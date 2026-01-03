Tipsport extraliga 2025/26

Plekanec si comeback na brněnský led osladil výhrou. Zazářil Ojamäki

  6:59
I druhý zápas v roli hlavního trenéra Tomášovi Plekancovi vyšel. Kladno v rámci 37. kola hokejové extraligy porazilo v Brně Kometu 4:2. „Po inkasovaných brankách jsme nebyli schopní se nastartovat, hráči nejsou v pohodě a tuto situaci jsme nezvládli. I díky tomu dokráčelo Kladno k vítězství,“ hodnotil utkání trenér Komety Kamil Pokorný.
Tomáš Bartejs z Komety (vlevo) sleduje Samuela Vigneaulta z Kladna | foto: ČTK

Největší šok utkání přinesla třetí třetina. Po dvou částech byl poměr střel na bránu 27:7 ve prospěch Komety a na kostce svítilo skóre 2:1 pro domácí. Nic nenasvědčovalo tomu, že by se obraz hry měl změnit.

„Ve druhé třetině nás rozhodily dvě oslabení za sebou a Kometa získala převahu. Měla spoustu šancí, šla do vedení 2:1 a měli jsme velké štěstí, že neodskočila ještě o víc branek,“ popsal vývoj utkání asistent Rytířů Ivan Majeský.

Ve 47. minutě ale srovnal stav utkání kladenský Vigneault a 35 sekund poté přidal svůj druhý gól bývalý nejlepší střelec KHL Niko Ojamäki a utkání otočil.

„Je to střelec, i na tréninku je vidět, že góly dává. Jsme rádi, že mu to tam začalo padat,“ okomentoval finského spoluhráče útočník Jakub Konečný, který před sezonou přestoupil do Kladna právě z Komety.

Pardubice poraženy, v prodloužení nestačily na Vary. Plzeň dala osm gólů

Právě finský mistr světa a olympijský vítěz chytá pod novým trenérem druhý dech. Před výměnou trenérů vstřelil v extralize pouze pět gólů, v posledních dvou zápasech se ale pokaždé dvakrát prosadil.

Kometa už nedokázala odpovědět, naopak půl minuty před koncem se do prázdné brány trefil kladenský Klíma. Zápas tedy skončil 4:2 pro Kladno. „Mrzí to každého z nás, víme ale, jaké tam byly chyby a věřím tomu, že si k tomu něco řekneme a už je nebudeme opakovat,“ rozebral konečný stav útočník Komety Kristián Pospíšil.

Kladno po sedmi prohrách v řadě v pondělí odvolalo trenéra Davida Čermáka. Jeho místo na střídačce zaujal sportovní ředitel Kladna a bývalý reprezentant Tomáš Plekanec. Exútočník Montrealu, Toronta či brněnské Komety dovedl v úterý Rytíře k první výhře od konce listopadu, v pátek přidává i druhý zářez.

Lukáš Cingeľ z Komety (vpravo) se snaží prosadit před kladenskými Griffinem Mendelem a gólmanem Adamem Brízgalou

„Změnily se detaily, snažíme se, abychom měli opravdu krátká střídání, hodně se držíme přípravy na soupeře,“ popsal změny pod novým trenérem Konečný.

Musíme to napravit, burcuje Kometa

Úvod zápasu domácím hokejistům nevyšel, už ve čtvrté minutě se poprvé v zápase prosadil kladenský Niko Ojamäki. Po inkasovaném gólu se ale domácí vzchopili a první dvě třetiny zápasu suverénně ovládli.

Obzvlášť útok druhé formace ve složení Zohorna, Zohorna, Pospíšil zařídil obrat zápasu, nejprve se ve čtrnácté minutě prosadil Pospíšil, po patnácti minutách na něj navázal starší z bratrů Zohornových, Tomáš.

„Měli jsme dobrý zápas, ale mrzí mě, že jsem zápas nedotáhli do vítězného konce. S oběma Zohornovými se mi ale hraje výborně,“ pochvaloval si spolupráci Pospíšil.

Kometa prožívá výsledkovou krizi, z posledních osmi zápasů vyhráli brněnští hokejisté pouze dva. Páteční výsledek prodlužuje sérii proher na číslo čtyři. „Zápasy, které jsme vyhráli, jsme vyhráli o gól a naopak. V této lize se trestají i detaily a může se to otočit na obě strany. Teď se detaily spíše přiklánějí na stranu soupeřů a musíme to napravit,“ vyhodnotil současnou situaci Pospíšil.

Šanci na reparát bude mít Brno už v neděli, kdy se v domácí Winning Group Aréně utká s Karlovými Vary. Naopak Plekanec bude moct svoji sérii prodloužit ve stejný den na ledě Sparty

Mužstvo Z V VP PP P S B
1. HC Dynamo PardubicePardubice 36 20 2 5 9 113:82 69
2. HC Oceláři TřinecTřinec 37 17 5 1 14 109:91 62
3. Mountfield Hradec KrálovéHradec Kr. 36 17 5 1 13 99:85 62
4. HC Škoda PlzeňPlzeň 36 16 3 6 11 95:69 60
5. HC Energie Karlovy VaryK. Vary 36 18 2 2 14 88:88 60
6. HC Vítkovice RideraVítkovice 39 16 4 2 17 104:108 58
7. HC Sparta PrahaSparta 35 16 4 1 14 108:88 57
8. Bílí Tygři LiberecLiberec 36 16 1 5 14 92:89 55
9. HC Kometa BrnoKometa 36 15 2 5 14 96:99 54
10. HC OlomoucOlomouc 38 15 3 2 18 89:111 53
11. Banes Motor České BudějoviceČ. Budějovice 37 13 5 3 16 98:102 52
12. BK Mladá BoleslavMl. Boleslav 36 12 3 3 18 73:94 45
13. Rytíři KladnoKladno 37 11 3 5 18 85:105 44
14. HC Verva LitvínovLitvínov 37 10 2 3 22 79:117 37
MS v hokeji do 20 let 2026: program, skupiny, kdy hrají Češi

Čeští junioři se radují z gólu.

Na druhý svátek vánoční tradičně odstartovalo hokejové mistrovství světa do dvaceti let, na kterém čeští junioři obhajují bronzové medaile. Program zápasů, výsledky, nominaci národního mužstva a...

Česko - Švýcarsko 6:2. Nejistý start, pak si junioři zastříleli. V semifinále čeká Kanada

Čeští junioři se radují z gólu na 4:2 ve čtvrtfinále MS proti Švýcarsku.

Čeští hokejisté do 20 let si popáté za sebou zahrají o medaile. Ve čtvrtfinále juniorského šampionátu proti Švýcarsku nejdříve bojovali s obranným valem soupeře, nakonec však čtyřgólovou druhou...

Česko - Finsko 2:1P. Junioři zvládli klíčový duel, prodloužení rozhodl parádně Jiříček

Čeští junioři slaví výhru proti Finsku.

Klíčový duel ve skupině česká dvacítka zvládla. Junioři v utkání hokejového mistrovství světa do 20 let proti Finsku zvítězili 2:1 po prodloužení, když po brzké trefě Matěje Kubiesy vystřelil bod...

O podání rukou jsme nevěděli. Kanaďané se omlouvají Čechům, úmysl ale popírají

Radost kanadských hokejistů po gólu v utkání s Českem.

Kanadští hokejisté po vydřeném vítězství 7:5 nad českou reprezentací na úvod mistrovství světa hráčů do 20 let vynechali po zápase tradiční potřesení rukou se soupeři a národní svaz se dnes za...

Česko - Lotyšsko 4:2. Junioři se v závěru báli o výhru, ve čtvrtfinále vyzvou Švýcary

Hokejisté české dvacítky se radují ze vstřelené branky. Zleva Tomáš Poletín,...

Zdálo se, že zápas měli pod kontrolou. Čeští junioři si ale v závěrečném vystoupení ve skupině hokejového mistrovství světa zadělali na drama. V ošemetném silvestrovském klání s Lotyšskem ke konci po...

Kanadští junioři přejeli na MS Slováky 7:1, Finové vyřadili z boje o medaile Američany

Bruno Osmanis (vlevo) z Lotyšska a Ivar Stenberg ze Švédska v souboji během...

Švédští hokejisté přehráli ve čtvrtfinále mistrovství světa juniorů Lotyšsko 6:3 a popáté v řadě postoupili do bojů o medaile. V nedělním semifinále se utkají s Finskem, které porazilo Spojené státy...

