Stanley Cup? Velká loterie, kluky z NHL trochu lituju, říká Plekanec

Ukrytý ve stínech stromů pražské botanické zahrady unikal slunečním paprskům i zvídavým reportérům. Staral se o dcerku v kočárku a čekal, až jeho partnerka, bývalá tenistka Lucie Šafářová rozdá na výstavě jehličnanů všechny úsměvy.

Nakonec i on svolil k pár slovům o začátku hokejové sezony, která se v nekonečném pařáku a stále ještě pod tlakem koronaviru jeví téměř nepředstavitelně.

„Příprava jede celé prázdniny, sportuju dost a čekám, co bude. Nikdo neví a všechno se může posunout, to je nepříjemný. Já doufám, že se to rozjede podle plánu, v srpnu stejně už obvykle hrajete přípravná utkání,“ říká Plekanec.

Situace si opravdu vyžádala netradiční řešení a „letní“ lední hokej se dost možná stane na čas normou.

Desátého července se mají sejít ti nejlepší hokejisté světa v tréninkových centrech klubů NHL, aby za pár týdnů sehráli play off o Stanley Cup. „Což je hodně velká loterie, trochu kluky lituju, protože neví, jestli budou v bezpečí. Na druhou stranu kdykoliv hrát play off je nejvíc,“ připomíná 37letý útočník.

Mistrovství světa začne v roce 2021 koncem května a poprvé v historii pozná svého šampiona až v červnu.

I tuzemský hokej se musel přizpůsobit.

Pohár s krkolomným názvem „Generali Česká Cup“ vznikl pro letošek jako podpora čtrnácti extraligových klubů a prvoligistů z Kladna a Přerova, aby se jim alespoň zčásti vrátily ztracené příjmy za zrušené play off.

Základní skupiny (čtyři po čtyřech týmech) začnou 4. srpna, finálové duely zakončí pohár 15. a 22. září. Přičemž 18. září startuje i extraliga, pakliže nepřijdou další omezení a nové změny. Tribuny se zaplní z poloviny.

Co se (snad) nezmění, je podoba extraligy. Výkonný výbor svazu českého hokeje schválil plán na další roky, a ten říká, že v sezoně 2020/21 z extraligy nikdo nespadne, nejlepší klub z první ligy postoupit může a nejvyšší soutěž rozšíří ze 14 mužstev na 15.

„Nevidím do vnitřních záležitostí klubů, neznám jejich finanční situaci. To jde mimo hráče, ale objektivně se asi dá říct, že uzavřít extraligu na jeden rok je nějakým způsobem rozumné řešení,“ přemítá hokejista Komety.

„Obecně jsem ale proti uzavírání. Jen to berte tak, že to říkám, aniž bych znal podrobnější informace, těžko se mi to soudí.“

Nový ročník načne brněnský tým už bez Martina Erata, ve 38 letech ukončil podle očekávání kariéru, v minulé sezoně zvládl pouze 16 zápasů a záda ho dál nepustila. „Martin je přitom pořád výborný hráč se skvělou kondicí. Je to škoda, ale věk u nás nezastavíte,“ hodnotí Plekanec.

On sám nevyloučil, že by se ke konci kariéry vrátil do Kladna, jen upozornil, že už se nerozhoduje podle nabídky, ale podle rodiny. Navíc majitel Rytířů Jaromír Jágr mu prý ani žádný návrh nedal, když spolu hráli nedávno tenis.