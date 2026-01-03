Plekanec si comeback na brněnský led osladil výhrou. Zazářil Ojamäki

Největší šok utkání přinesla třetí třetina. Po dvou částech byl poměr střel na bránu 27:7 ve prospěch Komety a na kostce svítilo skóre 2:1 pro domácí. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se obraz hry měl změnit.
„Ve druhé třetině nás rozhodily dvě oslabení za sebou a Kometa získala převahu. Měla spoustu šancí, šla do vedení 2:1 a měli jsme velké štěstí, že neodskočila ještě o víc branek,“ popsal vývoj utkání asistent Rytířů Ivan Majeský.
Ve 47. minutě ale srovnal stav utkání kladenský Vigneault a 35 sekund poté přidal svůj druhý gól bývalý nejlepší střelec KHL Niko Ojamäki a utkání otočil.
„Je to střelec, i na tréninku je vidět, že góly dává. Jsme rádi, že mu to tam začalo padat,“ okomentoval finského spoluhráče útočník Jakub Konečný, který před sezonou přestoupil do Kladna právě z Komety.
Právě finský mistr světa a olympijský vítěz chytá pod novým trenérem druhý dech. Před výměnou trenérů vstřelil v extralize pouze pět gólů, v posledních dvou zápasech se ale pokaždé dvakrát prosadil.
Kometa už nedokázala odpovědět, naopak půl minuty před koncem se do prázdné brány trefil kladenský Klíma. Zápas tedy skončil 4:2 pro Kladno. „Mrzí to každého z nás, víme ale, jaké tam byly chyby a věřím tomu, že si k tomu něco řekneme a už je nebudeme opakovat,“ rozebral konečný stav útočník Komety Kristián Pospíšil.
Kladno po sedmi prohrách v řadě v pondělí odvolalo trenéra Davida Čermáka. Jeho místo na střídačce zaujal sportovní ředitel Kladna a bývalý reprezentant Tomáš Plekanec. Exútočník Montrealu, Toronta či brněnské Komety dovedl v úterý Rytíře k první výhře od konce listopadu, v pátek přidává i druhý zářez.
„Změnily se detaily, snažíme se, abychom měli opravdu krátká střídání, hodně se držíme přípravy na soupeře,“ popsal změny pod novým trenérem Konečný.
Musíme to napravit, burcuje Kometa
Úvod zápasu domácím hokejistům nevyšel, už ve čtvrté minutě se poprvé v zápase prosadil kladenský Niko Ojamäki. Po inkasovaném gólu se ale domácí vzchopili a první dvě třetiny zápasu suverénně ovládli.
Obzvlášť útok druhé formace ve složení Zohorna, Zohorna, Pospíšil zařídil obrat zápasu, nejprve se ve čtrnácté minutě prosadil Pospíšil, po patnácti minutách na něj navázal starší z bratrů Zohornových, Tomáš.
„Měli jsme dobrý zápas, ale mrzí mě, že jsem zápas nedotáhli do vítězného konce. S oběma Zohornovými se mi ale hraje výborně,“ pochvaloval si spolupráci Pospíšil.
Kometa prožívá výsledkovou krizi, z posledních osmi zápasů vyhráli brněnští hokejisté pouze dva. Páteční výsledek prodlužuje sérii proher na číslo čtyři. „Zápasy, které jsme vyhráli, jsme vyhráli o gól a naopak. V této lize se trestají i detaily a může se to otočit na obě strany. Teď se detaily spíše přiklánějí na stranu soupeřů a musíme to napravit,“ vyhodnotil současnou situaci Pospíšil.
Šanci na reparát bude mít Brno už v neděli, kdy se v domácí Winning Group Aréně utká s Karlovými Vary. Naopak Plekanec bude moct svoji sérii prodloužit ve stejný den na ledě Sparty