Pospíšil vzkřísil litvínovská dvojčata: Jsou tak inteligentní!

„Oni jsou strašně inteligentní hráči,“ klaní se 32letý Pospíšil ještě starším parťákům. „Je radost s nimi hrát, krása se na ně dívat. Vědí o sobě a musíte být vždycky připravený, že můžete dostat nahrávku kdykoli. Přijde nečekaně, i když si myslíte, že to nejde. Snažím se být ready a využívat toho.“

Tomáš Pospíšil na pravém křídle, František Lukeš na levém, Viktor Hübl mezi nimi. Tohle funguje. V úterý sice Litvínov podlehl doma Hradci Králové 2:3, ale tahle lajna zařídila oba góly; každý z jejích členů si zapsal dva kanadské body.

Hübl si nemůže Pospíšila vynachválit: „Je platný, rychlý, výborný bruslař. Pomáhá nám strašně moc, dává každá zápas gól.“ V osmi utkáních se trefil šestkrát, přidal pět asistencí. Výstavní čísla!

„Přenesl jsem si sebevědomí ze Slovenska, takhle se mi dařilo celou sezonu. Přišel jsem, že v tom budu pokračovat,“ líčí Pospíšil, který se v Nových Zámcích zastavil na bilanci 41 zápasů, 42 bodů (18+24). Statistiky ho ale prý nerajcují: „Šel jsem do Litvínova s tím, že se chci ukázat. Říct si o smlouvu v extralize pro další sezonu. Věřil jsem si. Ale neřešil jsem, jestli budu dělat body. Chci hrát na sto procent a uvidím, co z toho bude. Jsem šťastný, jak to jde.“

Zařazení k Hüblovi a Lukešovi se ukázalo jako povedený tah. „Je vidět, že kluci si rozumí, mají chemii, funguje to. Pospíšil nás všechny svými výkony překvapil,“ nečekal to ani asistent Jindřich Kotrla.

Pospíšil je už v osmém extraligovém klubu a má drajv, který Verva potřebuje. „Škoda zbytečné prohry s Hradcem. Než snížil na 1:2 z přesilovky, byli jsme lepší,“ mínil rodák ze Šumperka. „Není důvod propadat panice, ale ještě nějaké body na záchranu musíme získat.“ A Pospíšil tím třeba získá i novou smlouvu.