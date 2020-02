„Zlý muž“ Plekanec: Hodně prohráváme a člověk je pak frustrovaný

Máte dvojnásobek trestných minut než druhý nejvylučovanější z týmu, obránce Tomáš Malec. Jste zlým mužem Komety?

Jsem zlej. Hrozně zlej. (směje se) Dostal jsem dva vyšší tresty. Někdy to tak je, někdy to vyplyne ze hry. Hodně prohráváme a člověk je pak frustrovaný. Pak z toho vyloučení vyplynou. Stává se to, ale nesmí to oslabit mančaft a prohrávat nám zápasy. Naštěstí má vyloučení naše utkání zatím příliš neovlivnila.

Vraťme se k druhému desetiminutovému trestu na konci ledna v domácím utkání proti Třinci. Vyloučili vás po špatném vhazování a následné konverzaci s rozhodčími, co se tam stalo?

Nejprve jsme dostali upozornění za pohyb našeho křídla ještě před vhozením puku, a vyloučení pak přišlo za chybu při buly. To bylo ale naprosto nesmyslné. Pokud si dobře vzpomínám, tak to pak i Vladimír Šindler (předseda komise rozhodčích Českého svazu ledního hokeje – pozn. red.) den po zápase potvrdil.

O to víc musí mrzet vyšší trest.

Za mě ten osobní trest za nesportovní chování byl úplný nesmysl. A od té doby se najednou věci změnily. Rozhodčí začali věci řešit tak, jak jsem předpokládal, a to na obě strany. Od té doby nebyl jediný problém. To, že nám čas od času udělí nějaké varování, to se stává a stávat se bude. V důležitých okamžicích občas hráč vystartuje dřív, než by měl.

Od toho tam ale rozhodčí jsou, aby si toto pohlídali.

Někdy si myslím, že si to rozhodčí komplikují sami a chtějí se zapojit až moc. Zbytečně se potom buly protahují.

Martin Zaťovič několikrát říkal, že se tady s rozhodčími nedá mluvit a že nechtějí situace moc vysvětlovat, máte také vy tuto zkušenost?

Jak který rozhodčí. S některými se mluvit dá a s některými ne. Já se s nimi moc nebavím. Jediný moment, kdy se dostaneme více do konfliktu, je vhazování. Už je to ale lepší než před mým desetiminutovým vyloučením. Pokud je tam rozhodčí, se kterým se dá mluvit, tak je to ku prospěchu obou stran, a když ne, tak se zbytečně vytváří vyhrocené emoce a zápas se dostane jinam, než by měl.

Koukáte se tedy, kdo bude pískat další utkání?

Já jsem to nikdy nedělal, ale teď už občas jo. (směje se) Po těch zkušenostech, co jsem měl, tak se čas od času zeptám, kdo bude pískat. Není to věc, co mě zajímá první, ale občas se podívám, abych se na ně psychicky připravil.

Na druhou stranu jste i nejvytěžovanějším členem formace nastupující na oslabení. Tam se vám celkem daří. Splácíte tak svá vyloučení?

Je to moje práce, abych hrál dobře v těchto speciálních formacích. Jako tým ale máme co zlepšovat. Nejsme na tom moc dobře v tabulce. Jsou věci, ve kterých se musíme do dalších utkání nutně zlepšit. A není jich málo.

Po posledním zápase proti Olomouci jste měli v kabině dlouhý proslov. Jak jste to vnímal z pozice staršího a zkušenějšího hráče?

Já osobně nejsem zastáncem těchto proslovů. V kabině si můžeme vykládat, co chceme, ale potom, když se ty věci nedělají na ledě, tak je to úplně zbytečné. Někdy však je potřeba si věci vyříkat a ukázat. To se několikrát během sezony potvrdilo. Věřím, že se nám naše diskuse vyplatí a že to v play off bude vidět.

Co v tom zápasu chybělo?

Hrát chytřeji, hlavně v soubojích. Prohráváme strašně moc osobních soubojů. Je to spíš otázka toho, že nejsme dost chytří na to, abychom dokázali včas zdvojovat souboje a také abychom sbírali druhé puky, které nám teď berou soupeři. Nemyslím si, že bychom nechtěli, ale že jsme o krok pozadu, moc přemýšlíme, kde máme být a co máme zrovna dělat. Musíme především ulevit hlavám a činnosti zautomatizovat.

V příštím utkání vás čeká Liberec, už jistý vítěz základní části. Čekáte, že kvůli tomu poleví?

Soustředíme se hlavně na sebe. Musíme dát naši hru do kupy a připravit se dobře na play off. Hlavně musíme udržet přímo postupující šestku v základní části.

V nedávném zápase vaše mateřské Kladno porazilo Spartu a udrželo si tak naději na záchranu. Teď byste mohl být kladenským katem právě vy.

Kladno nebude výjimka, my se musíme soustředit jen a jen na svoji hru. Nemůžeme se koukat na soupeře, ať už je to Liberec, Kladno, které je momentálně zralé na sestup, nebo potom Pardubice. Musíme se koukat jen na sebe a po očku sledovat, na koho narazíme v play off.

Narážel jsem spíš na váš osobní vztah ke Kladnu.

Samozřejmě mě pozice Kladna mrzí. Díky velké šňůře proher se dostali tam, kde jsou. Celou sezonu přitom hráli tak, jak jsem si myslel a očekával před sezonou, až teď na konci polevili. Je to tedy pro mě překvapení. Stále však věřím, že ještě zaberou a zachrání se.

Vraťme se tedy ke Kometě, pokukujete po rozuzlení bojů o třetí pozici, jejíž držitel se pravděpodobně postaví Brnu v prvním kole?

Je to tam mimořádně vyrovnané a bodů je ve hře ještě hodně na to, aby se to různě promíchalo.

Není žádný tým, který by se vám zdál schůdnější?

Já myslím, že je to úplně jedno.

Už nějakou dobu žijete v Brně, zvykl jste si tady?

Brno je krásné město a hrál jsem zde chvíli už loni, takže jsem tady úplně v pohodě.

Co se vám tu líbí nejvíc?

Je tu vše, co člověk potřebuje. Já jsem nenáročný a jsem rád v klidu doma. Člověk tady ale může do města, na přehradě je to krásné, dá se zajet i dolů na Pálavu.

Nechybí vám Montreal?

Montreal je taky krásný a užil jsem si ho. Rád se tam vracím za kamarády, ale doma jsem byl vždycky tady v Česku.

Dělá vám radost atmosféra v extralize? Je to přeci jen jiný styl fandění než v NHL.

Je to krásné, když se daří a vyhrává, když se však prohrává, tak je to všude na světě stejné. V Montrealu na nás také dvacet tisíc fanoušků bučelo. Je na nás, jak to pojmeme a využijeme.

Od prosincového narození dalšího potomka se vám život nezměnil?

Musím zaklepat. Špatné noci zatím nebyly a Leontýnka spí dobře.