Pan Nenápadný v jiné roli. Aneb když práce baví! Jak trenér Plekanec pozvedl Kladno?

Právě majitel tisíce a jednoho startu v NHL vede střídačku podceňovaného celku, který však po dlouhých třinácti letech prošel do play off. Ne náhodou. Nutno dodat, že by se ho účastnil i ve starém systému, kdy extraliga nebývala tak benevolentní a vyřazovací boje si zahrála jen desítka nejlepších.
„Nevím, jestli on dal tým dohromady, muselo si to časem sednout samo, ale určitě tomu dal vizi,“ rozplývá se expert a sám kladenský odchovanec Jiří Tlustý.
Jak byl skvělý hráč, tak to vypadá, že bude i skvělý trenér.