénoval vůbec, nevím, jestli bych to riskl. A taky kdo ví, jestli by Libor vůbec volal, že... takhle se to ale sešlo a já jsem moc váhat nemusel,“ vylíčil svůj brněnský návrat Svoboda, nejlepší střelec play off v roce 2012.

Bez tlaku na góly

Hned v prvních minutách prvního zápasu v Kometě ukázal Svoboda svoje typické zakončení, střelu z kruhu z pokleku. „To ale měl být gól,“ věděl hned. Především se ale snažil hospodařit se silami, nedostat se pod tlak a nechybovat. „V extralize nejsem pod takovým tlakem, abych dělal body, jako ve Znojmě. Vyšší soutěž má ale daleko větší tempo, rychlejší spád a nároky na taktiku. S Lucianim jsme ve čtvrté lajně, nejsme tolik na očích. Každá ta soutěž má svoje. Druhá liga taky není žádná sranda,“ popsal rozdíly mezi dvěma svými letošními působišti Svoboda.

Počítá s tím, že pokud se v letošní sezoně zase rozjede druhá liga, jeho extraligová epizoda skončí.

„Beru to jako hotovou věc. Strašně rád si zahraju za Kometu, do konce roku nebo víc, to nevím. Záleží, jak se kluby dohodnou. Každý zápas v extralize bude pro mě něco navíc. Pak se vracím do Znojma, které má své cíle. Nemám tušení, kdy to bude, a ani nad tím nepřemýšlím,“ pokrčil rameny.