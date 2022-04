Plekanec: Já a nejlepší hráč extraligy? Jágr to asi řekl z radosti

Plekanec měl na barážové záchraně lví podíl. I díky němu Rytíři pobili Jihlavu 4:1 na zápasy, ten poslední, pondělní ovládli v chomutovském azylu 6:3. A legendární Jágr pak, když utichl oslavný rej a z bruslí si smetl zlaté konfety, označil Plekance za nejužitečnějšího, ne-li i nejlepšího hráče celé extraligy.

„Řekl to asi jen z radosti, že jsme vyhráli, ne?“ směje se útočník se zářivou minulostí v NHL, kde léta okouzloval fanoušky Montrealu Canadiens.

Teď jsou z kladenského patriota paf zase příznivci Rytířů. Elitní letka vykrystalizovala do podoby Kubík, Plekanec, Hlava a stala se postrachem soupeřů. Zatímco zkušený Nicolas Hlava míří podle všeho do Litvínova, kde bydlí, mladík Adam Kubík by měl zůstat v rytířské hokejové zbroji.

„Áda se tenhle rok zlepšil, druhou půlku sezony byl možná náš nejlepší hráč do ofenzivy, dal spoustu gólů. Udělal ohromný skok a věřím, že v tom vydrží a že bude hráčem, na kterém to bude stát. A že bude jedním z mladých, kteří to tady jednou přeberou,“ vnímá ho Plekanec jako jednoho ze svých nástupců.

Právě Kubík se vyšvihl na nejproduktivnějšího hráče baráže s 12 body a jejího nejlepšího střelce s osmi góly. Plekanec skončil v závěsu za ním s 10 body (3+7), navíc deptal soupeře při vhazování.

„Pleky v sérii ukázal, že je pro nás klíčový hráč. On a Kubík baráž rozhodli,“ smeká kladenský trenér David Čermák. „A vyhraná buly, to je výrazná pomoc. Na každou ho posílat nemůžu, ale na ty nejdůležitější ano.“

Ve 39 letech možná Plekanec překvapil sám sebe, ale ve statistikách své příjmení nehledá. „Nekoukám na to. Mám na Kladně svoji roli, hraju přesilovky, oslabení, dostávám na ledě hodně minut, takže body naskakují. A u nás ctíme pravidlo, že čísla nemá cenu řešit. Musíš pomáhat každým detailem, v útoku i v obraně,“ vykresluje manžel bývalé tenistky Lucie Šafářové.

Pomáhal, jak to šlo, i sám velikán Jágr. Coby padesátník! „Klobouk dolů, že na to ještě v padesáti vleze. A že hraje, jak hraje. Už nikdo takový asi nebude,“ tuší Plekanec. Co netuší, je, zda Jágr kariéru protáhne. Sám uvedl, že trénovat bude, jako kdyby měl hrát.

„Je na něm, jak dlouho chce pokračovat, jak dlouho se bude cítit platný pro tým, pro Kladno. Občas padnou nějaké vtípky na tohle téma, ale on ví, co má dělat a co potřebuje. Rozhodne se sám, nemusíme ho hecovat.“

Nejen o prodloužení kladenského angažmá, ale také o zapojení do mládeže se Plekanec s Jágrem pobaví. Mohl by ji mít pod palcem. „Musíme si sednout, jakým způsobem bychom to řešili. Je to strašně náročná práce, je potřeba se tomu věnovat. Ještě můžu hrát a mám rodinu, to jsou priority,“ podotýká útočník se 104 reprezentačními starty.

„Ale je potřeba se na Kladně do mládeže opřít, aby fungovala. Tím nemyslím trenéry. Věřím, že přes léto se to povede, ať mládež bude řídit kdokoli. Pokud já, získám rozhled a zjistím, jak hokej funguje na druhé straně.“

Plekancovy statistiky Baráž o extraligu

5 zápasů, 10 bodů (3+7), +/- hodnocení +4, trestné minuty 2, úspěšnost na buly 60,3 %, úspěšnost střelby 14,3 %, čas na ledě 22:56 Základní část extraligy

56 zápasů, 53 bodů (17+36), +/- hodnocení -4, trestné minuty 46, úspěšnost na buly 56,2 %, úspěšnost střelby 10,2 %, čas na ledě 23:48

Zatím ho zná z pozice hráče - a nervy jako letos už by rád oželel. „Pevně doufám, že budeme hrát důstojnější roli v extralize, rád bych si užil play off. Záchrana a baráž, to je psychicky náročné, jde o žití klubu, v tom to je daleko těžší.“

A pro Rytíře letos o to složitější, že kvůli rekonstrukci své haly museli celou sezonu působit v chomutovském azylu. Takže hráli prakticky pořád venku. „Nebylo to vůbec jednoduché pro nikoho. Cesta z Kladna není nijak skvělá, přesto za námi fanoušci jezdili. Věřím, že návrat domů pro nás bude obrovská výhoda. Když lidi přijdou, pro soupeře bude zase nepříjemné v Kladně hrát.“

Navíc se příznivci i hráči budou kochat novou arénou. „Každý v klubu se těší. Nejen my hráči, ale i mládež, vedení, lidi, kteří pracují pro hráče. Budou mít konečně zázemí a nebude se to patlat někde na tréninkové ploše, kde na to ani nejsou podmínky. Doufám, že se to do nové sezony stihne.“

Zatím si Rytíři vychutnávají dozvuky té, která pro ně skončila sladce. A úlevně. Záchranou. „Až na jeden jsme barážové zápasy s Jihlavou odehráli dobře, ale neskutečný kredit i pro Duklu. Bojovala, přitom za sebou měla těžké play off. Byla hrozně nepříjemná!“ oceňuje Plekanec prvoligového vítěze.

Nepříjemný byl ale i Plekanec pro Duklu. Pan Nepostradatelný.