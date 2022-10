Plekanec: Hrát pořád na hraně je vysilující. Švéda uhranuli blázniví fanoušci

Zatímco českobudějovická černá šňůra se natáhla už na devět zápasů, Kladno tu svou přestřihlo a svého rivala poslalo pod sebe na předposlední místo. „Nedařilo se nám, nedávali jsme strašnou dobu góly, nevyhrávali jsme. Věděli jsme, že tenhle zápas je strašně důležitý pro oba týmy. A pro nás speciálně,“ tvrdil Plekanec.

Rytíři v září zářili, ale pak jim forma utekla. I kvůli zraněním. V úterý jim chyběli třeba útočníci Kubík, Pytlík, Michnáč a distancovaný Klepiš. Ve čtyřech z šesti prohraných zápasů během mučivé série nedokázali skórovat.

Teď ano. A to díky dvěma využitým přesilovkám. Adama Kubíka, tradičního adresáta Plekancových pasů v početních výhodách, zastoupili Martin Procházka a Adam Brodecki. Sedmadvacetiletý švédský útočník se dočkal premiérové trefy v Jágrově týmu.

„Není příjemné, když nedáváš góly. Chci tu být za střelce,“ svěřil se pro klubovou kameru švédský mistr s Växjö a naposledy hráč finského JYP Jyväskylä. „Šance jsem měl, ale puk lítal od tyčky ven. Musel jsem vytrvat.“

Vytrval a odměnou mu byl vítězný gól i skandování jeho jména kotlem; při děkovačce si fanoušky natáčel na mobil. „Už když jsem přistál na letišti, vítali mě příznivci Kladna touhle písničkou. Neuvěřitelné! Fanoušci jsou tu blázniví, je to zábava.“

Švédský útočník Adam Brodecki slaví s fanoušky Kladna.

Plekanec věří, že Brodecki se prvním zásahem nastartuje. „Nemáme moc velkých střelců. On patří mezi ofenzivnější hráče, potřebuje získat sebevědomí, že umí dát gól, připravit šanci. Doufejme, že tahle branka mu pomůže, aby se cítil v týmu líp.“

Líp se teď cítí celý tým, protože tříbodový doping vyhlížel nebezpečně dlouho. „Chtěli jsme to otočit ubojovaným vítězstvím. Doufám, že tohle je ono. A když ne, musíme se rvát dál a uhrát, co se dá,“ burcuje kapitán Plekanec, autor dvou gólových asistencí z úterní bitvy. „Ten zápas nebyl nic krásného. Chybí nám pět kluků ze základní sestavy, hrajeme bez útočníků, na kterých to tady víceméně stojí. Motor má dva rozdílové hráče, my to lepíme, jak se dá.“

I proto zase Kladno sáhlo do 1. ligy, tentokrát vytáhlo útočníka Vítězslava Brožíka z Jihlavy. Jestli se chystá kvůli marodce comeback majitele Jaromíra Jágra, Plekanec netuší. Legendární útočník sám připustil, že v současné chvíli to na návrat není. „Netuším, kdy naskočí do hry,“ vrtí hlavou lídr Rytířů.

Loňská zkušenost ze dna extraligy a pak i baráž s Jihlavou sice Kladno zocelily, ale podle Plekance to neznamená, že horší časy teď Rytíři vstřebávají s chladnější hlavou. „Spíš je to pro nás těžší. Neustále hrát na hraně toho, jestli spadneš nebo nespadneš, jestli budeš hrát baráž nebo nebudeš, je strašně psychicky náročné. V play off jsi v klidu, zvlášť když do něj postupuje skoro celá extraliga. My už pět let hrajeme nahoru dolů, pod tlakem,“ přiznal, že by chtěl zažít už méně stresující časy. „Máme ve hře dobré věci, v prvních zápasech jsme měli i výborné. Kluci se budou vracet po zranění, snad se dáme dohromady a zabojujeme o play-off.“