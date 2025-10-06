Místo vysílačky střídačka, s Plekancem za zády se vítězí. Hrabík: On je encyklopedie!

„Je za námi cítit. Snaží se nás namotivovat, povzbudit. To nejde, aby to člověka nenakoplo,“ pochvaloval si útočník Kryštof Hrabík po nedělním vítězství 5:4 proti své Spartě, odkud v Kladně na měsíc hostuje.
Když klub koupil podnikatel Tomáš Drastil, jedním z prvních jeho kroků byl Plekancův návrat.
Bývalý dlouholetá hvězda reprezentace a NHL neváhala. Avizovala, že se bude pohybovat na ledě i v kabině. Účastní se tréninků, v krizi sestoupila při zápasech z tribuny na střídačku.
Kotel Sparty dojal Formana velkolepým gestem. Emotivní, přiznal kapitán Kladna
„Ve všech předchozích utkáních jsme byli s Tomášem ve spojení přes vysílačku, hru sledoval svrchu,“ vykreslil Ivan Majeský, asistent trenéra Davida Čermáka. „Teď zkusil něco změnit a byl na střídačce, což pomáhá bližšímu kontaktu. Je tam další pár očí, můžeme reagovat pružněji. I pro mě je to velká vzpruha. Když mám nějaký dotaz, promluvím si s ním nebo se v něčem utvrdím. Je to pro nás pomoc!“
S Plekancem na střídačce Kladno povstalo. Po sérii sedmi porážek dokázalo otočil dva zápasy, v nichž ztrácelo dva góly: s mistrovskou Kometou na jejím ledě na 4:3 po samostatných nájezdech, se Spartou doma na 5:4.
Funkcionář, který je zároveň asistentem u české reprezentace, neustále hráčům radí, povzbuzuje je.
„Má super věci, je to persona. Myslím, že je ve správný čas na správném místě. Můžeme s ním řešit cokoli od vhazování přes oslabení po přesilovku. Předává nám své zkušenosti. Skvěle se doplňuje celý trenérský štáb, určitě je obrovským přínosem,“ kvituje to Hrabík.
Plekanec si potrpí na detaily, které v současném hokeji rozhodují, a Hrabík žasne: „On je v tom hokejová encyklopedie. Chceme začít od malých věcí, to jsou právě ty detaily, a na ně klade důraz jak Plekanec, tak zbytek našeho realizačního týmu.“
Nechci být sprostý... Sparta v krizi, Hyka mluvil o individualistech. A co trenéři?
Když už kvůli nataženém svalu nemůže na ledě pomáhat nezmar Jaromír Jágr, šiknou se kladenským Rytířům postřehy jiné hokejové celebrity se zářivou hráčskou dráhou.
„Víme všichni, co má za sebou. Plekancova kariéra byla skvělá, celý trenérský štáb je zkušený. Pelky doplní nějaké postřehy, funguje to,“ bere to za plus i velezkušený kapitán Miroslav Forman. „Všichni mají podobné založení útoku, bránění, oslabení, hokej je dneska o detailech jako blokování nebo dobrá práce hokejkou.“
A v tom býval Plekanec machr.
Dát gól Spartě? Cítil jsem se rozporuplně
Sparta ho poslala na měsíční hostování do Kladna, aby se rozstřílel, ale to netušila, že zrovna jí potopí vítězným gólem. Kryštof Hrabík, za kterého do Holešovic putoval Ondřej Bláha, se po nedělní extraligové výhře 5:4 cítil schizofrenně.
„Uvnitř mě je obrovská radost za kladenské kluky, ale když jsem dal gól a viděl jsem, co znamenal, pocity jsem měl rozporuplné. Převažuje radost, přesto je to zvláštní. Člověk bojuje za klub, který má na prsou, a snaží se odvést maximální práci. Zápas jsem bral speciálně, chtěl jsem se předvést, ale to ve finále chci pokaždé. Nekoukám, kdo je proti mně. Uklidnil nás gól na 1:2, předtím na nás totiž Sparta dobře nastoupila, jely jí nohy, nám ne. Gólem jsme se trošku uvolnili, začali jsme šlapat, dávat puky za ně, což jsme chtěli. Zlepšovali jsme se během celého zápasu. Osobně se snažím dělat malé věci a od nich se odrazit, ty se pak přetaví ve velké góly. Jako ten můj – chytře nahozený puk na bránu, já jen nastavil hůl a snažil jsem se ho sklepnout, aby změnil směr. Občas to člověka trefí – a já měl to štěstí. Výhra nám obrovsky pomůže. Když jsem do Kladna přišel, byla tady negativní bilance, ale věřil jsem, že tým má svojí kvalitu. Minulý obrat v Brně nás nakopl.“